/पिटबुल श्वानाचा केअर टेकरवर भयंकर हल्ला, मीरा रोडमधील उच्चभ्रू सोसायटीतील नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण

मीरा रोड: मीरा रोड येथील वालचंद पॅरडाइस या उच्चभ्रू गृहनिर्माण सोसायटीत बंदी असलेल्या पीटबुल पाळीव श्वानाने आपल्या केअर टेकरवर हल्ला केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. 23 जून रोजी सायंकाळी सुमारे 6.30 वाजण्याच्या सुमारास या पीटबुलने केअर टेकरच्या हाताचे लचके तोडले आहेत. या जखमा इतक्या गंभीर आहेत त्याने केअर टेकरच्या हाताला खोलवर जखमा झाल्या आहेत. ही घटना घडल्याची माहिती स्थानिक रहिवाशांकडून करण्यात आला आहे. या घटनेनंतर सोसायटीतील रहिवाशांमध्ये, विशेषतः लहान मुलांच्या पालकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
येथील स्थानिकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संबंधित कुत्रा हा "पिटबुल मिक्स" जातीचा असल्याचे सांगितले जात आहे. नियमितपणे फिरण्यासाठी बाहेर नेण्यात येत असताना या कुत्र्याने त्याच्याच संरक्षकाला चावा घेतल्याचा आरोप आहे. हा पिटबुल हा एका पोलिस अधिकाऱ्यांच्या मालकीचा असल्याने हे प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न होत आहे, असा आरोप स्थानिक रहिवाशांनी केला आहे.
गृहनिर्माण संकुलात सुमारे 400 हून अधिक कुटुंबं राहतात. मोठ्या संख्येने लहान मुले संकुलाच्या आवारात खेळत असतात. त्याच वेळी हा पीटबुल श्वान या भागात फिरत असतो. घटनेत ओळखीच्या माणसावर हल्ला केला. पण यापुढे लहान मुलांवर हल्ला झाला तर त्याची जबाबदारी कोण घेईल. घटलेल्या प्रकारामुळे रहिवाशांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. अनेक रहिवाशांनी या घटनेची गंभीर दखल घेण्याची मागणी केली आहे.
याशिवाय, संकुलाच्या परिसरात सुमारे आठ भटके कुत्रेही वावरत असल्याचे रहिवाशांचे म्हणणे आहे. काही श्वानप्रेमी त्यांना खायला देतात असे सांगितले जाते. मात्र, यापूर्वीही या भटक्या कुत्र्यांकडून काही रहिवासी आणि मुलांचा पाठलाग करण्यात आल्याच्या तक्रारी करण्यात आल्या होत्या, असा दावा स्थानिकांनी केला आहे.
रहिवाशांच्या मते, यापूर्वी अशा स्वरूपाच्या काही घटना घडूनही सोसायटी व्यवस्थापन समितीकडून ठोस कारवाई करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे सुरक्षेच्या दृष्टीने आवश्यक उपाययोजना करण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे. दरम्यान, या प्रकरणाबाबत संबंधित सोसायटी व्यवस्थापन, स्थानिक प्रशासन तसेच प्राणी कल्याणाशी संबंधित अधिकाऱ्यांनी लक्ष घालून योग्य ती चौकशी करावी, अशी मागणी रहिवाशांकडून केली जात आहे. विशेषतः मुलांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने आवश्यक नियमांचे पालन होत आहे का, याची पडताळणी करण्यात यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
या घटनेबाबत संबंधित कुत्र्याच्या मालकाची किंवा सोसायटी व्यवस्थापनाची अधिकृत प्रतिक्रिया अद्याप समोर आलेली नाही. प्रशासनाने या प्रकरणाची दखल घेतल्यास पुढील काळात अशा घटना टाळण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना होऊ शकतात, अशी आशा रहिवासी व्यक्त करत आहेत.