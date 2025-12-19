पालिका निवडणुकीत ठाकरेंच्या तोफा एकत्र धडाडणार, प्रचाराचा नारळही एकत्रच सभा घेऊन फोडणार?

Municipal Elections : पालिका निवडणुकीत ठाकरे बंधूंच्या एकत्रित तोफा धडाडणार आहेत. मुंबई पालिकेमध्ये वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी दोन्ही ठाकरे बंधू एकत्र आले आहेत. जागावाटपावरही चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे प्रचाराचा नारळही ठाकरे बंधू एकत्रच सभा घेऊन करणार असल्याची माहिती आहे.
राज्यात पालिका निवडणुकींचा धुरळा उडालाय, उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे सोबतच निवडणुकीचं रणशिंग फुंकणार असल्याची शक्यता आहे. मुंबई महानगरपालिकेच्या प्रचाराचा नारळ ठाकरे बंधूंच्या संयुक्त सभेनं फुटणार असल्याची चर्चा आहे, तसंच मुंबईसह इतर ठिकाणीही ठाकरे बंधूंच्या संयुक्त सभा होणार असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.
मुंबईं पश्चिम उपनगर, पूर्व उपनगर आणि मुंबई शहर अशा 3 ठिकाणी सभा होण्याची शक्यता, नाशिक, ठाणे आणि पुण्यात प्रत्येक एक-एक सभा होण्याची शक्यता आहे. मुंबईसह महत्वाच्या शहरांमध्ये ठाकरे बंधूंच्या संयुक्त सभा होणार असल्याची माहिती आहे. दरम्यान ठाकरेंच्या सभेवरून शिंदेंच्या शिवसेनेनं टोला लगावलाय. ६ पैकी काही सभा रद्द होऊ शकतात अशी टीका संजय शिरसाट यांनी केलीय.
दुसरीकडे ठाकरे बंधूंमध्ये जागावाटपाची देखील चर्चा सुरू आहे. दरम्यान याच पार्श्वभूमीवर अनिल परब यांनी राज ठाकरेंची भेट घेतलीय. राज ठाकरे आणि परबांमध्ये शिवतीर्थवर 10 मिनिटं चर्चा झाली, त्यानंतर अनिल परबांनी मातोश्रीवर जात उद्धव ठाकरे यांच्याशी देखील चर्चा केलीय. ठाकरे बंधूंसाठी मुंबई महापालिकेची लढाई अस्तित्वाची आहे, पहिल्यांदाच दोन्ही बंधू पालिकेत एकत्र मैदानात उतरणार आहे. एवढंच नव्हे तर दोन्ही बंधूंच्या संयुक्तरित्या सभा देखील होणार आहेत, त्यामुळे मुंबईसह महत्त्वाच्या शहरात ठाकरे बंधूंच्या तोफा सत्ताधा-यांवर चांगल्याच धडाडणार आहेत.
मुंबईसह 29 महापालिकांच्या निवडणुका अखेर जाहीर झाल्या आहेत. राज्य निवडणूक आयोगाने पत्रकार परिषद घेत निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. त्यानुसार, 15 जानेवारी 2026ला मतदान होणार असून, 16 जानेवारीला निकाल लागणार आहे. 15 डिसेंबर पासून सर्व महापालिकांमध्ये आचारसंहित लागू करण्यात आल्याचं निवडणूक आयोगाचे आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी जाहीर केलं आहे.
अर्ज दाखल करण्याचा कालावधी - 23 डिसेंबर ते 30 डिसेंबर
अर्जाची छाननी - 31 डिसेंबर
उमेदवारी माघारीची मुदत - 2 जानेवारी 2026
निवडणूक चिन्ह वाटप आणि अंतिम यादी - 3 जानेवारी 2026
मतदान - 15 जानेवारी 2026
मतमोजणी - 16 जानेवारी 2026