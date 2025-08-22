ठाणेकरांसाठी Good News! शहरात लवकरच पॉड टॅक्सी सुरू होणार, तिकीट दर अन् सगळं काही जाणून घ्या!

Pod Taxi In Thane: ठाण्यातील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी शहरात लवकरच वाहतुकीचा आणखी एक पर्याय उपलब्ध होणार आहे. ठाण्यातील वाढत्या वाहतूक कोंडीवर मात करण्यासाठी लवकरच शहरात पॉड टॅक्सी सुरू होण्याची शक्यता आहे. परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी याबाबत तसे संकेत दिले आहेत.
प्रताप सरनाईक यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पॉड टॅक्सीचा हा प्रकल्प किफायतशीर ठरेल. कारण सहा किमीच्या प्रवासासाठी प्रति व्यक्ती फक्त 30 रुपये मोजावे लागतील. रिक्षापेक्षाही हे भाडे कमी असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. ठाणे शहराची लोकसंख्या 25 लाखांच्या पुढे गेली आहे. भविष्यात लोकसंख्या आणखी वाढू शकते. त्यामुळं रस्ते वाहतुकीला अनेक मर्यादा येऊ शकतात. त्यामुळं रस्ते वाहतुकीला पर्याय म्हणून पॉड टॅक्सीचा पर्याय आणण्यात आला आहे.
प्रताप सरनाईक यांनी गुरुवारी ठाणे महापालिका मुख्यालयामध्ये शहरातील वाहतूक समस्या आणि इतर विषयांवर संबंधित यंत्रणेच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठीच्या उपाययोजनांचा ऊहापोह करताना पॉड टॅक्सीच्या पुढील वाटचालीचे सादरीकरणही करण्यात आले. आर्थिक व्यवहार्यता तपासून हा प्रकल्प मार्गी लावण्याचे प्रयत्न असल्याचे या वेळी सांगण्यात आले.
पॉड टॅक्सी ही इलेक्ट्रिक वाहन असून ते चालकविरहित वाहतुकीचे साधन आहेत. या छोट्या ऑटोमेटेड कार आहेत ज्या मूठभर प्रवाशांना एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जास्त वेगाने नेण्यासाठी डिझाइन केल्या आहेत.
FAQ
ठाणे आणि बीकेसी-कुर्ला परिसरातील वाहतूक कोंडी कमी करणे, रस्ते वाहतुकीवरील ताण कमी करणे आणि जलद, पर्यावरणपूरक वाहतूक पर्याय उपलब्ध करणे हा या प्रकल्पाचा उद्देश आहे
बीकेसी-कुर्ला मार्गावर पॉड टॅक्सीचा कमाल वेग 40 किमी प्रति तास असेल, तर ठाण्यातील काही प्रस्तावांनुसार तो 60-70 किमी प्रति तास असू शकतो.