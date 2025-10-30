English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

ठाण्यातील बुलेट ट्रेन स्थानकालगत होतंय मोठं Business Hub; 'या' गावांचा होणार कायापालट

Business Hub In Thane: ठाण्यातील बुलेट ट्रेन स्थानकालगत मोठे बिझनेस हब होणार आहे.   

मानसी क्षीरसागर | Updated: Oct 30, 2025, 02:27 PM IST
ठाण्यातील बुलेट ट्रेन स्थानकालगत होतंय मोठं Business Hub; 'या' गावांचा होणार कायापालट
Thane bullet train Railway Station To Become A Business Hub

Business Hub In Thane: भारतातील पहिली बुलेट ट्रेन असलेल्या मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनचे काम वेगाने सुरू आहे. महाराष्ट्रातील हा पहिलाच बुलेट ट्रेन प्रकल्प आहे. राज्यात बुलेट ट्रेनचे चार स्थानके असणार आहेत. इतकंच नव्हे तर बुलेट ट्रेनच्या ठाण्यातील स्थानकाजवळ बिझनेस हब होणार आहे. बुलेट ट्रेन स्थानकाभोवती 1300 एकरांहून अधिक भागात बिझनेस हब उभारण्याची तयारी सुरू आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

मंगळवारी ठाणे महापालिकेने महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम 1966 अंतर्गंत ठाणे बुलेट ट्रेन स्थानकाभोवतीच्या बिझनेस हबबाबत एक अधिसूचना जारी केली आहे. ठाण्यातील दाटीवली येथे हे बुलेट ट्रेनचे स्थानक होतंय. या स्थानकाभोवतीच्या 1,300 एकर क्षेत्रासाठीचा स्थानिक विकास आराखडा ठाणे महानगरपालिका तयार करत आहे. 

बिझनेस हबसाठी या आराखड्यात महापालिका हद्दीतील दाटीवली, म्हातरडी, बेटवडे आणि आगासन या गावांचाही काही भाग आहे. तसंच, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका हद्दीतील ऐरे, कोपर, भोपर, नांदिवली टर्फ पंचानंद, कटाई आणि उसरघर या गावांचाही काही भाग आहे. 

महाराष्ट्रातील पहिल्या बुलेट ट्रेनची सुरुवात BMC वांद्रे-कुर्ला कॉम्पलेक्सपासून होईल. त्यानंतर ठाणे, भिवंडी, पालघरमार्गे गुजरातमध्ये जाईल. महाराष्ट्रात बुलेट ट्रेनची चार स्थानके आहेत. ही स्थानके मुंबई, ठाणे, विरार, बोईसर अशी आहेत. 

मुंबई-अहमदाबाद 'बुलेट'ने दोन तासांत

मुंबई ते अहमदाबाद हे ५०८ किमीचे किमीच्या वेगाने अवघ्या दोन तास सात मिनिटांत पार होईल, अशी माहिती केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिली आहे. मुंबईतील वांद्रे-कुर्ला संकुलातून ही बुलेट ट्रेन सुरू होऊन वापी, सुरत,
वडोदरामागें अहमदाबादला पोहोचणार असल्याचे वैष्णव म्हणाले. 

बुलेट ट्रेनमध्ये कोणती स्थानके असतील

गुजरात, महाराष्ट्र या राज्यांमधून आणि दादरा आणि नगर हवेली या केंद्रशासित प्रदेशातून जाणार असून या मार्गावर मुंबई, ठाणे, विरार, बोईसर, वापी, बिलीमोरा, सुरत, भरूच, वडोदरा, आणंद, अहमदाबाद आणि साबरमती अशी 12 स्थानके उभारण्याची योजना आहे.

FAQ 

प्रश्न १: मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाबद्दल थोडक्यात माहिती काय?

उत्तर: भारतातील पहिली बुलेट ट्रेन ही मुंबई-अहमदाबाद मार्गावर आहे. एकूण ५०८ किलोमीटर लांबीचा हा मार्ग अवघ्या २ तास ७ मिनिटांत पार होईल. काम वेगाने सुरू असून, महाराष्ट्रात चार स्थानके असतील. केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी ही माहिती दिली आहे.

प्रश्न २: महाराष्ट्रातील बुलेट ट्रेनची स्थानके कोणती आहेत?

उत्तर: महाराष्ट्रात चार स्थानके आहेत: मुंबई (वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्स), ठाणे, विरार आणि बोईसर. ट्रेनची सुरुवात मुंबईतील बीकेसी (BKC) वांद्रे-कुर्ला संकुलापासून होईल, त्यानंतर ठाणे, भिवंडी, पालघरमार्गे गुजरातकडे जाईल.

प्रश्न ३: एकूण मार्गावर किती स्थानके असतील?

उत्तर: एकूण १२ स्थानके असतील. यात महाराष्ट्रातील मुंबई, ठाणे, विरार, बोईसर; गुजरातमधील वापी, बिलीमोरा, सुरत, भरूच, वडोदरा, आणंद, अहमदाबाद आणि साबरमती यांचा समावेश आहे. हा मार्ग दादरा आणि नगर हवेली केंद्रशासित प्रदेशातूनही जाईल.

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

...Read More

Tags:
Business Hub In Thanethane newsthane bullet train stationthane business hubठाणे बिझनेस हब

इतर बातम्या

महाराष्ट्रातील सर्व शाळांत 'वंदे मातरम्’ बंधनकारक! विर...

मुंबई बातम्या