2 इच्छांसाठी 17 वर्षीय मित्राला संपवलं, झुडुपांमध्ये नेलं अन्...; 23 दिवसांनी खुलासा! 'दृष्यम' कनेक्शनने पोलिसही हादरले

सध्या तिकीटबारीवर दमदार कमाई करत असलेल्या अभिनेता अजय देवगणच्या ‘दृश्यम’ चित्रपटातील कथानकापासून प्रेरणा घेत आपल्याच मित्राची हत्या केल्याचा धक्कादायक प्रकार ठाण्यात उघडकीस आला आहे. या प्रकरणामधील दोन्ही आरोपी हे अल्पवयीन आहेत. या दोघांनाही सोनसाखळीच्या हव्यासापोटी आपल्या 17 वर्षीय जिवलग मित्राची हत्या केली. मृताची ओळख पटली असून दोघांचा भांडाफोड कसा झाला याची माहितीही समोर आली आहे.
प्रज्योत कांबळे असे मृत तरुणाचं नाव असून मित्रांनी त्याला सिगारेट पिण्याच्या बहाण्याने निर्जनस्थळी नेलं. तिथे त्याला चाकूने भोसकून व दगडाने ठेचून ठार केले. आपल्या गुन्ह्याचा पुरावा नष्ट करण्यासाठी या दोघांनी प्रज्योतचा मृतदेह जाळला. एवढ्यावरच न थांबता या दोघांनी पोलिसांची दिशाभूल करण्यासाठी 'दृष्यम' चित्रपटातील कथानकाप्रमाणे मृत तरुणाचा मोबाईल बसमध्ये टाकला. मात्र, सीसीटीव्ही फुटेज आणि तांत्रिक तपासामुळे दोन्ही आरोपी पकडले गेले. हा सारा प्रकार 24 सप्टेंबर रोजी घडला असून त्याला उलगडा आता झाला आहे.
ठाण्यातील ब्रम्हांड येथील आझादनगर परिसरात राहणारा प्रज्योत 24 सप्टेंबर रोजी सायंकाळी सातच्या सुमारास घरातून बेपत्ता झाला होता. दुसऱ्या दिवशी त्याच्या वडिलांनी कासारवडवली पोलीस ठाण्यात अपहरणाची तक्रार दाखल केली. तपासादरम्यान पोलिसांनी प्रज्योतच्या एका वर्गमित्राकडे चौकशी केली. प्रज्योत एका अनोळखी मुलासोबत दुचाकीवरून घोडबंदरच्या दिशेने गेल्याचे त्याने पोलिसांना सांगितले. पोलिसांनी या मार्गावरील 80 ते 90 सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचे फुटेज तपासले असता, संबंधित माहिती दिशाभूल करणारी असल्याचे लक्षात आले. त्यानंतर तांत्रिक तपासाच्या आधारे पोलिसांनी संशयित वर्गमित्राचीच चौकशी केली. त्यातून या हादरवून टाकणाऱ्या हत्येचा प्रकार समोर आला.
प्रज्योतच्या गळ्यातील सोनसाखळी चोरण्यासाठी त्याच्या दोन अल्पवयीन मित्रांनी त्याला ठार करण्याचा कट रचल्याची माहिती या प्रकरणासंदर्भातील तपशील देताना पोलिसांनी सांगितली. या आरोपी मित्रांपैकी एकाला वाढदिवस साजरा करण्यासाठी पैसे हवे होते, तर दुसऱ्याला दुचाकी खरेदी करायची इच्छा होती. आपल्या याच गरजांसाठी दोघांनी मित्राला संपवण्याचा प्लॅन तयार केला.
24 सप्टेंबर रोजी सिगारेट पिण्याच्या बहाण्याने दोन्ही आरोपींनी प्रज्योतला ब्रह्मांड फेज-2 परिसरालगतच्या झाडाझुडपांत नेले. तेथे आधी प्रज्योतची चाकूने वार करून आणि दगडाने ठेचून हत्या केली. त्यानंतर पुरावा नष्ट करण्यासाठी मृतदेहावर पेट्रोल टाकून तो जाळण्यात आला.
प्रज्योतचे लोकेशन पोलिसांना समजू नये, या उद्देशाने त्याचा मोबाईल आरोपींनी बसमध्ये टाकून दिला. ‘दृश्यम’ चित्रपटाप्रमाणे गुन्ह्याचे धागेदोरे लपवता येतील, असा संशयितांचा समज होता. मात्र, सीसीटीव्ही फुटेज आणि तांत्रिक तपासाच्या आधारे पोलिसांनी आरोपींचा छडा लावला.
पोलिसांनी दोन्ही अल्पवयीन मुलांना ताब्यात घेतल्यानंतर दोघांनीही आपल्या जीवलग मित्राची हत्या केल्याची कबुली दिली. याप्रकरणी कासारवडवली पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक निवृत्ती कोल्हटकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुढील तपास सुरू आहे.