मुंबई पुणे महामार्गावर 15 KM लांब वाहनांच्या रांगा; भयानक वाहतुक कोंडीत प्रवासी अडकले

वनिता कांबळे | Updated: Dec 13, 2025, 07:13 PM IST
Traffic Chaos On Mumbai–Pune Expressway: मुंबई पुणे महामार्गावरुन प्रवास करणे आता त्रासदायक ठरत आहे. विकेंडच्या दिवशी मुंबई पुणे महामार्गावर प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागतो. शनिवारी सकाळपासूनच मुंबई पुणे महामार्गावर भयानक वाहतूक कोंडी झाली. मुंबई पुणे महामार्गावर 15 KM लांब वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या. हजारो प्रवासी या भयानक वाहतुक कोंडीत अडकले. 

जुन्या मुंबई पुणे महामार्गावर बोरघाटात खोपोली ते खंडाळा दरम्यान वाहतुकीची कोंडी झाली असून वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या. शिंग्रोबा मंदिर ते दस्तुरी वाहतूक चौकी, बॅटरी हिल , खंडाळा बोगदा, खंडाळा ओवर ब्रीज इथं वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्याने प्रवासी वैतागले. वीक एंड मुळे नागरिक मोठ्या संख्येने घराबाहेर पडले आहेत. त्यामुळे रस्त्यावर वाहनांची संख्या वाढली आहे. मात्र बेशिस्त वाहन चालकांमुळे वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागतोय.

विकेंडमुळे वाहनांची गर्दी तर आहेच, त्यात अंडा पॉइंटजवळ ट्रेलर पलटल्याने कोंडी आणखी वाढली.  दोन्ही लेन—मुंबई ते पुणे आणि पुणे ते मुंबई—वर वाहने रांगेत अडकली. वाहनचालकांचा मोठा खोळंबा झाला. कोंडी सोडवण्यासाठी महामार्ग पोलिस दाखल होऊन ब्लॉक घेण्याचे प्रयत्न केला. दरम्यान,  पुण्यात इंदुरीकर महाराजांच्या कार्यक्रमात गोंधळ झाल्याचं पाहायला मिळालं. वाहतूक कोंडी झाल्यामुळे गोंधळ झाला होता .कार्यक्रम बंद करा असं आव्हान पोलिसांनी केलं होतं. 

