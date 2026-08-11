ठाकरे विरुद्ध शिंदे : आज सुप्रीम कोर्टात कोणते मुद्दे मांडणार, असीम सरोदेंनी सगळंच सांगितलं, 'हा खोटारडेपणा...'

शिवसेना पक्ष आणि चिन्हासंदर्भात आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार असून आज कोर्टात कोणते कोणते मुद्दे मांडण्यात येणार आहे, याबद्दल प्रसिद्ध वकील असीम सरोदे यांनी सांगितलंय. त्यासोबतच त्यांनी सांगितलं आहे की, निवडणूक आयोगाचा खोटारडेपणा आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणला जाणार आहे, असा दावा असिम सरोदे यांनी केला आहे.
एकीकडे केंद्रीय निवडणूक आयोग म्हणतोय की 2018 ची शिवसेना पक्षाची घटना आमच्याकडे नाही मग त्यांनीच दिलेल्या निर्णयाच्या परिच्छेद 132 मध्ये इलेक्शन कमिशनने 2018 मध्ये असे स्वतःच म्हटले आहे की, शिवसेना पक्षाचे सगळे डिटेल्स 2018 च्या घटनेनुसार तपासले आणि त्याचे परीक्षण केले. म्हणजे 2018 ची शिवसेनेची घटना निवडणूक आयोगाच्या रेकॉर्डवर होती.
इतकेच नाही तर त्याच ऑर्डरच्या परिच्छेद 133 मध्ये निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदेंना निर्देश दिलेत की, 2018 ची पक्ष घटना बघून त्यात सुधारण करावी.
म्हणजे शिवसेना पक्षाची सुधारित 2018 ची घटना रेकॉर्डवर होतीच. हा खोटारडेपणा आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणला जाणार.
17.02.2023 रोजी निवडणूक आयोगाने एक प्रकारे गिफ्ट डिड (Gift Deed) म्हणजे बक्षीसपत्र करून जणू मूळ शिवसेना हा पक्ष आणि निवडणूक चिन्ह धनुष्यबाण हे एकनाथ शिंदेंना दिले.
म्हणजे अक्षरशः शिवसेना हा पक्ष शिंदेंना निवडणूक आयोगाने देऊन टाकला अश्या अर्थाचा प्रकार घडला.
कायद्याची कोणतीही योग्य प्रक्रिया न करता एकनाथ शिंदेंच्या फुटीर गटाचे बारसे मोदी-शाह यांनी घडवून
आणले.