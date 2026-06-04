संभाजीनगरात ठाकरेंच्या उमेदवाराची ऐनवेळी माघार,अपक्षानं दिला मविआला आधार

Sambhajinagar Election: छत्रपती संभाजीनगरमध्ये शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या उमेदवारानं आयत्या वेळी माघार घेतली.पण ठाकरेंच्या नेत्यांना त्याची आधीच कुणकुण लागली होती. त्यामुळं मविआनं अपक्षाला पाठिंबा देऊन त्यांना रिंगणात कायम ठेवलंय. संभाजीनगरमध्ये आयत्यावेळी माघारी आणि पाठिंब्याचा कसा खेळ झाला? सविस्तर जाणून घेऊया.
विधान परिषद निवडणुकीत उमेदवारी अर्ज माघारी घेण्याच्या शेवटच्या दिवशी राज्यभर अनेक नाट्यमय घडामोडी घडल्या. संभाजीनगर मतदारसंघात शिवसेनेनं देवयानी डोणगावकर यांना उमेदवारी दिली होती. पण माघारीच्या शेवटच्या क्षणी देवयानी डोणगावकर यांनी आपला उमेदवारी अर्ज माघारी घेतला. निवडणूक जमण्यासारखी वाटत नव्हती म्हणून माघार घेतल्याचा दावा देवयानी यांचे पती कृष्णा पाटील डोणगावकरांनी केलाय. पण या माघारी मागंही काहीतरी घडल्याची चर्चा सुरु झालीये. डोणगावकर यांना नोटीस आल्यानं त्यांनी माघार घेतल्याचं सांगण्यात येतंय. त्यांनी तशी कबुलीही दिलीये.
संभाजीनगरचे ठाकरेंचे नेते अंबादास दानवेंना याची कुणकुण लागली होती. त्यामुळंच त्यांनी अपक्ष उमेदवार असलेल्या गणेश लोखंडे यांच्याशी संपर्क साधला होता. त्यामुळं जसं डोणगावकरांनी माघार घेतली तसं शिवसेना UBT आणि महाविकास आघाडीनं गणेश लोखंडे हे मविआचे अधिकृत उमेदवार असतील असं जाहीर केलं.न मागता पाठिंबा मिळाल्यानं गणेश लोखंडे यांचा आत्मविश्वास दुणावलाय. आपण ही निवडणूक नेटानं लढणार असल्याचा निर्धार त्यांनी केलाय.
निवडणुकीतल्या माघारीमागं अनेक गणितं असतात. गेल्या काही वर्षांपासून उमेदवारी दिलेले उमेदवार माघार तर घेणार नाही ना याकडं राजकीय पक्षांना विशेष लक्ष द्यावं लागतं.संभाजीनगरमध्येही ठाकरेंच्या नेत्यांनी हीच खबरदारी घेतल्यानं मविआला हक्काचा उमेदवार मिळालाय.
पुणे विभाग विधान परिषद निवडणुकीसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (शरदचंद्र पवार) यांच्या वतीने उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यात आला होता. मात्र, या निवडणुकीत कोणत्याही प्रकारचा घोडेबाजार होऊ नये, लोकशाही मूल्यांचे रक्षण व्हावे आणि निवडणूक प्रक्रियेची पवित्रता अबाधित राहावी या व्यापक भूमिकेतून पक्षाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे अशी माहिती श्रीकांत पाटील यांनी दिली आहे. राज्याच्या उपमुख्यमंत्री तथा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या नेत्या सुनेत्रा अजित पवार यांच्या विनंतीला मान देत आणि आदरणीय शरद पवारांच्या मार्गदर्शनानुसार आम्ही या निवडणुकीतून माघार घेत आहोत असंही ते म्हणाले आहेत. लोकशाही प्रक्रियेवर आमचा पूर्ण विश्वास असून, राजकारणात मूल्याधिष्ठित भूमिका कायम ठेवण्याचा पक्षाचा प्रयत्न राहील असं त्यांनी म्हटलं आहे. श्रीकांत पाटील यांनी माघार घेतल्याने महाविकास आघाडीमधील मित्रपक्ष काँग्रेस मात्र नाराज झाला आहे. शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी हा तर आमचा विश्वासघात असल्याचं म्हटलं आहे. पुणे विधान परिषदेत पवार गटाने अचानक माघार घेऊन कांग्रेसचा विश्वासघात केला असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. पवार गटाने मिञ पक्षांना विश्वासात न घेताच माघार घेतल्याने पुणे मविआत प्रचंड नाराजी आहे. महाविकास आघाडीकडील राष्ट्रवादी (शरद पवार) गटाचे उमेदवार श्रीकांत विश्वनाथ पाटील आणि कुटुंबाकडे 37 कोटी रुपयांची स्थावर आणि जंगम मालमत्ता आहे. पाटील स्वतः वाईन शॉप चालवून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालवत असून एकूण संपत्तीपैकी तळेगाव दाभाडे येथे 34 कोटी रुपयांची 17 एकर वडिलोपार्जित शेती असल्याचे त्यांनी शपथपत्रात नमूद केले आहे.