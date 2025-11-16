English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
ठाणेकरांसाठी महत्त्वाची बातमी! ट्विन टनलसाठी सहा महिने हा मार्ग बंद असणार, पर्यायी मार्ग जाणून घ्या!

Thane Borivali Tunnel Work Traffic Update: बोरिवली भूमिगत रस्त्याच्या कामासाठी वाहतूक विभागाने मुल्ला बागकडून नीलकंठ ग्रीनकडे जाणारी रस्त्यावरील वाहतूक सहा महिन्यांसाठी बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मानसी क्षीरसागर | Updated: Nov 16, 2025, 08:04 AM IST
Thane Borivali Tunnel Work Traffic Update: मुंबईत अनेक प्रकल्पाची कामे हाती घेण्यात आले आहेत. यातीलच एक महत्त्वकांक्षी प्रकल्प म्हणजे ठाणे-बोरीवली ट्विन टनल. ठाणे बोरीवली दुहेरी बोगद्याचे काम सुरू झाले आहे. मात्र या कामामुळं ठाणेकरांना सहा महिने त्रास सहन करावा लागणार आहे. बोरीवली भूमिगत रस्त्याच्या कामासाठी वाहतूक विभागाने मुल्ला बागकडून नीलकंठ ग्रीनकडे जाणारी रस्त्यावरील वाहतूक सहा महिन्यांसाठी बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. पुढील सहा महिने हा बदल असणार आहे. त्यामुळं नागरिकांना वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागणार आहे. 

संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्याखालून ठाणे ते बोरीवली असा भूमिगत रस्ता तयार केला जात आहे. ठाण्याच्या ठाण्याच्या दिशेने भूमिगत रस्त्याचे (बोगदा) काम सुरू झाले आहे. आता पुढील कामासाठी बोगद्याच्या ठिकाणी कामाचे साहित्य मोठ्या प्रमाणात उतरविले जाणार आहे. मात्र यामुळं वाहतूक कोंडी होऊ नये यासाठी सहा महिने वाहतुकीत बदल होणार आहेत. 

ोठ्या प्रमाणात होणारी साहित्याची वाहतूक आणि कामाची गती वाढविण्यासाठी बोगद्याकडे जाणाऱ्या हिल क्रेस्ट सोसायटीजवळील मुल्ला बागकडून नीलकंठ ग्रीनकडे जाणारा रस्ता दीर्घकाळासाठी बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 14 नोव्हेंबर ते 11 मे 2026 पर्यंत हा रस्ता बंद ठेवला जाणार आहे. वाहतूक विभागाने या रस्त्यावरून होणाऱ्या वाहतुकीला पर्यायी मार्ग उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

बंदीची वेळः रोज रात्री 1 ते सकाळी 6 आणि दुपारी 10 ते 6

बंद मार्गः हिल क्रेस्ट सोसायटी, मुल्ला बागकडून नीलकंठ ग्रीनकडे जाणारा मार्ग

पर्यायी मार्गः हिल क्रेस्ट सोसायटी, मुल्ला बागकडून नीलकंठ ग्रीनकडे जाणारी वाहने नीलकंठ ग्रीनकडून मुल्ला बागकडे येणाऱ्या रस्त्यावर बॅरिकेडिंग केलेल्या मार्गाने विरुद्ध दिशेने जातील. 

नियामातून वगळलेली वाहनेः पोलीस वाहने, फायर ब्रिगेड, रुग्णवाहिका, ग्रीन कॉरिडॉर, ऑक्सिजन गॅस वाहने व इतर अत्यावश्यक सेवेतील वाहने

FAQ 

प्रश्न १: ठाणे आणि बोरीवली शहरांना जोडणारा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प कोणता आहे?

उत्तर: ठाणे-बोरीवली ट्विन टनल (दुहेरी बोगदा) हा मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (MMRDA) हाती घेतलेला महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे.

प्रश्न २: ठाणे-बोरीवली बोगद्याचे काम कोणत्या ठिकाणाखालून सुरू आहे?

उत्तर: हा भूमिगत रस्ता संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या खालून ठाणे ते बोरीवली असा तयार केला जात आहे.

प्रश्न ३: बोगद्याच्या कामामुळे ठाणेकरांना किती कालावधीसाठी वाहतूक बदलाचा त्रास सहन करावा लागणार आहे?

उत्तर: ठाणेकरांना पुढील सहा महिने (६ महिने) वाहतूक कोंडी आणि बदलाचा त्रास सहन करावा लागणार आहे.

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

Tags:
MumbaiThaneThane road issuestraffictraffic congestion solutions

