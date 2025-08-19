English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
पत्नीच्या मोबाइलमधील डेटा डिलीट झाल्याने पोलिसाने घेतले विष; मुंबईजवळची विचित्र घटना

Crime News: पत्नीबरोबरच्या भांडणानंतर एका पोलिसानेच स्वत:ला संपवण्याचा प्रयत्न केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Aug 19, 2025, 07:02 AM IST
ठाण्यात घडला हा सारा प्रकार (प्रातिनिधिक फोटो)

Crime News: पती-पत्नीमधील वादाच्या अनेक बातम्या तुम्ही यापूर्वी ऐकल्या असतील, वाचल्या असतील. मात्र या वादातून जोडीदारापैकी एखाद्याने स्वत:ला संपवण्याचा प्रयत्न तुम्हाला सांगितलं तर नक्कीच याचा धक्का तुम्हाला बसेल. मात्र खरोखरच असा प्रकार मुंबईच्या वेशीवर असलेल्या ठाणे शहरात घडला आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे या प्रकरणामध्ये स्वत:ला संपवण्याचा प्रयत्न करणारी व्यक्ती पोलीस खात्यात कार्यरत होती. आश्चर्याची गोष्ट अशी की मोबाइलमधील डेटा डिलीट झाल्याने या व्यक्तीने स्वत:ला संपवलं. 

सर्व फोटो आणि डेटा नष्ट

मिळालेल्या माहितीनुसार, या प्रकरणातील मयत व्यक्ती 50 वर्षांची आहे. दुरुस्तीला दिलेला पत्नीचा मोबाइल फॉरमॅट झाल्यामुळे त्यातील सर्व फोटो आणि डेटा नष्ट झाला. याच मुद्द्यावरुन या व्यक्तीचा पत्नीशी वाद झाला. या वादाला कंटाळून 50 वर्षीय पोलिस हवालदाराने विषारी द्रव्य प्राशन करून आत्महत्येचा प्रयत्न केला. ही घटना रविवारी रात्री घडली.

फिनाइल प्यायले

कासारवडवली गावात राहणारे हे हवालदार वागळे इस्टेट पोलिस ठाण्यात कार्यरत आहेत. त्यांनी पत्नीचा मोबाइल दुरुस्तीसाठी दिला होता. त्यातील डेटा नष्ट झाला. त्यावरून पत्नीशी त्यांचा वाद झाला. वादातून 17 ऑगस्ट रोजी रात्री 10 च्या सुमारास ते घरातील फिनाइल प्यायले. त्यामुळे त्यांना मळमळू लागले.

स्वत: रुग्णालयात गेले

फारच त्रास होऊ लागल्याने ते स्वतः जिल्हा शासकीय रुग्णालयात दाखल झाले. माहिती मिळताच डॉक्टरांनी तपासून त्यांच्यावर उपचार सुरू केले. त्यांची प्रकृती स्थिर असल्याची माहिती कासारवडवली पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक निवृत्ती कोल्हटकर यांनी दिली.

FAQ

ही घटना कुठे आणि केव्हा घडली?
ही घटना ठाणे शहरातील कासारवडवली गावात १७ ऑगस्ट २०२५ रोजी रात्री १० वाजण्याच्या सुमारास घडली.

या प्रकरणातील व्यक्ती कोण होती?
या प्रकरणातील व्यक्ती एक ५० वर्षीय पुरुष पोलीस हवालदार होते, जे वागळे इस्टेट पोलीस ठाण्यात कार्यरत होते.

आत्महत्येचा प्रयत्न का केला गेला?
पत्नीचा मोबाइल फॉरमॅट झाल्याने त्यातील सर्व फोटो आणि डेटा नष्ट झाला. याच मुद्द्यावरून पती-पत्नीमध्ये वाद झाला, आणि वादाला कंटाळून हवालदाराने आत्महत्येचा प्रयत्न केला.

आत्महत्येचा प्रयत्न कसा केला गेला?
हवालदाराने घरातील फिनाइल प्यायले, ज्यामुळे त्यांना मळमळ आणि त्रास होऊ लागला.

घटनेनंतर काय झाले?
फिनाइल प्यायल्यानंतर हवालदाराला त्रास होऊ लागला, आणि त्यांनी स्वतःहून ठाणे येथील जिल्हा शासकीय रुग्णालयात जाऊन दाखल होऊन उपचार घेतले.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

