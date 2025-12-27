ठाकरे बंधूंच्या युतीची धामधुमीत घोषणा, मात्र जागावाटपावरचा तिढा अजूनही कायम

Mahapalika Election 2026: ठाकरेंची शिवसेना आणि मनसेच्या युतीची मोठ्या धामधुमीत घोषणा करण्यात आली मात्र, दुसरीकडे ठाकरे बंधूंमध्ये काही जागांवरचा तिढा अजूनही सुटलेला नाही. मराठी मतदारांच्या जागांवर दोन्ही बंधूंमध्ये रस्सीखेच सुरू असल्याची माहिती आहे, संबंधित जागांवर पहिल्या फळीतल्या नेत्यांमध्ये चर्चा झाली आहे. मात्र, तरीही या जागांवर तोडगा न निघाल्यास राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरेच यासंदर्भात अंतिम निर्णय घेणार असल्याची माहिती आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार जवळपास 221 ते 222 जागांवर मनसे आणि शिवसेनेची ठरल्याची माहिती आहे. ठाकरेंची शिवसेना 150 जागांवर लढणार असल्याची माहिती आहे. तर मनसेला 60 जागा मिळणार असल्याची सूत्रांची माहिती आहे. तर पवारांच्या राष्ट्रवादीला 15 जागा देण्यावर एकमत झाल्याची माहिती आहे. मनसे आणि ठाकरेंच्या शिवसेनेत काही जागांवर अद्यापही तिढा असला तरी संजय राऊतांनी ठाकरे बंधू मुंबईत शतक पार करणार असल्याचा दावा केला आहे. दरम्यान त्यांच्या या दाव्यानंतर भाजप माध्यम प्रमुख नवनाथ बन यांनी टोला लगावला आहे. मुंबईमध्ये शिवसेना-मनसेला 117 ते 120 जागा मिळतील. राऊत बोलतात ते खरे होत नाही, नेहमी उलट होते.
ठाकरेंच्या सेना आणि मनसेमध्ये दादर- प्रभादेवीत दोन जागांवरून तिढा कायम होता. मात्र अखेरच्या टप्प्यात तोडगा निघाला आहे. दादरच्या वॉर्ड क्रमांक 192 मधून ठाकरेंनी सीटिंग सीट असलेल्या प्रकाश पाटणकरची जागा मनसेला दिल्याची माहिती आहे. यशवंत किल्लेदारसाठी राज ठाकरेंनी ही जागा पारड्यात पाडल्याची माहिती प्रभादेवीत 194 मधून शिंदे सेनेतून माजी नगरसेवक समाधान सरवणकरच्या विरोधात ठाकरेंकडून आमदार सुनील शिंदेंचे बंधू निशिकांत शिंदेंना उमेदवारी निश्चित.
ठाकरे बंधूंसोबत शरद पवार देखील निवडणुकीच्या मैदानात उतरण्याची शक्यता आहे. पवारांसोबत युतीत कुठलीही अडचण नसल्याचे संजय राऊत यांनी म्हटले आहे. पवारांच्या राष्ट्रवादीसोबत सकारात्मक चर्चा झाल्याची माहिती शरद पवार यांनी दिली आहे. ठाकरे बंधू, पवार युतीत कुठलीही अडचण नाही, आमची सकारात्मक चर्चा झाली आहे. पवारांच्या राष्ट्रवादीला हव्या असलेल्या जागा त्यांना दिल्या आहेत असे संजय राऊत यांनी म्हटले आहे. संजय राऊतांनी पवारांना जागा दिल्याचं सांगितलं तरी काही जागांवर पवारांच्या राष्ट्रवादी आणि ठाकरेंच्या सेनेत तिढा आहे.
अणुशक्तीनगरमधील जागांवरून पवारांची राष्ट्रवादी आणि ठाकरेंच्या शिवसेनेमध्ये रस्सीखेंच सुरू आहे. अणुशक्तीनगरमधील 6 पैकी 5 जागांवर ठाकरेंच्या शिवसेनेने दावा केला आहे. तर शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीकडून अणुशक्तीनगरमध्ये 3 जागांची मागणी केली जात आहे. ठाकरे बंधूंच्या युतीची घोषणा झाली. मात्र, जागावाटपाचं घोडं अद्यापही अडकलेलंच आहे. फक्त राज ठाकरेंसोबतच नव्हे तर पवारांच्या राष्ट्रवादीसोबतही काही जागांवर ठाकरेंच्या शिवसेनेचा तिढा आहे. त्यामुळे मुंबईतील जागावाटपाचा तिढा ठाकरेंची शिवसेना कसा सोडवणार? याकडे आता लक्ष लागले आहे.