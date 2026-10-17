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2 इच्छांसाठी 17 वर्षीय मित्राला संपवलं, झुडुपांमध्ये नेलं अन्...; 23 दिवसांनी खुलासा! 'दृष्यम' कनेक्शनने पोलिसही हादरले

हा सारा प्रकार तब्बल 23 दिवसांनंतर समोर आला असून नेमका घटनाक्रम समोर आल्यानंतर पोलिसांनाच धक्का बसला आहे. नक्की झालं काय आणि या साऱ्याचा 'दृष्यम'शी काय कनेक्शन जाणून घ्या..

Written BySwapnil Ghangale
Published: Oct 17, 2026, 01:02 PM IST|Updated: Oct 17, 2026, 01:02 PM IST
2 इच्छांसाठी 17 वर्षीय मित्राला संपवलं, झुडुपांमध्ये नेलं अन्...; 23 दिवसांनी खुलासा! 'दृष्यम' कनेक्शनने पोलिसही हादरले
Image Credit: पोलिसांना 23 दिवसांनी सापडले आरोपी (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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