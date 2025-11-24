3 नवीन उड्डाणपूल, नवीन विमानतळाला थेट कनेक्ट होणार, 'या' महत्त्वाच्या रस्त्याची पुर्नबांधणी होणार

Navi Mumbai International Airport: नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ येत्या एक वर्षांत पूर्णपणे सज्ज होणार आहे. नवी मुंबई विमानतळापर्यंत पोहोचण्यासाठी प्रशासनाने अनेक महत्त्वाचे प्रकल्प राबवले आहेत. नवी मुंबई महापालिकेने ठाणे-बेलापूर रस्त्याचे 846 कोटींचा निधी खर्च करत काम सुरू केले आहे. येत्या काळात या रस्त्यांचा सर्वाधिक वापर होणार आहे.
केंद्र सरकारच्या हायब्रिड अॅन्युइटी मॉडेल (HAM) अंतर्गंत या सुधारणांमध्ये सरकारीच खर्च आणि कंत्राटदारांची विलंबित देयके एकत्रित केली जातील. त्यानंतर तीन नवीन उड्डाणपूल आणि धमनी विभागाची संपूर्ण पुर्नबांधणी समाविष्ट आहे.
हे उड्डाणपूल रबाळे जंक्शन (171 कोटी), क्रिस्टल हाउस आणि पावने (110 कोटी) या दरम्यान BASF कंपनी ते महापेमध्ये हुंडाई शोरूम (338 कोटी) पर्यंत बांधण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर महत्त्वाचा कॉरिडोरसाठी 227 कोटींच्या पुर्नबांधणीचा प्लान आहे. दरम्यानस तुर्भे येथे रेल्वे स्थानकालगत होणाऱ्या वाहतुककोंडीवर उपाय म्हणून आधीपासूनच एक फ्लायओव्हर बांधण्यात येत आहे.
ठाणे-बेलापूर रस्त्याचे पुर्नविकासाचे काम केले जाणार आहे. त्यासाठी रस्त्यांच्या पुर्नबांधणीबरोबरच तीन नवीन फ्लायओव्हरदेखील आहेत. भविष्यात प्रवासी आणि मालवाहतुकीत वाढ होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे
एनएमएमसीने तीन नवीन उड्डाणपुलांसाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) कडून 400 कोटी रुपयांचा निधी मागितला आहे, जो अंदाजे एकूण 800 कोटी रुपयांच्या खर्चाच्या निम्म्या रकमेचा आहे. ठाणे-बेलापूर पट्ट्यात एमआयडीसीच्या औद्योगिक आणि निवासी मंजुरींमुळे वाहतूक वाढली आहे आणि त्यामुळे खर्चाचा भार वाटून घ्यावा, असा युक्तिवाद महापालिकेने केला आहे.
ठाणे-बेलापूर मार्ग पूर्ण झाल्यानंतर सुधारित कॉरिडॉर ठाणे, मीरा भाईंदर आणि ऐरोली ते पनवेल आणि उरणपर्यंत नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाकडे जाणाऱ्या वाहतुकीसाठी सोयीस्कर उत्तर-दक्षिण अॅक्सीस म्हणून काम करेल. कटाई बोगदा ठाणे-बेलापूर रस्त्याला जोडत असून सायन-पनवेल महामार्गाला जोडल्यामुळं या प्रकल्प मोठ्या नेटवर्कचा एक भाग होणार आहे.
हा प्रकल्प 6,300 कोटी रुपयांच्या 25 किमी लांबीच्या ठाणे-नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ एलिव्हेटेड कॉरिडॉर आणि उलवे कोस्टल रोडचा समावेश असलेल्या मोठ्या कनेक्टिव्हिटी योजनेचा एक भाग आहे. जो मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंकला थेट नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाशी जोडतो.
उत्तर: नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ येत्या एक वर्षांत पूर्णपणे सज्ज होणार आहे.
उत्तर: नवी मुंबई महापालिकेने ठाणे-बेलापूर रस्त्याचे काम सुरू केले आहे, जो भविष्यात सर्वाधिक वापरला जाईल. यासाठी ८४६ कोटी रुपयांचा निधी खर्च केला जात आहे.
उत्तर: या सुधारणांमध्ये तीन नवीन उड्डाणपूल (Flyovers) बांधणे आणि धमनी विभागाची (Arterial Section) संपूर्ण पुनर्बांधणी समाविष्ट आहे. हे काम केंद्र सरकारच्या 'हायब्रिड अॅन्युइटी मॉडेल' (HAM) अंतर्गत केले जात आहे.