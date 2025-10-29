शिंदे आणि शाहांचा पुन्हा एकदा अॅनाकोंडा उल्लेख करत ठाकरेंच्या शिवसेनेनं केला हल्लाबोल

ब्युरो रिपोर्ट झी 24 तास: दोन दिवसांपासून अॅनाकोंडावरून राज्याचं राजकारण तापलंय. उद्धव ठाकरेंनी शाहांचा अॅनाकोंडा उल्लेख केल्यानंतर शिंदेंची शिवसेनेनं देखील ठाकरेंवर पलटवार केला होता. दरम्यान आता सामनामधून शिंदे आणि अमित शाहांवर पुन्हा एकदा निशाणा साधण्यात आलाय.. शिंदे, आणि शाहांचा पुन्हा एकदा अॅनाकोंडा उल्लेख करत ठाकरेंच्या शिवसेनेनं हल्लाबोल केलाय. पाहुयात यासंदर्भातला आमचा हा स्पेशल रिपोर्ट
उद्धव ठाकरेंनी अमित शाहांचा अॅनाकोंडा उल्लेख केल्यानंतर दोन्ही शिवसेनेमध्ये वादाचा भडका उडालाय. उद्धव ठाकरेंनी केलेल्या सडकून टीकेनंतर आता सामनामधून अमित शाह आणि एकनाथ शिंदेंवर जोरदार हल्लाबोल करण्यात आलाय. सामनातून संजय राऊतांनी एकनाथ शिंदेंना सल्ला देत खोचक टोला लगावलाय. अॅनाकोंडा साप नसून तो राक्षस असल्याची जहरी टीका देखील सामनातून करण्यात आलीय...
सामनातून शिंदे, शाहांवर टीकास्त्र दिल्लीचा अॅनाकोंडा आपल्या भक्ष्याभोवती आपल्या शरीराचे घट्ट वेटोळे करून त्याला गुदमरून मारतो आणि नंतर गिळतो. त्यामुळे मिंधे अॅनाकोंडाने सावध राहिले पाहिजे. मिंधे यांचा श्वास अलीकडे गुदमरलेला दिसतो.
कारण त्यांच्याभोवती अॅनाकोंडाचे घट्ट वेटोळे पडले आहे. अॅनाकोंडा हा फक्त अजस्र साप नसून तो एक राक्षस आहे.
भाजपचा राक्षसगण असल्याने ते राणीच्या बागेत म्हणजे वीरमाता जिजाबाई उद्यानात अॅनाकोंडा आणत आहेत. सत्तेतल्या मंत्रिमंडळातले साप प्रदर्शनासाठी ठेवणार आहेत. ते पाहण्यासाठी तुडुंब गर्दी होईल याविषयी मनात शंका नाही.
राज्यात येत्या काही दिवसात पालिका निवडणुकांचा धुराळा उडणारय.. त्यामुळे दोन्ही शिवसेनेमध्ये आरोप-प्रत्यारोपाचा सामना सुरूय.. भाजपला मुंबई पालिकेत सत्ता प्रस्थापित करायचीय. तर ठाकरेंच्या शिवसेनेला देखील आपली ताकद दाखवून द्यायची आहे. त्यामुळे मुंबईच्या मुद्द्यावरून दोन्ही शिवसेना नेत्यांमध्ये चांगलीच जुंपलीय..
अमित शाहांचा अॅनाकोंडा उल्लेख केल्यानंतर शिंदेंनी देखील उद्धव ठाकरेंना भस्म्या झालेला अॅनाकोंडा म्हटलं होतं. ठाकरेंवर केलेल्या टीकेनंतर राऊतांनीही शिंदेंवर शरसंधान साधलं, एकनाथ शिंदेंना अॅनाकोंडाचं पिल्लू म्हणत राऊतांनी शाहांवर देखील निशाणा साधला...
आधी कुबड्यांवरून आणि आता अॅनाकोंडाच्या मुद्दयावरून राऊतांनी शिंदेंना सल्ला देत डिवचलंय.. तर दुसरीकडे सामनामधून शिंदें, शाहांवर हल्लाबोल करत राऊतांनी मुंबईवरून सत्ताधा-यांवर आरोप देखील केले आहेत. मात्र, राऊतांच्या आरोपांना शिंदेंच्या शिवसेनेनं देखील जशास तसं प्रत्युत्तर दिलंय. त्यामुळे निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर दोन्ही शिवसेनेमध्ये आरोप-प्रत्यारोपाचा सामना असाच सुरू राहण्याची चिन्ह आहेत.