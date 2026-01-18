English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • ठाकरेंना लूजर्स म्हणणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांना ठाकरेंच्या कार्यकर्त्यांकडून प्रत्युत्तर; निकाल लागल्यानंतरही राजकीय धुरळा थांबेना!

ठाकरेंना लूजर्स म्हणणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांना ठाकरेंच्या कार्यकर्त्यांकडून प्रत्युत्तर; निकाल लागल्यानंतरही राजकीय धुरळा थांबेना!

Thackerays Supporters: निकाल लागल्यानंतर राजकीय धुरळा थांबेल असं वाटत असताना पुन्हा एकदा नव्याने टीका टिप्पणी सुरु झालीये. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Jan 18, 2026, 09:15 PM IST
ठाकरेंचे कार्यकर्ते

Thackerays Supporters: निवडणुका संपल्या निकाल लागले परंतु राजकीय नेते एकमेकांवर लूज स्टॉक करायचं काही थांबवताना दिसत नाहीत. त्यामुळे राज ठाकरेंना लूजर्स म्हणणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनाही शिवसेना आणि मनसे नेत्यांनी आक्रमकपणे प्रत्युत्तर दिले पाहुयात एक रिपोर्ट.

महापालिका निवडणुकीत ठाकरे बंधूंनी युती केली.  मराठी अस्तिमेच्या मुद्द्यावरुन दोन्ही भावांनी संयुक्त सभांमधून राळ उठवली. निकाल लागल्यानंतर राजकीय धुरळा थांबेल असं वाटत असताना पुन्हा एकदा नव्याने टीका टिप्पणी सुरु झालीये. निवडणुक प्रचारादरम्यान ठाकरे ब्रँडचा बँड वाजवू अशी आरोळी भाजपकडून दिली जात होती. त्यातच निवडणुकीत ठाकरेंच्या पराभवानंतर मुख्यमंत्री फडणविसांनी राज ठाकरे यांना लुजर्स म्हणत डिवचलंय. 

फडणवीसांनी मनसेला लुजर म्हटल्यानंतर ठाकरेंच्या सेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी वक्तव्याचा समाचार घेतलाय. तसच ठाकरे बंधुंची ताकद अजून संपली नाही असं म्हटलंय. 

संजय राऊत जरी मनसेला लुजर मानत नसले तरी अगदी काल पर्वापर्यंत राज ठाकरेंच्या मनसेत असणाऱ्या आणि आता भाजपमध्ये गेलेल्या संतोष धुरींनी मनसेच्या पराभवासाठी उद्धव ठाकरेंना जबाबदार धरलंय. तसच मनसेचा फायदा शिवसेना युबीटीला झाला मात्र मनसेचं नुकसान झाल्याचंही म्हटलंय. 

आता ठाकरेंचा विषय आहे आणि नारायण राणे बोलले नाहीत असं होणं तर शक्यच नाही.. राणेंनीही मुंबईतल्या पराभवावरुन दोन्ही ठाकरेंना डिवचलंय.. वेगळ्याने लढले काय किंवा एकत्र लढले काय दोन्ही ठाकरे निष्प्रभ असल्याचं राणे म्हणालयेत. 

दोन्ही ठाकरे एकत्र आल्यानंतर गेल्या निवडणुकीत एकट्याने लढलेल्या मनसेचा परफॉर्मन्स सुधरेल असा एक अंदाज वर्तवला जात होता. पण मनसेचं मात्र गेल्या वेळेसच्या तुलनेत सुद्धा एका जागेचं नुकसान झालं. कारण मनसेच्या नगरसेवकांचा आकडा हा 7 वरुन 6 वर आलाय. त्यामुळे जितकी चर्चा भाजपच्या विजयाची आहे तितकची राज ठाकरेंच्या या पराभवाचीही आहे. बाकी लुजर कोण आणि विनर कोण याचं उत्तर मुंबईकरांनी दिलेलच आहे.

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

