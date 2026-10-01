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'जास्तीत जास्त काय होईल? माझा...', प्रदीप पूर्णेकरांचं शेवटचं व्हॉट्सअप स्टेटस चर्चेत; आधीच लागलेली हल्ल्याची चाहूल? गूढ वाढलं

मंगळवारी रात्री प्रदीप पूर्णेकर त्यांच्या ऑफिसमध्ये बसलेले असताना अचानक काहीजण चेहरा झाकून ऑफिसमध्ये घुसले आणि त्यांनी गोळीबार केला. यामध्ये प्रदीप गंभीर जखमी झाले. उपचारापूर्वीच त्यांचा मृत्यू झाला.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Oct 01, 2026, 12:50 PM IST|Updated: Oct 01, 2026, 12:50 PM IST
'जास्तीत जास्त काय होईल? माझा...', प्रदीप पूर्णेकरांचं शेवटचं व्हॉट्सअप स्टेटस चर्चेत; आधीच लागलेली हल्ल्याची चाहूल? गूढ वाढलं
Image Credit: पूर्णेकरांवर झाडण्यात आल्या गोळ्या (फोटो सोशल मीडियावरुन साभार)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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