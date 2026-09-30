/ठाण्यात ठाकरेंच्या पदाधिकाऱ्याची हत्या; संजय राऊत आणि आदित्य ठाकरे नातेवाईकांसह मृतदेह घेऊन थेट पोलिस स्टेशनला गेले

ठाणे क्राईम न्यूज : ठाण्यात शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे पदाधिकारी प्रदीप पूर्णेकर यांच्या हत्या करण्यात आली आहे. या हत्येमुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. प्रदीप पूर्णेकरांच्या हत्येनंतर वातावरण चांगलंच तापलंय. आदित्य ठाकरे आणि संजय राऊत थेट ठाण्यात दाखल होत कापूरबावडी पोलीस स्टेशनमधील पोलीस अधिका-यांना जाब विचारला. मीनाक्षी शिंदे आणि राजेंद्र शिंदे यांच्यावर अटक करून त्यांची चौकशी करा, अशी मागणी खासदार संजय राऊतांनी केली.
मानपाड्यातील कार्यालयात असताना पूर्णेकरांवर गोळीबार करण्यात आला. उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. या हत्येनंतर कुटुंबीयांनी ठाण्याच्या माजी महापौर मीनाक्षी शिंदे आणि त्यांचे पती राजेंद्र शिंदे यांच्यावर गंभीर आरोप केलेत. जुन्या वादातून हत्या घडवून आणल्याचा कुटुंबीयांचा दावा आहे. मात्र, शिंदेंच्या शिवसेनेकडून हे आरोप फेटाळण्यात आलेत. या प्रकरणी 2 संशयितांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. शिवसेना नेते संजय राऊत आणि आदित्य ठाकरे नातेवाईकांसह पूर्णेकर यांचा मृतदेह घेऊन थेट पोलिस स्टेशनला. मीनाक्षी शिंदे आणि त्यांचे पती राजेंद्र शिंदे यांच्यावर गुन्हा दाखल करावा अळी मागणी संजय राऊत यांनी केली आहे.
प्रदीप पूर्णेकरांच्या हत्येनंतर खासदार संजय राऊतांनी सरकारवर टीका केली. ठाणे हे गुन्हेगारांचं आश्रयस्थान झाल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला. मिनाक्षी शिंदे यांच्यासोबत पूर्णेकरांचा राजकीय संघर्ष होता. बिल्डर लॉबीच्या क्लस्टर बाबतही पूर्णेकर लढा देत होते. पूर्णेकरांना ज्यांनी गोळ्या घातल्या त्यांचे सूत्रधार शिंदे गटात आहेत, असा दावा संजय राऊत यांनी केला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना यावेळी संजय राऊत यांनी आव्हान दिले. मुख्यमंत्र्यांनी साधा वेश घालून ठाण्यात फिरुन दाखवा असं आव्हान संजय राऊत यांनी दिले. ठाण्यात एका महिन्यात 5 खून झाले आहेत. मुख्य आरोपीचे नाव तक्रारीतून वगळले. आम्ही इथं आल्यावर पुरवणी FIR मध्ये संशयित आरोपींची नावे नोंद केली. पूर्णेकरांची हत्या करण्याचा कट रचण्यासाठी मीनाक्षी शिंदे यांच्या निवासस्थानी बैठक झाली. राजेंद्र शिंदे, माजी महापौैर मीनाक्षी शिंदे यांना अटक करुन त्यांच्यावर खुनाचा गुन्हा दाखल केला पाहिजे अशी आमची मागणी आहे. जोपर्यंत राजेंद्र शिंदे, माजी महापौैर मीनाक्षी शिंदे यांना अटक होत नाही तोपर्यंत शिवसैनिक पोलीस ठाण्यात येत राहतील. या संपूर्ण हत्या प्रकरणाचा मुख्य सुत्रधार राजेंद्र शिंदे, माजी महापौैर मीनाक्षी शिंदे आहेत. दोन्ही संशयित आरीपींचे नावे समोर आली आहेत. यामुळे पोलीसांना संशयीत आरोपींना अटक करावीच लागेल.
आरोपी कॉन्ट्रॅक्ट किलर ते कुणाचंही नाव घेणार नाहीत. सहा ते सात महिन्यात ते बाहेर निघणार तसं आश्वासन त्यांचा दिलं असेल अशा प्रकारचे गंभीर आरोप संजय राऊत यांनी केले. प्रदीप पूर्णेकर निष्ठावंत शिवसैनिक होते. त्यांनी ड्रग्ज माफियांना उघडं पाडलं. मीनाक्षी शिंदेंच्या घरी बैठक झाली आणि त्यानंतर ही हत्या झाली. त्यामुळे मीनाक्षी शिंदे आणि राजेंद्र शिंदे या हत्येचे सूत्रधार आहेत, असा गंभीर आरोप राऊतांनी केलाय. आरोपींना 3 ते 4 दिवसांत बाहेर काढण्याचं आश्वासन देण्यात आलं. आरोपी कधीही सूत्रधारांचं नाव घेत नाही, असा दावाही राऊतांनी केलाय.