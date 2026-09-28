/ठाण्यात हायप्रोफाइल रॅकेटमध्ये सापडली हिंदी सिनेमातील अभिनेत्री; पैशांचे आमिष दाखवून देहव्यापार!

ठाण्यातील वागळे इस्टेटमधील पडवळ नगर परिसरातील एका हॉटेलमध्ये तरुणींना देहव्यापारासाठी आणले जाणार असल्याची माहिती ठाणे अनैतिक मानवी वाहतूक प्रतिबंधक कक्षाला मिळाली होती. गुप्त बातमीदाराकडून मिळालेल्या या माहितीनंतर पोलिसांनी कारवाईची तयारी केली. वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक अंजली आंधळे यांच्या पथकाने 26 सप्टेंबर रोजी बनावट ग्राहकाच्या माध्यमातून सापळा रचला. या कारवाईत एका महिलेकडून तरुणींना पैशांचे आमिष दाखवून कथितरित्या देहव्यापारात प्रवृत्त केले जात असल्याचे पोलिसांच्या निदर्शनास आले.
या कारवाईदरम्यान पोलिसांनी संबंधित महिलेला ताब्यात घेतले. पोलिसांच्या माहितीनुसार, अटक करण्यात आलेली महिला हिंदी चित्रपट आणि वेब सीरिजमध्ये काम करणारी अभिनेत्री आहे. तपासात तिने 15 पेक्षा अधिक वेब सीरिजमध्ये काम केल्याची माहिती समोर आल्याचे पोलिसांनी सांगितले आहे. मात्र, तिच्यावर करण्यात आलेले आरोप हे पोलिसांच्या तपासाचा भाग असून, या प्रकरणातील पुढील कायदेशीर निष्कर्ष तपासानंतर स्पष्ट होणार आहेत.
पोलिसांच्या कारवाईत संबंधित महिलेच्या ताब्यात असलेल्या दोन तरुणींची सुटका करण्यात आली. या दोन्ही तरुणींना पुढील संरक्षणासाठी सुरक्षागृहात ठेवण्यात आले आहे. पोलिसांनी या प्रकरणाकडे मानवी तस्करी आणि देहव्यापाराशी संबंधित गंभीर प्रकरण म्हणून पाहिले आहे. तरुणींना नेमके कोणत्या परिस्थितीत या व्यवसायात आणण्यात आले, त्यांना पैशांचे कोणते आमिष दाखवण्यात आले आणि या प्रकरणामागे आणखी कोणाचा सहभाग आहे का, याचा तपास सुरू आहे.
अटक करण्यात आलेल्या महिलेविरुद्ध ठाण्यातील श्रीनगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अनैतिक मानवी वाहतूक प्रतिबंधक कक्षाच्या पथकाकडून या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू आहे. पोलिसांनी मिळालेल्या माहितीच्या आधारे सापळा रचून ही कारवाई केली असल्याने, या रॅकेटचे जाळे आणखी कुठपर्यंत पसरले आहे का, याचाही तपास होण्याची शक्यता आहे.
या प्रकरणातील अटक झालेली महिला नेमकी कोणत्या पद्धतीने तरुणींना संपर्क करत होती, त्यांच्याकडून कथितरित्या देहव्यापार करून घेतला जात होता का आणि या व्यवहारात आणखी व्यक्ती सहभागी आहेत का, याची माहिती तपासातून समोर येणार आहे. पोलिसांकडून या प्रकरणातील सर्व बाबींची चौकशी केली जात आहे. सध्या उपलब्ध माहितीनुसार दोन तरुणींची सुटका करण्यात आली असून, त्यांना सुरक्षागृहात ठेवण्यात आले आहे. प्रकरणाचा पुढील तपास ठाणे अनैतिक मानवी वाहतूक प्रतिबंधक कक्ष करत आहे.