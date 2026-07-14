'ठाण्यातील सर्व अनधिकृत होर्डिंग्स तात्काळ हटवा', उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचे निर्देश

Thane Banner Collapse : ठाण्यात सोमवारी धक्कादायक घटना घडली होती. ठाण्याच्या ईस्टर्न एक्सप्रेस हायवेवरील तीन हात नाका परिसरातील फुट ओव्हर ब्रिजवर लावण्यात आलेला वाढदिवसाचा बॅनर सोमवारी सकाळी अचानक खाली कोसळला. ब्रिजच्या खालून रस्त्यावरून जाणाऱ्या एका दुचाकीस्वाराच्या डोक्यावर हा बॅनर पडला होता. सुदैवाने दुचाकीस्वार आणि सह प्रवाशाला गंभीर दुखापत झाली नाही. मात्र या घटनेने नागरिकांमध्ये घबराटीचं वातावरण पसरलं आणि व्हिडीओ व्हायरल झाल्याने प्रशासनाला सुद्धा जाग आली आहे. उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी ठाण्यातील सर्व अनधिकृत होर्डिंग्स तत्काळ हटवण्याचे निर्देश दिले असून सर्व मोठ्या होर्डिंग्सचे तातडीने स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याचे तातडीचे आदेश दिले आहेत.
सोमवारी सकाळच्या सुमारास तीन हात नाका परिसरातील फुट ओव्हर ब्रिजवर लावण्यात आलेला एक बॅनर रस्त्यावर खाली कोसळला. खालून इस्टर्न एक्स्प्रेसवरून वाहनांची रहदारी सुरु होती आणि अशातच एका दुचाकी स्वराच्या डोक्यावर हा बॅनर कोसळला. सुदैवाने दुचाकीस्वार आणि सह प्रवाशाला गंभीर दुखापत झाली नाही. मात्र यामुळे शहरातील अनधिकृत होर्डिंगचा प्रश्न ऐरणीवर आला. नागरिकांच्या जीवाशी खेळ होत असून त्यांचा जीव टांगणीला असल्याच्या संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यात आल्या. त्यानंतर प्रशासनाकडून याची गंभीर दखल घेण्यात आली.
ठाण्यात सोमवारी घडलेल्या दुर्दैवी होर्डिंग दुर्घटनेची उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गंभीर दखल घेतली आहे. त्यांनी तात्काळ ठाणे महानगरपालिका आयुक्तांना फोन करून शहरातील सर्व अनधिकृत होर्डिंग्स तातडीने निष्कासित करण्याचे आदेश दिले आहेत. यासोबतच पावसाळ्यात वाऱ्या-पावासामुळे पुन्हा अशी कोणतीही दुर्घटना घडू नये, यासाठी शहरातील सर्व मोठ्या होर्डिंग्सचे तातडीने स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याचे कडक निर्देशही उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. धोकादायक ठरणाऱ्या होर्डिंग्सवर आणि बेकायदेशीर फलक लावणाऱ्या दोषींवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, असे त्यांनी स्पष्ट केले. उपमुख्यमंत्र्यांच्या या आदेशानंतर पालिका प्रशासन ॲक्शन मोडमध्ये आले असून काल रात्रीपासूनच शहरात कारवाईची मोहीम हाती घेण्यात आली आहे.
मागच्या आठवड्यात ठाण्यातील वर्तकनगर विभागात मुसळधार पावसामुळे रस्त्यावर एक भलंमोठं होर्डिंग कोसळलं होतं. मुसळधार पाऊस सुरु असताना सकाळी हे होर्डिंग पडलं होत. यावेळी रस्त्यावर जास्त रहदारी नव्हती त्यामुळे कोणत्याही व्यक्तीला गंभीर दुखापत झाली नाही. मात्र यामुळे नागरिकांच्या जीविताचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला.