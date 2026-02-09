English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
पुण्याच्या खेड पंचायत समितीवर ठाकरेंची सत्ता; विजय मिळवून देणाऱ्या आमदाराला मात्र मोठा धक्का

पुण्याच्या खेड पंचायत समितीवर ठाकरेंची सत्ता आली आहे.  ठाकरेंना विजय मिळवून देणाऱ्या आमदाराला मात्र मोठा धक्का बसला आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Feb 9, 2026, 03:23 PM IST
Maharashhtra  ZP Election  Results : राज्यातील 12 जिल्हा परिषदा आणि 125 पंचायत समित्यांच्या निकालाकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे. दुपारनंतर निकालाचे चित्र स्पष्ट झाले.  भाजप आणि राष्ट्रवादीचे वचर्स्व असलेल्या पुणे जिल्ह्यात ठाकरेंच्या शिवसनेने मोठा विजय मिळवला आहे. पुण्याच्या खेड पंचायत समितीवर ठाकरेंची सत्ता आली आहे. विजय मिळवून देणाऱ्या आमदाराला मात्र मोठा धक्का बसला आहे. 

पुण्याच्या खेड पंचायत समितीवर उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेची सत्ता  आली आहे. 16 पैकी 12 जागांवर ठाकरेंच्या शिवसेने विजय मिळवला आहे.  जिल्हा परिषदेलाही पाच जागांवर विजय मिळला आहे.  ठाकरेंच्यीा शिवसेनेचा विजय झाला असला तरी आमदार बाबाजी काळेंना मात्र, मोठा धक्का बसला आहे. आमदार बाबाजी काळे यांच्या बहिणीचा पराभव झाला आहे.  गड आला पण सिंह गेला अशी परिस्थिती आमदार काळेंची झाली आहे. 

जुन्नर तालुक्याच्या सावरगाव कुसूर जिल्हा परिषद गटातून उबाठा शिवसेनेचे गुलाब पारखे 1664 मतांनी विजयी. भाजपच्या पुणे जिल्हा परिषदेतील गटनेत्या आशाताई बुचके यांना पराभवाचा धक्का  बसला आहे. 

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या इन्स्टास्टार माजी सरपंच निर्मला नवले यांचा पराभव

पुणे जिल्ह्याच्या शिरूर तालुक्यातील कारेगाव पंचायत समिती गणातील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या इन्स्टास्टार माजी सरपंच निर्मला नवले यांचा 393 मतांनी पराभव झाला. निर्मला नवले यांना 6500 मते पडलीय तर भाजपच्या मनीषा पाचंगे यांना 6693 मते पडलीय. निर्मला नवले यांना पराभव पत्करावा लागल्याने हा त्यांना मोठा धक्का मानला जात आहे. 
शिरूरच्या न्हावरा जिल्हा परिषद गटात राष्ट्रवादी काँग्रेसनं भाजपाला धक्का दिला. दिवंगत माजी आमदार बाबूराव पाचर्णेंच्या पत्नी मालती पाचर्णे पराभूत झाल्यात. राष्ट्रवादीच्या वृषाली वाळकेंनी मालती पाचर्णे यांना पराभवाचा धक्का दिलाय. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वृषाली वाळकेंचा 126 मतांनी विजय झाला आहे.  

