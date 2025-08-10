'महाराष्ट्रात काहीही काम नसल्यानं...' एकनाथ शिंदेंच्या श्रीनगर दौऱ्यावर ठाकरेंच्या शिवसेनेकडून काय प्रतिक्रिया?

Eknath Shinde: एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेकडून काश्मिरमध्ये महारक्तदान शिबिराचं आयोजन करण्यात आलंय.त्यासाठी एकनाथ शिंदेंनी श्रीनगरमध्ये जाऊन स्वत: रक्तदान केलंय.शिवसेनेकडून काश्मिरात एकनाथ शिंदेंच्या स्वागताची जय्यत तयारीही करण्यात आली होती. मात्र विरोधकांनी काश्मिर दौ-यावरून शिंदेंना टोला लगावला.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचा काश्मिर दौरा सध्या चर्चेत आहे.शिवसेनेकडून काश्मिरमध्ये महारक्तदान शिबिराचं आयोजन करण्यात आलंय.या शिबिरासाठी एकनाथ शिंदेंनी श्रीनगर गाठलं. या शिबिरात जाऊन स्वत: एकनाथ शिंदेंनीही रक्तदान केलंय.
एकनाथ शिंदेंचं श्रीनगरमध्ये स्वागत करण्यात आलंय. तिथल्या स्थानिक महिलांनी शिंदेंना राखी बांधून त्यांचं औंक्षण केलंय. श्रीनगरमध्ये अनेक ठिकाणी शिंदेचं स्वागत करण्यात आलं.श्रीनगरध्ये शिवसेनेकडून शिंदेंच्या स्वागतासाठी बॅनरबाजीही करण्यात आलीय.
दरम्यान पहलगामच्या दहशतवादी हल्ल्यात मरण पावलेल्या आदिल या तरुणाच्या कुटुंबीयांची एकनाथ शिंदेंनी भेट घेतली. या कुटुंबाला एकनाथ शिंदेंनी मदतही केली होती. एकनाथ शिंदेंच्या जम्मू-काश्मीर दौ-यावर खासदार संजय राऊतांनी टीका केलीये. महाराष्ट्रात काहीही काम नसल्यानं ते काश्मीरला जात आहेत, अशी टीका राऊतांनी केलीये.
पहलगामच्या दहशतवादी हल्ल्ल्यानंतरही एकनाथ शिंदे तातडीनं जम्मू काश्मिरला गेले होते. पहलगामच्या हल्ल्यात मृत्युमुखी पडलेल्या आदिलच्या कुटुंबीयांशी एकनाथ शिंदेंनी संवाद साधला होता. मदत करण्याचं आश्वासनही शिंदेंनी दिलं होतं. आता पुन्हा एकदा रक्तदान शिबिरासाठी एकनाथ शिंदे काश्मिरमध्ये गेले. त्यामुळे शिंदेंच्या काश्मिर दौ-याची चर्चा होतीय.
