/महाराष्ट्रात परीक्षेच्या आदल्या दिवशीच TET ची प्रश्नपत्रिका फुटली; परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय

मुंबई/ठाणे : महाराष्ट्रात २८ जून २०२६ रोजी राज्यभर होणारी शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) पेपरफुटीच्या गंभीर प्रकारामुळे ऐनवेळी पुढे ढकलण्यात आली आहे. परीक्षा सुरू होण्याच्या एक दिवस आधी ठाणे परिसरातून प्रश्नपत्रिका लीक झाल्याची माहिती समोर आली असून, या घटनेमुळे शिक्षण क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्यातील विविध परीक्षा केंद्रांवर टीईटी परीक्षा नियोजित होती. मात्र, परीक्षा सुरू होण्याच्या २४ तास आधीच ठाणे परिसरातून प्रश्नपत्रिका लीक झाल्याचा संशय पोलिसांना आला. यानंतर तातडीने कारवाई करत काही ठिकाणी छापे टाकण्यात आले आणि संबंधित कागदपत्रे जप्त करण्यात आली. या प्रकरणात काही व्यक्तींना चौकशीसाठी ताब्यात घेण्यात आल्याचेही समजते.
या घटनेनंतर परीक्षा सुरक्षितता आणि पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. त्यामुळे शिक्षण विभागाने तातडीने निर्णय घेत २८ जून रोजी होणारी टीईटी परीक्षा पुढे ढकलण्याची घोषणा केली आहे. राज्यभरातील एकूण १,०२८ परीक्षा केंद्रांवर ही परीक्षा आयोजित केली जाणार होती.
राज्य परीक्षा परिषदेने स्पष्ट केले की, परीक्षा पूर्णपणे पारदर्शक आणि निष्पक्ष पद्धतीने पार पडावी यासाठी सर्व आवश्यक उपाययोजना करण्यात आल्या होत्या. मात्र, गोपनीय माहितीच्या आधारे काही संशयास्पद हालचाली निदर्शनास आल्यानंतर तपास सुरू करण्यात आला. तपासादरम्यान मिळालेल्या माहितीमध्ये काही प्रश्नपत्रिकेतील प्रश्न आणि जप्त केलेल्या साहित्यामध्ये साम्य आढळल्याचेही सांगण्यात येत आहे. या प्रकरणी संबंधित पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेताना प्रशासनाने सांगितले की, संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी होणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्यामुळे परीक्षेची नवीन तारीख आणि सुधारित वेळापत्रक लवकरच जाहीर करण्यात येणार आहे. याबाबतची अधिकृत माहिती महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली जाईल.
दरम्यान, या घटनेवर राजकीय प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार गट) नेत्या रोहिणी खडसे यांनी या प्रकारावर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, पेपरफुटी ही केवळ परीक्षा घोटाळा नसून प्रामाणिक विद्यार्थ्यांच्या भविष्यावर आघात आहे. वर्षानुवर्षे मेहनत करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे मानसिक आणि आर्थिक नुकसान होत असून, अशा घटना पुन्हा पुन्हा घडणे गंभीर आहे.
त्यांनी पुढे असेही नमूद केले की, यापूर्वीही अनेक परीक्षांमध्ये पेपरफुटीचे प्रकार समोर आले आहेत. मात्र प्रत्येक वेळी चौकशी आणि कारवाईच्या घोषणा होऊनही परिस्थितीत फारसा बदल झालेला दिसत नाही. त्यामुळे परीक्षांच्या सुरक्षिततेबाबत सरकारने अधिक कठोर पावले उचलण्याची गरज असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.
या संपूर्ण प्रकरणामुळे राज्यातील लाखो विद्यार्थी आणि शिक्षक पदभरतीच्या तयारी करणाऱ्या उमेदवारांमध्ये नाराजी आणि संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. पुढील परीक्षा कधी होणार आणि प्रक्रिया कशी असेल याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.