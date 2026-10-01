'वैचारिक मतभेद होते, पण...', प्रदीप पूर्णेकर हत्या प्रकरणात सहभागी असल्याच्या आरोपावर मिनाक्षी शिंदे स्पष्टच बोलल्या, 'आदित्य ठाकरे, संजय राऊत कधी...'

माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनाचे ठाण्यातील मानपाडा विभागप्रमुख प्रदीप पूर्णेकर यांच्या पार्थिवावर बुधवारी रात्री अत्यंसंस्कार करण्यात आले. पूर्णेकर यांच्या राजकीय हत्येमुळे जिल्ह्यात एकच खळबळ उडाली आहे. पूर्णेकरांवर झालेल्या गोळीबारानंतर गंभीर जखमी अवस्थेत त्यांना रुग्णालयात नेण्यात आले असता, उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. या प्रकरणी पोलिसांनी पूर्णेकरांचा जुना मित्र पप्या शिंदेला अटक केली आहे. मात्र, अद्यापही चार आरोपी फरार आहेत. प्रकरणात तीन संशयितांना पोलिसांनी बुधवारी रात्री ताब्यात घेतले. ठाणे गुन्हे शाखेने दोन महिला आणि एका पुरुषाला ताब्यात घेतले. आरोपींच्या संपर्कात असणाऱ्या तिघांना ताब्यात घेतल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे.
आरोपींनी हत्येच्या वेळी वापरलेल्या बाईकही ताब्यात घेतल्या असून हत्येच्या आधी आणि हत्येनंतर आरोपीच्या संपर्कात असणाऱ्या या व्यक्तींची आता चौकशी केली जाणार आहे. पोलिसांकडून आरोपींच्या शोधासाठी टीम रवाना करण्यात आल्या आहेत. दरम्यान, या हल्ल्यानंतर ठाणे महानगरपालिकेच्या माजी महापौर मिनाक्षी शिंदे यांच्यावर पूर्णेकर कुटुंबाने गंभीर आरोप करताना हल्ल्यामागे त्याच असल्याचं म्हटलं आहे. पूर्णेकरांच्या कुटुंबाच्या भेटीसाठी गेलेले शिवसेनेचे नेते आदित्य ठाकरे आणि खासदार संजय राऊतांनी पत्रकारांशी बोलतानाही मिनाक्षी शिंदेंचं नाव घेतलं. त्यामुळेच आता या प्रकरणावर शिवसेना शिंदे गटाच्या नेत्या मिनाक्षी शिंदे यांनी प्रतिक्रिया नोंदवली आहे.
जनतेच्या प्रश्नांवर धडाडीने काम करणारे ठाण्यातील दिवंगत विभागप्रमुख प्रदिप पुर्णेकर ह्यांच्या कुटुंबीयांची युवासेनाप्रमुख शिवसेना नेते आमदार आदित्य ठाकरे ह्यांनी भेट घेऊन सांत्वन केले तसेच सहपोलिस आयुक्त ज्ञानेश्वर चव्हाण ह्यांची भेट घेऊन चर्चा केली. यावेळी शिवसेना नेते खासदार… pic.twitter.com/K7gvMJ3Vyq— ShivSena - शिवसेना Uddhav Balasaheb Thackeray (@ShivSenaUBT_) September 30, 2026
मिनाक्षी शिंदे यांनी, "माझ्या गेल्या 20 वर्षाच्या राजकीय कारकिर्दीत माझ्यावर असा आरोप पहिल्यांदा झाला आहे. वैचारिक मतभेद माझे जरी बऱ्याच लोकांसोबत असले तरी कोणाला जीवे मारण्याची परिस्थिती माझ्यावर आलेली नाही," अशी प्रतिक्रिया पूर्णेकरांच्या हत्येसंदर्भात बोलताना नोंदवली आहे. "यावर कोणी राजकीय पोळी भाजण्याचा प्रयत्न करत असेल तर हे चुकीचं आहे. ही दुर्दैवी घटना आहे. ही घटना माझ्या प्रभागात घडली आहे. वैचारिक मतभेद होते. मात्र, असे कृत्य माझ्याकडून किंवा माझ्या कुटुंबाकडून कधीच घडणार नाही, पण काहीजण याला वेगळा रंग देण्याचा प्रयत्न करत आहेत. बिनबुडाचे आरोप करत आहेत. मी आता बाहेर आहे आल्यानंतर या घटनेवर सविस्तर बोलणार," असंही मिनाक्षी शिंदेंनी स्पष्ट केलं.
मिनाक्षी शिंदेंच्या चौकशीची मागणी केली जात असताना त्यांनी, "पोलिस प्रशासन करत असणाऱ्या चौकशीला मी सामोरे जायला तयार आहे. माझी चुकच नाही तरी मी चौकशीला तयार आहे. मी जर उद्या संजय राऊतांवर आरोप केले तर ते पुरावे माझ्याकडे असले पाहिजेत ना?" असेही म्हटलं आहे. "हे सर्व राजकीय आरोप आहेत. आदित्य ठाकरे, संजय राऊत कधी गरिबांच्या घरी गेलेले बघितले नाही. राजकारण करण्यासाठी ते आलेले आहेत," असेही मिनाक्षी शिंदे म्हणाल्या. "मी असे कधीच करणार नाही, माझे कुटुंबीय देखील करणार नाहीत, वैचारिक मतभेद होते पण आम्ही असे करणार नाही," असे मिनाक्षी शिंदे म्हणाल्या. "मी चौकशीला समोर जाणार, पोलिसांना सहकार्य करणार," असं मिनाक्षी शिंदेंनी सांगितलं आहे.