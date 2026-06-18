'ठाकरेंची शिवसेना काँग्रेसमध्ये विलिनीकरणाच्या दिशेने..', 6 बंडखोर खासदारांचा लेटरबॉम्ब!

Operation Tiger: महाराष्ट्राच्या राजकारणातील मोठी घडामोड समोर आली आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, 16-17 ला जून रोजी लोकसभा अध्यक्षांना ते सहा 6 खासदार भेटले आहेत. पहिले 5 खासदार नंतर 1 खासदार भेटले.
अध्यक्षांसोबत झालेल्या महत्त्वाच्या बैठकीत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटातील सहा खासदारांनी अधिकृतपणे एक पत्र सादर केले. या लेटरमध्ये नेमकं काय म्हटलंय? सविस्तर जाणून घेऊया.
ठाकरेंच्या शिवसेनेतील बंडखोर खासदारांनी पत्रात पक्ष मूळ विचारधारेपासून भरकटल्याचा आरोप करत, वरिष्ठ नेतृत्व काँग्रेसमध्ये विलीनीकरणाच्या दिशेने जात असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.याच कारणामुळे आपण पक्ष सोडत असल्याचे सहा खासदारांनी पत्रात नमूद केले असून, आपण शिवसेना (शिंदे) गटात विलीन होत असल्याचेही स्पष्ट केले आहे. तसेच, लोकसभा अध्यक्षांकडे शिवसेना (शिंदे) गटासोबत लोकसभेतील आसनव्यवस्थेत बदल करण्याची विनंतीही या पत्राद्वारे करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटातील सहा खासदारांनी लोकसभा अध्यक्षांना एक पत्र सादर केले आहे. या पत्रात काय लिहलं? हे जाणून घेऊया. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्ष आपल्या मूळ विचारधारेपासून भरकटल्याचा दावा पत्रात करण्यात आला आहे.पक्षाच्या वरिष्ठ नेतृत्वाला काँग्रेसमध्ये विलीनीकरण करायचे असल्याचा आरोपही पत्रात करण्यात आला आहे. या भूमिकेशी असहमती दर्शवत आम्ही पक्ष सोडत असल्याचे सहा खासदारांनी पत्रात नमूद केले आहे.संबंधित सहा खासदारांनी आपण शिवसेना (शिंदे) गटात विलीन होत असल्याचेही पत्रात स्पष्ट केले आहे. तसेच, लोकसभा अध्यक्षांनी संसदेतील आसनव्यवस्थेत (Seating Arrangement) शिवसेना (शिंदे) गटासोबत त्यांच्या जागांची अदलाबदल करण्यास मान्यता द्यावी, अशी विनंतीही पत्राद्वारे करण्यात आली आहे.
‘ऑपरेशन टायगर’ हा विरोधी पक्षातील नेते आणि खासदारांना आपल्या बाजूला खेचण्यासाठी राबवण्यात येणारा एक राजकीय डाव असल्याचे बोलले जाते. सत्ताधारी गटाकडून नियोजनबद्ध पद्धतीने संपर्क साधून असंतुष्ट नेत्यांना फोडण्याचा प्रयत्न यात केला जातो. यामध्ये राजकीय दबाव, भविष्यातील संधी आणि सत्ता यांचा वापर केला जातो, अशी चर्चा आहे.ठाकरे गटातील काही खासदार गेल्या काही दिवसांपासून नाराज असल्याची माहिती होती. पक्षातील निर्णयप्रक्रियेत सहभाग कमी मिळणे, स्थानिक राजकारणातील मतभेद आणि आगामी निवडणुकीतील अनिश्चितता या कारणांमुळे असंतोष वाढला होता. या पार्श्वभूमीवर ‘ऑपरेशन टायगर’ सक्रिय झाल्याचे सांगितले जाते.विश्वासार्ह सूत्रांच्या माहितीनुसार, संबंधित खासदारांशी अनेक स्तरांवर संपर्क साधण्यात आला. मुंबईसह दिल्लीत काही गुप्त बैठका झाल्याचीही चर्चा आहे. या बैठकीत भविष्यातील राजकीय गणित, तिकिटांची हमी आणि सत्तेतील भूमिका यावर चर्चा झाली असल्याचे सांगितले जाते.
जर 6 खासदार फुटल्याची माहिती अधिकृतरीत्या स्पष्ट झाली, तर ठाकरे गटासाठी हे मोठे नुकसान ठरणार आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ही घटना पक्षाच्या ताकदीवर थेट परिणाम करू शकते. यामुळे संघटनात्मक पातळीवर नव्याने बांधणी करण्याचे आव्हान उभे राहिले आहे. या घडामोडीनंतर राज्यातील राजकीय समीकरणे वेगाने बदलू शकतात. आणखी नेते पक्षांतर करू शकतात, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. त्याचबरोबर ठाकरे गटाकडून नाराज नेत्यांना थांबवण्यासाठी विशेष प्रयत्न सुरू होण्याची चिन्हे आहेत.