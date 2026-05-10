/महाराष्ट्रातील सर्व महामार्गावर भयानक वाहतूक कोंडी, 5 KM लांब रांगा, 4 तास वाहने अडकली, मुंबई गोवा, नगर मनमाड, नांदेड - हैदराबाद हायवेवर वाहतूक ठप्प

Terrible traffic jams on all highways in Maharashtra : महाराष्ट्रातील सर्व महामार्गावर भयानक वाहतूक कोंडी झाली आहे. 5 KM लांब वाहनांच्या रांगा लागल्या आहेत. हजारो वाहन चालक वाहतूक कोंडीत अडकले आहेत. मुंबई गोवा महामार्गावर मोठी वाहतूक कोंडी झाली आहे. नगर मनमाड महामार्गावर पुणतांबा फाट्यावर वाहतुक कोंडी झाली आहे. तर, नांदेड - हैदराबाद आणि नांदेड - बिदर या राष्ट्रीय महामार्गावर देखील मोठी वाहतुक कोंडी झाली आहे.
मुंबई गोवा महामार्गावर मोठी वाहतूक कोंडी झाली आहे. रायगड जिल्ह्यात माणगाव शहराच्या दोन्ही बाजूला वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत. कोकणात आलेले पर्यटक परतीच्या मार्गावर आहेत. यामुळे मुंबईकडे जाणाऱ्या लेन वर वाहनांची संख्या वाढली आहे. परतीच्या प्रवासात पर्यटकांना वाहतूक कोंडीचा फटका बसला आहे.
नगर मनमाड महामार्गावर पुणतांबा फाट्यावर वाहतुक कोंडी झाली. कोपरगावच्या पुणतांबा फाट्यावर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या. प्रवासी तीन ते चार तासांपासून वाहतूक कोंडीत अडकले. नगर मनमाड महामार्गाचे काम सुरू असल्याने वाहतुकीचे नियोजन नसल्याने वाहतूक कोंडी झाली आहे. रविवार आणि लग्नसराईमुळे शहरातसह नगर मनमाड महामार्गावर वाहनांची गर्दी वाढली. सीईटी परीक्षार्थींनाही वाहतूक कोंडीचा फटका बसला. अनेक विद्यार्थी वेळेत परीक्षा केंद्रावर पोहोचू शकले नाहीत. वाहतूक नियंत्रणासाठी पोलिसांची धावपळ सुरू आहे.
नांदेड - हैदराबाद आणि नांदेड - बिदर या राष्ट्रीय महामार्गावर मोठी वाहतूक कोंडी झाली. नायगाव तालुक्यातील नरसी चौक येथे दुपारी बारा वाजल्यापासुन वाहतूक ठप्प झाली. याच चौकातून हैदराबाद आणि बीदर कडे वाहन जातात. या मार्गावर तब्बल पाच किलो मिटर पर्यंत वाहनाच्या रांगा लागल्या होत्या. पोलीसांकडून वाहतूक सुरळीत करण्याचे प्रयत्न सुरू होते. आज रविवारचा लग्नाचा मोठा मुहूर्त आहे. त्यामूळे या मार्गावर वाहनाची संख्या वाढली होती. वाहतूक ठप्प झाल्याने अनेक वाहनातील व-र्हाडी मंडळी अडकून पडली होती. जवळपास दोन तास या मार्गावरील वाहतूक ठप्प होती.