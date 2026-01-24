English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • महाराष्ट्र बातम्या
  महाराष्ट्र बातम्या

10KM लांब वाहनांच्या रांगा, महाराष्ट्रातील मोठा नेता 3 तास ट्रॅफिकमध्ये अडकला; मुंबई गोवा महामार्ग, पुणे मुंबई एक्सप्रेसवर भयानक वाहतूक कोंडी

मुंबई गोवा महामार्ग आणि पुणे मुंबई एक्सप्रेसवेवर भयानक वाहतूक कोंडी झाली आहे.  10KM लांब पर्यंत वाहनांच्या रांगा लागल्या. 

वनिता कांबळे | Updated: Jan 24, 2026, 09:21 PM IST
10KM लांब वाहनांच्या रांगा, महाराष्ट्रातील मोठा नेता 3 तास ट्रॅफिकमध्ये अडकला; मुंबई गोवा महामार्ग, पुणे मुंबई एक्सप्रेसवर भयानक वाहतूक कोंडी

Terrible traffic jam on Mumbai Goa Highway Pune Mumbai Express :  सलग आलेल्या सुट्ट्यांमुळे पर्यटक मोठ्या संख्येने बाहेर निघाले आहेत. यामुळे मुंबई गोवा महामार्ग, पुणे मुंबई एक्सप्रेसवर भयानक वाहतूक कोंडी  झाली आहे. 10KM लांब वाहनांच्या रांगा लागल्या आहेत. वाहने जागच्या जागी थांबली आहेत. वाहतूक कोंडीत अडकल्यामुळे पर्यटक संतापले आहेत. 

पुणे मुंबई एक्सप्रेस हायवेवर मोठी वाहतूक कोंडी झाली आहे. शनिवारी सकाळ पासूनच वाहनांच्या मोठ्या रांगा लागल्या आहेत. सलग सुट्ट्यामुळे पर्यटक घराबाहेर पडल्याने ही वाहतूक कोंडी झाली आहे. मुंबई कडून पुण्याकडे येणाऱ्या लेन वर वाहनांची संख्या वाढल्याने  वाहतूक कोंडी झाली आहे. लोणावळा, खंडाळा घाटात पर्यटक वाहतूक कोंडीत अडकले आहेत.  वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी महामार्ग पोलिसांनी 15-15 मिनिटांचे ब्लॉक घेत वाहतूक सुरळीत करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र या 15-15 मिनिटांच्या ब्लॉक मुळे पुण्याकडून मुंबई कडे जाणाऱ्या लेनवर देखील वाहनांच्या रांगा लागत आहेत. 

24 जानेवारी पासून सलग तीन दिवस सुट्टी आहे. यामुळे मुंबईसह पुणेकरांनी गावाकडची वाट आहे. पुण्याच्या इंदापूर तालुक्यातील पुणे सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गवरील सरडेवाडी टोल नाक्यावर पाचशे मीटरहून अधिक अंतरावर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागले आहेत.

मुंबई गोवा महामार्गावर वाहतूक कोंडी

मुंबई गोवा महामार्गावर वाहतूक कोंडीत अडकल्यानंतर भाजप नेते प्रवीण दरेकर यांची प्रतिक्रिया आली आहे. मी तब्बल अडीच तास इंदापूर मध्ये अडकून पडलो होतो असे ते म्हणाले. महामार्गावरून प्रवास करताना सामान्य नागरिकांना काय त्रास होत असेल याची कल्पना आल्याची कबुली प्रवीण दरेकर यांनी दिलीय. मी तातडीने मुख्यमंत्र्यांना मेसेज करून याचं गांभीर्य लक्षात आणून दिलं. आपण स्वतः यात लक्ष घालणार असून लवकरात लवकर यातून कसा मार्ग निघेल यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचं प्रवीण दरेकर यांनी सांगितले. 

