ठाकरेंची जादू कायम! बाळासाहेबांचा पहिला ऐतिहासिक विराट मोर्चा ते राज - उद्धव ठाकरेंचा सत्याचा मोर्चा

Satyacha Morcha Mumbai: 19 जून 1966 मध्ये शिवसेना पक्षाची स्थापना झाली. बाळासाहेब ठाकरेंनी आपल्या घरातील लोकांच्या आणि निवडक सहकाऱ्यांच्या मदतीने शिवसेनाची स्थापना केली. जेमतेम एक वर्ष झाले होते आणि शिवसेनेच्या स्थापनेमुळे मराठी समाजात जागृती झाल्याचे चित्र मुंबईत दिसून आले. 21 जुलै 1967 मध्ये शिवसेनेने बाळासाहेब ठाकरेंच्या नेतृत्त्वात विराट मोर्चा मराठी माणसाच्या न्याय्य हक्कांच्या मागण्यांसाठी काढला. आझाद मैदान ते विधानभवन असा हा मोर्चा काढण्यात आला. मोर्चाचे एक टोक काळ्या घोड्याजवळ तर दुसरे बोरीबंदरला होते. ‘न भूतो न भविष्यति’ असा मोर्चा मुंबईकरांनी पाहिला. या मोर्च्यात सरकारकडे जवळपास 25 मागण्या मांडण्यात आल्या होत्या.
त्यानंतर महाराष्ट्राच्या राजकारणात भगव वादळ उदयास आलंय. वेळोवेळी महाराष्ट्रातील राजकारणातील चित्र बदलत गेली. नेत्यांची धरपकड, महाराष्ट्राच्या राजकारणातील बदलेले गणित तरीदेखील ठाकरेंची जादू महाराष्ट्राच्या काय देशाच्या राजकारणात आजही कायम असल्याचं दिसून आलं. तब्बल 19 वर्षांपूर्वी राजकीय मतभेदामुळे राज ठाकरे यांनी बाळासाहेब ठाकरेंची साथ सोडली. पण मराठी भाषेसाठी आज ठाकरे बंधू राज आणि उद्धव ठाकरे एकत्र आलेत. त्यानंतर मनसे - मविआने एकत्र येत सत्याचा मोर्चा सरकारविरोधात काढला.
सत्याचा मोर्चा म्हणजे मतदान चोरीचा घोळाटाबद्दल ठाकरेंचा हा भव्य मोर्चा होता. पण या भव्य मोर्चा पाहता हा सरकारविरोधात विरोधक एकवटले असले तरी यातही राज आणि उद्धव ठाकरेंचे वचर्स्व दिसून आले. हा मोर्चा म्हणजे येणाऱ्या महापालिका निवडणुकीपूर्वी राज आणि उद्धव ठाकरेंचं शक्तीप्रदर्शन तर होतंच. पण त्यासोबत मुंबईवर ठाकरेंची जादू आणि वर्चस्व कायम असल्याचे चित्र दिसून आलं.
शिवसेनेच्या पहिल्या विराट ऐतिहासिक मोर्चाने शिवसेनेला लढण्याचे बळ मिळाले तर मराठी तरुणांना आणि शिवसैनिकांना लढण्यासाठी उभारी दिली. शिवसेनाप्रमुखांच्या नेतृत्वाखाली निघालेल्या मराठी तरुणांची एकीची वज्रमूठ दिसली. मराठी तरुणांना शिवसेनाच आपली तारणहार आहे अशी खात्री पटली. तर आजही बाळासाहेबांनी निर्माण केलेल्या या विश्वासाला राज आणि उद्धव ठाकरे पुढे नेते आहेत. मराठी माणसांसाठी ठाकरे कुटुंब कायम रस्त्यावर उतरून न्यायासाठी लढणार हे दाखवून दिलं आहे. मुंबईतील सत्याचा मोर्चा त्याच एक उत्तम उदाहरण आज दिसून आलं. महाराष्ट्रासह देशाच्या राजकारणात ठाकरेंचे वर्चस्व पाहून विरोधकांना कंबर कसावी लागणार यात शंका नाही.