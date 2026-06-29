टीईटी देणाऱ्या 2 लाख 26 हजार उमेदवारांसाठी अपडेट; अधिवेशनात विरोधकांची मोठी मागणी!

टीईटी पेपरफुटी प्रकरणाचे तीव्र पडसाद आज अधिवेशनात उमटल्याचं पाहायला मिळालं. पेपरफुटीची सीबीआय चौकशी करण्याच्या मागणीसाठी विरोधकांनी सभागृहात गोंधळ घातला. तर शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी राजीनामा द्यावा या मागणीसाठी विरोधक आक्रमक झाल्याचं पाहायला मिळालं. तर सरकारने TET पेपरफुटीच्या तपासासाठी एसआयटीची घोषणा केलीय. काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.
देशभरात पेपरुफुटीचं लागलेलं ग्रहण काही सुटताना दिसत नाहीय. नीटनंतर आता टीईटीचा पेपर फुटल्यानं खळबळ उडालीय. राज्यातील 2 लाख 26 हजार शिक्षक रविवारच्या टीईटीच्या पेपरची तयारी करत असताना हा पेपर फुटलाय. टीईटी पेपर फुटेचे तीव्र पडसात पावसाळी अधिवेशनात उमटताना पाहायला मिळाले.
विरोधकांनी सकाळी विधीमंडळाच्या पाय-यांवर आंदोलन करत टीईटी पेपरफुटीविरोधात आक्रमक पवित्रा घेतल्याचं पाहायला मिळालं. यावेळी विरोधकांनी सरकारविरोधाक जोरदार घोषणाबाजी केलीय.तर शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांच्या राजीनाम्याची विरोधकांनी मागणी केलीय. तर टीईटी पेपरफुटीवरुन विधान परिषदेत विरोधकांनी जोरदार गोंधळ घातला.या पेपरफुटीच्या प्रकरणाची विरोधकांकडून सीबीआय चौकशीची मागणी करण्यात आलीय.तर विरोधकांकडून विधानसभेत स्थगन प्रस्ताव मांडण्यात आला. शिवसेना UBT आमदार भास्कर जाधवांनी हा स्थगन प्रस्ताव मांडला. यावेळी वारंवार होणा-या पेपरफुटीमुळे महाराष्ट्राची देशभर बदनामी होतेय, अशी टीका काँग्रेस नेते वडेट्टीवारांन केलीय.
शिक्षण मंत्र्यांनी एसआयटीची घोषमा केली असली तरी विरोधकांनी या प्रकरणात सीबीआय चौकशीची मागणी केलीय.. तर टीईटी पेपरफुटी प्रकरणावरून विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यावर जोरदार हल्लाबोल केलाय.. सरकारचा खासदारांसह पेपर फोडण्यातही पुढाकार असल्याचं म्हणत ठाकरेंच्या शिवसेनेचे नेते अंबादास दानवेंनी सरकारवर हल्लाबोल केलाय. तर पेपरफुटीत भाजपच्या लोकांचा हात असल्याचा गंभीर आरोप नाना पटोले यांनी केलाय. तर दुसरीकडे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही पेपरफुटीवरून सरकारवर हल्लाबोल केलाय. नुसते पेपर नाहीत तर मुलांचं नशीब फुटतंय. पेपर फुटत असताना सत्ताधारी खासदार फोडाफोडीत व्यस्त असल्याचा हल्लाबोलही ठाकरेंनी सत्ताधाऱ्यांवर केलाय.
दरम्यान टीईटी पेपर फुटीविरोधात राज्यभरात अनेक ठिकाणं आंदोलनं करण्यात आलीत. पुणे आणि यवतमाळमध्ये युवक काँग्रेसनं आंदोलन करत TET पेपरफुटीचा निषेध करण्यात आला.. यावेळी काँग्रेसकडून दादा भूसे यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात आली.नीट पेपरफुटीमुळे आधीच राज्यातील शिक्षण क्षेत्रात खळबळ उडाली होती. त्यातच आता पावसाळी अधिवेशनाच्या काळातच टीईटी पेपर फुटल्यानं राज्यभरात खळबळ उडालीय.विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरलंय.. सरकारने या प्रकरणी एसआयटीची घोषणा केलीय. मात्र या पेपर फुटीची सीबीआय चौकशी करण्याच्या मागणीसोबत मंत्री दादा भुसेंच्या राजीनाम्याच्या मागणीवर विरोधक ठाम आहेत.