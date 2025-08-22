English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
ठाणेकरांसाठी Good News! शहरात लवकरच पॉड टॅक्सी सुरू होणार, तिकीट दर अन् सगळं काही जाणून घ्या!

Pod Taxi In Thane: ठाणेकरांचा प्रवास लवकरच वाहतुक कोंडीतून मुक्त होणार आहे. लवकरच शहरात पॉ़ड टॅक्सीचा पर्याय उपलब्ध होणार आहे.   

मानसी क्षीरसागर | Updated: Aug 22, 2025, 09:13 AM IST
Pod Taxi In Thane: ठाण्यातील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी शहरात लवकरच वाहतुकीचा आणखी एक पर्याय उपलब्ध होणार आहे.  ठाण्यातील वाढत्या वाहतूक कोंडीवर मात करण्यासाठी लवकरच शहरात पॉड टॅक्सी सुरू होण्याची शक्यता आहे. परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी याबाबत तसे संकेत दिले आहेत. 

प्रताप सरनाईक यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पॉड टॅक्सीचा हा प्रकल्प किफायतशीर ठरेल. कारण सहा किमीच्या प्रवासासाठी प्रति व्यक्ती फक्त 30 रुपये मोजावे लागतील. रिक्षापेक्षाही हे भाडे कमी असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. ठाणे शहराची लोकसंख्या 25 लाखांच्या पुढे गेली आहे. भविष्यात लोकसंख्या आणखी वाढू शकते. त्यामुळं रस्ते वाहतुकीला अनेक मर्यादा येऊ शकतात. त्यामुळं रस्ते वाहतुकीला पर्याय म्हणून पॉड टॅक्सीचा पर्याय आणण्यात आला आहे. 

प्रताप सरनाईक यांनी गुरुवारी ठाणे महापालिका मुख्यालयामध्ये शहरातील वाहतूक समस्या आणि इतर विषयांवर संबंधित यंत्रणेच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठीच्या उपाययोजनांचा ऊहापोह करताना पॉड टॅक्सीच्या पुढील वाटचालीचे सादरीकरणही करण्यात आले. आर्थिक व्यवहार्यता तपासून हा प्रकल्प मार्गी लावण्याचे प्रयत्न असल्याचे या वेळी सांगण्यात आले.

बीकेसी ते कुर्ला पॉड टॅक्सी

वांद्रे ते कुर्ला स्थानकादरम्यान वांद्रे कुर्ला संकुलामधून पॉड टॅक्सी धावणार आहे. या पॉड टॅक्सीचे अंतर 8.80 किमी इतके असून यात 38 स्थानके असतील. एका पॉड टॅक्सीमध्ये सहा प्रवासी बसू शकतील. तर, कमाल 40 किमी प्रति तास इतका त्याचा वेग असणार आहे. या पॉड टॅक्सीमुळं वांद्रे ते बीकेसी प्रवास सुलभ होणार आहे. 

पॉड टॅक्सी म्हणजे काय?

पॉड टॅक्सी ही इलेक्ट्रिक वाहन असून ते चालकविरहित वाहतुकीचे साधन आहेत. या छोट्या ऑटोमेटेड कार आहेत ज्या मूठभर प्रवाशांना एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जास्त वेगाने नेण्यासाठी डिझाइन केल्या आहेत.
 
FAQ

1) ठाण्यातील पॉड टॅक्सी कोणत्या मार्गावर धावणार आहे?

ठाण्यातील पॉड टॅक्सी प्रकल्प प्रायोगिक तत्त्वावर घोडबंदर परिसरात भाईंदर पाडा ते विहंग हिल या 1 किमीच्या मार्गावर सुरू होण्याची शक्यता आहे

2)  पॉड टॅक्सीचा उद्देश काय आहे?

ठाणे आणि बीकेसी-कुर्ला परिसरातील वाहतूक कोंडी कमी करणे, रस्ते वाहतुकीवरील ताण कमी करणे आणि जलद, पर्यावरणपूरक वाहतूक पर्याय उपलब्ध करणे हा या प्रकल्पाचा उद्देश आहे

3)  पॉड टॅक्सीचा वेग किती असेल?

बीकेसी-कुर्ला मार्गावर पॉड टॅक्सीचा कमाल वेग 40 किमी प्रति तास असेल, तर ठाण्यातील काही प्रस्तावांनुसार तो 60-70 किमी प्रति तास असू शकतो.

