डोंबिवलीत सुटकेसमध्ये सापडलेल्या मृतदेहाचे गूढ उकलले; भीक मागणाऱ्या तरुणीला घरी नेले अन्...

Thane Crime News: ठाणे जिल्ह्यात एक धक्कादायक घटना घडली असून पोलिसांनी या घटनेचा अवघ्या 12 तासांत उलगडा केला आहे. 

मानसी क्षीरसागर | Updated: Nov 26, 2025, 09:52 AM IST
Thane Crime News: कल्याण-शीळफाटा रोडजवळील देसाई खाडीपुलाजवळील सोमवारी एका सुटकेसमध्ये 25-30 वर्षीय एका तरुणीचा मृतदेह सापडला होता. सुटकेसमध्ये मृतदेह सापडल्याने एकच खळबळ उडाली होती. आता पोलिसांनी 24 तासांच्या आत आरोपीला अटक केली आहे. तसंच, या घटनेने सीसीटीव्ही फुटेजदेखील समोर आले आहे. डायघर पोलिसांनी ही कारवाई केली आहे. 

डायघर पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत पलावा सिटी जवळ देसाई नगर परिसरात देसाई खाडी येथील पुलाच्या खाली निर्जनस्थळी एका 25 ते 30 वर्षीय महिलेची हत्या करून सुटकेसमध्ये भरून टाकून दिलेला आढळून आला होता. सोमवारी दुपारी ही माहिती मिळाल्यानंतर परिसरात एकच खळबळ उडाली होती. 

मृतदेह सापडल्यानंतर घटनास्थळी डायघर पोलिस ठाण्याचे पोलिस पथक, क्राइम ब्राच,फॉरेन्सिक पथकासह दाखल होत त्यांनी पंचनामा करून मृतदेह छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालय कळवा येथे शवविच्छेदनासाठी रवाना केला होता. त्यानंतर मृतदेहाची ओळख पटवून हत्येच्या गुन्हा दाखल करुन तपासाला सुरुवात केली होती. 

पोलिसांनी सोशल मीडिया आणि सीसीटिव्हीच्या सह्यायाने 24 तासांच हत्येचा छडा लावून आरोपी विनोद श्रीनिवास विश्वकर्मा या आरोपीला बेड्या ठोकल्या आहेत. भीक मागणाऱ्या मृत तरुणीला पाच वर्षापूर्वी आरोपीने मुंब्रा स्थानकातून घरी आणले होते. तेव्हापासून ते दोघे एकत्र राहत होते. मात्र किरकोळ कारणावरुन त्यांच्या वाद झाले आणि त्याच रागाच्या भरात आरोपीने तिची हत्या केली. 

प्रियंका विश्वकर्मा असं या मयत तरुणीचे नाव असून ती मुळची उत्तरप्रदेश येथील काही. 17 वर्षांची असताना ती ठाण्यात आली. त्यानंतर ती विनोदसोबत राहत होती. मात्र 21 नोव्हेंबरला दोघांमध्ये कडाक्याचे भांडण झाले. भांडण झाल्यानंतर आरोपीने तिची गळा दाबून हत्या केली. त्यानंतर तिचा मृतदेह सुटकेस भरून ठेवण्यात आला होता.

मात्र 24 तासांनंतर मृतदेहातून दुर्गंधी येऊ लागल्याने आरोपीने 22 नोव्हेंबरला मृतदेह असलेली बॅग घेऊन घराबाहेर पडला त्यानंतर देसाई खाडी पुलावरुन सुटकेस खाली फेकून दिली होती. पुलावरुन सुटकेस खाली पडल्याने त्यातील मृतदेहाचे काही भाग बाहेर पडले, याची माहिती 24 नोव्हेंबरला एका व्यक्तीने ठाणे पोलीस नियंत्रण कक्षाला दिली. त्यानंतर हा सगळा प्रकार उघडकीस आली आहे.

घटना नेमकी कुठे घडली?

कल्याण-शीळफाटा रोडजवळील देसाई खाडी पुलाजवळ (देसाई नगर, पलावा सिटीजवळ) डायघर पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत.

हत्येचे नेमके कारण काय होते?

किरकोळ कारणावरून झालेल्या वादातून/भांडणातून रागाच्या भरात आरोपीने तिची गळा दाबून हत्या केली.

मृतदेह कधी आणि कसा फेकण्यात आला?

२१ नोव्हेंबरला हत्या केल्यानंतर २४ तासांनी २२ नोव्हेंबरला दुर्गंधी येऊ लागल्याने आरोपीने मृतदेह असलेली बॅग देसाई खाडी पुलावरून खाली फेकून दिली.

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

