महाराष्ट्राच्या राजकारणातील ठाकरेंची पहिली निवडणूक; टक्कर देण्यासाठी शिवसेना भाजपचा जबरदस्त प्लान

Maharashtra Politics : उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरेंनी युतीकडं पहिलं पाऊल टाकल आहे. बेस्ट कामगार पतसंस्था निवडणुकीत राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरेंची युती झालीये. येत्या 18 ऑगस्टला बेस्ट पतपेढीची निवडणूक होणार आहे. या निवडणुकीच्या निमित्तानं राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरेंच्या युतीची लिटमस टेस्ट होणार आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणातील ठाकरेंची पहिली निवडणूक आहे. ठाकरेंना टक्कर देण्यासाठी शिवसेना भाजपने जबरदस्त प्लान बनवला आहे.
भाजप शिवसेनेने एकत्र लढण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुंबई महापालिकेच्या दि बेस्ट एम्प्लॉईज को ऑप क्रेडिट सोसायटीच्या निवडणुकीत भाजप सेनेने एकत्र लढण्याचा निर्णय घेतला आहे. पालिकेपूर्वीची ही निवडणुकीत भाजप शिवसेना एकत्र लढणार आहे. राज आणि उद्धव ठाकरेंच्या पॅनलला भाजप आणि शिवसेनेचे पॅनल आव्हान देणार असल्याची माहिती सुत्रांकडून मिळाली आहे.
मराठी भाषेच्या मुद्यावरुन उद्धव आणि राज ठाकरे एकत्र आले होते. आगामी मुंबई महापालिका निवडणुकीत ठाकरेंची शिवसेना आणि मनसे एकत्र येऊन निवडणूक लढतील अशा चर्चा सुरु असतानाच मुंबईतील बेस्ट पतपेढीच्या निवडणुकीत ठाकरे बंधू एकत्र आले आहेत. बेस्टच्या निवडणुकीत उत्कर्ष पॅनल म्हणून दोन्ही ठाकरे बंधू एकत्र लढणार आहेत. या निवडणुकीत 21 जागापैकी शिवसेना UBT 19 तर मनसे 2 जागा लढणार आहे. शिवसेना UBTची बेस्ट कामगार सेना आणि मनसे बेस्ट कामगार सेना एकत्र आले आहेत.
या निवडणुकीसाठी उद्धव ठाकरेंची शिवसेना आणि मनसेचं एकच पॅनल लढणार आहे. ही निव़डणूक म्हणजे मुंबई महापालिका निवडणुकीची नांदी मानली जातेय. शिवसेनाप्रणित बेस्ट कामगार सेनेचं बेस्टच्या पतपेढीवर गेल्या नऊ वर्षांपासून सत्ता आहे. बेस्ट पतपेढीत मराठी कामगारांचा मोठा भरणा आहे. त्यामुळं मराठी माणसाचा झेंडा पुन्हा रोवला जाईल असा विश्वास भारतीय कामगार सेनेच्या पदाधिका-यांना आहे.