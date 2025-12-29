English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावर 15 KM पर्यंत वाहनांच्या रांगा; भयानक वाहतूक कोंडी, रात्रभर ट्रॅफिकमध्ये अडकले हजारो प्रवासी

मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावर 4 दिवसांपासून भयानक वाहतूक कोंडी होत आहे. रात्रभर हजारो प्रवासी ट्रॅफिकमध्ये अडकत आहेत. 

वनिता कांबळे | Updated: Dec 29, 2025, 09:32 PM IST
Mumbai Ahmedabad Highway Traffic Jam : मुंबई-अहमदाबाद महामार्ग 4 दिवसांपासून भयानक वाहतूक कोंडी होत आहे. हजारो प्रवासी रात्रभर ट्रॅफिकमध्ये अडकले.  621 कोटी रुपये खर्च करूनही मुंबई-अहमदाबाद महामार्गाची स्थिती सुधारलेली नाही. व्हाईट टॉपिंगच्या कामात दुर्लक्ष केल्यामुळे खड्डे पडले आहेत, ज्यामुळे वाहतूक कोंडी आणि अपघात होत आहेत. 

नाताळची सुट्टी आणि व्हेकेशनमुळे मोठ्या प्रमाणात वाहनांची गर्दी झाली आहे. मागील चार दिवसांपासून रात्री मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावर मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडीमुळे वाहनचालकांना त्रास होत आहे. दिवसा काही प्रमाणात दिलासा मिळाला असला तरी, रात्रीच्या वेळेस 12 ते 15 किमी पर्यंत वाहनांच्या लांब रांगा लागत आहेत.  वाहतूक कोंडीमुळे प्रवाशांना प्रचंड त्रास होत आहे. ख्रिसमस आणि नवीन वर्षाच्या सुट्ट्यांमुळे, मोठ्या संख्येने लोक मुंबई आणि त्याच्या उपनगराबाहेर प्रवास करत आहेत. गुजरातमधूनही मोठ्या संख्येने लोक मुंबईत येत आहेत, ज्यामुळे महामार्गावरील वाहनांची संख्या वाढली आहे.

कंत्राटदाराच्या निष्काळजीपणाचा फटका प्रवाशांना 

वर्सोवा खाडीवरील जुन्या पुलावर सुरू असलेल्या काँक्रिटीकरणाच्या कामामुळे महामार्गाच्या दोन्ही बाजूंनी वाहतूक कोंडी होत असल्याचा  प्रवाशांचा आरोप आहे. दोन वर्षांपूर्वी एनएचएआयने गुजरात सीमेपासून काश्मिरापर्यंत महामार्गाला पांढरा रंग देण्याचा निर्णय घेतला. अधिकाऱ्यांच्या उदासीनतेमुळे आणि कंत्राटदाराच्या दुर्लक्षामुळे, निकृष्ट दर्जाचे काम झाले आणि लवकरच रस्त्यावर खड्डे पडू लागले. वाहतूक कोंडी आणि अपघात वाढले आणि आपत्कालीन सेवांवरही परिणाम झाला.

वेगळे झोन तयार करूनही वाहतूक कोंडी सुटेना

मीरा-भाईदर-वसई-विरार पोलिस आयुक्तालयाचे माजी आयुक्त मधुकर पांडे यांनी वाहतूक सुधारण्यासाठी महामार्गावर एक स्वतंत्र झोन तयार केला. दिवसा पोलिस तैनात केल्याने काही प्रमाणात दिलासा मिळाला, परंतु रात्री परिस्थिती आणखी बिकट झाली. सुट्टीच्या काळात महामार्गाचे काम न करण्याच्या सूचना असूनही, एनएचएआयने जुन्या वर्सोवा खाडी पुलाचे काँक्रिटीकरण सुरू केले. प्रभावी नियोजनाच्या अभावामुळे गेल्या चार दिवसांपासून 15 ते 20 किलोमीटर लांबीची वाहतूक कोंडी होत आहे.
एनएचएआयचे अधिकारी सुहास चिटणीस यांच्या मते, वाहतूक कोंडी नियंत्रित करण्यासाठी 20 ते 25 वॉर्डन तैनात करण्यात आले आहेत. परंतु रात्रीच्या वेळी हे वॉर्डन दिसत नाहीत. वाहतूक डीसीपी अशोक विरकर म्हणाले की, सुमारे ५० वाहतूक पोलिस अधिकारी तैनात करण्यात आले आहेत आणि खानिवडे टोल प्लाझाजवळ जड वाहने थांबवण्यात येत आहेत.

