पुण्यात महाभायनक हवामान! कडक उन्हात गारांचा पाऊस

Maharashtra Weather: महाराष्ट्रातील हवामानात प्रचंड बदल होत आहेत. भारतीय हवामान विभागाने (IMD) ताज्या पुढील 48 तासांत राज्यातील अनेक भागांमध्ये तीव्र उष्णता आणि अवकाळी पावसाचा दुहेरी तडाखा बसेल असा इशारा दिला आहे. मुंबई आणि कोकण भागात पारा 43 अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता असून, कोल्हापूर आणि सांगलीसारख्या जिल्ह्यांसाठी गारपिटीचा इशारा देण्यात आला आहे. पुण्यात महाभायनक हवामान पहायला मिळाले. पुण्यात कडक उन्हात गारांचा पाऊस पडला. उन्हात गारांचा पाऊस पडल्याने आश्चर्यव्यक्त केले जात आहे.
पुणे जिल्ह्याला अवकाळी पावसाचा तडाखा बसला आहे. पुणे ग्रामीण सह शहरी भागातही पाऊस पडला. पुण्यातील विविध भागात अवकाळीच्या सरी बरसल्या. पिंपरी-चिंचवड शहरातही अवकाळी पाऊस पडला. पुण्यातील अलका चौकात गारा पडल्या. भर उन्हाता हा गारांचा पाऊस पडला.
सातारा शहरासह ग्रामीण भागामध्ये वादळी वाऱ्यासह अवकाळी पावसाने जोरदार हजेरी लावली. वादळी वाऱ्यासह मुसळधार पाऊस कोसळल्याने काही वेळ नागरिकांची तारांबळ उडाली. दिवसभराच्या कडक उन्हाने आणि उकाड्याने हैराण झालेल्या नागरिकांना या पावसाने मोठा दिलासा दिला.अचानक आलेल्या पावसामुळे रस्त्यावर धावपळ उडाली, तर काही ठिकाणी गारांचा मोठा पाऊस झाला. ढगांच्या गडगडात विजेचा कडकडासह अचानक आलेल्या पावसाने सर्वांची तारांबळ उडवली.
दिवसभर असलेले तापदायक हवामान, रात्रीचा उकाडा आणि हवामानात वाढलेले बाष्प या एकत्रित वातावरणाचा परिणाम म्हणून मुंबईसह राज्यभरामध्ये मंगळवारी सकाळी ठिकठिकाणी हलक्या पावसाची नोंद झाली. तर महामुंबईमध्ये पेण, बदलापूर आणि कर्जत या ठिकाणी मध्यम स्वरुपाचा पाऊस पडला असून हवामानातील हे बदल पुढील चार ते पाच दिवस कायम राहणार आहेत. हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार, राज्यातील विविध भागांत २२ ते २४ एप्रिल या कालावधीत वादळी वारे, विजांचा कडकडाट, गारपीट आणि पावसाची शक्यता आहे. मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाडा आणि कोकण विभागातील जिल्ह्यांनी सतर्कता बाळगावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.