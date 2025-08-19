पत्नीच्या मोबाइलमधील डेटा डिलीट झाल्याने पोलिसाने घेतले विष; मुंबईजवळची विचित्र घटना

Crime News: पती-पत्नीमधील वादाच्या अनेक बातम्या तुम्ही यापूर्वी ऐकल्या असतील, वाचल्या असतील. मात्र या वादातून जोडीदारापैकी एखाद्याने स्वत:ला संपवण्याचा प्रयत्न तुम्हाला सांगितलं तर नक्कीच याचा धक्का तुम्हाला बसेल. मात्र खरोखरच असा प्रकार मुंबईच्या वेशीवर असलेल्या ठाणे शहरात घडला आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे या प्रकरणामध्ये स्वत:ला संपवण्याचा प्रयत्न करणारी व्यक्ती पोलीस खात्यात कार्यरत होती. आश्चर्याची गोष्ट अशी की मोबाइलमधील डेटा डिलीट झाल्याने या व्यक्तीने स्वत:ला संपवलं.
मिळालेल्या माहितीनुसार, या प्रकरणातील मयत व्यक्ती 50 वर्षांची आहे. दुरुस्तीला दिलेला पत्नीचा मोबाइल फॉरमॅट झाल्यामुळे त्यातील सर्व फोटो आणि डेटा नष्ट झाला. याच मुद्द्यावरुन या व्यक्तीचा पत्नीशी वाद झाला. या वादाला कंटाळून 50 वर्षीय पोलिस हवालदाराने विषारी द्रव्य प्राशन करून आत्महत्येचा प्रयत्न केला. ही घटना रविवारी रात्री घडली.
कासारवडवली गावात राहणारे हे हवालदार वागळे इस्टेट पोलिस ठाण्यात कार्यरत आहेत. त्यांनी पत्नीचा मोबाइल दुरुस्तीसाठी दिला होता. त्यातील डेटा नष्ट झाला. त्यावरून पत्नीशी त्यांचा वाद झाला. वादातून 17 ऑगस्ट रोजी रात्री 10 च्या सुमारास ते घरातील फिनाइल प्यायले. त्यामुळे त्यांना मळमळू लागले.
फारच त्रास होऊ लागल्याने ते स्वतः जिल्हा शासकीय रुग्णालयात दाखल झाले. माहिती मिळताच डॉक्टरांनी तपासून त्यांच्यावर उपचार सुरू केले. त्यांची प्रकृती स्थिर असल्याची माहिती कासारवडवली पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक निवृत्ती कोल्हटकर यांनी दिली.
