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'वैचारिक मतभेद होते, पण...', प्रदीप पूर्णेकर हत्या प्रकरणात सहभागी असल्याच्या आरोपावर मिनाक्षी शिंदे स्पष्टच बोलल्या, 'आदित्य ठाकरे, संजय राऊत कधी...'

मंगळवारी रात्री अचानक झालेल्या गोळीबारामध्ये ठाण्यातील मानपाडा विभागप्रमुख प्रदीप पूर्णेकर हे गंभीर जखमी झाले. जखमी अवस्थेत उपचारांसाठी नेलं जात असतानाच त्यांचा मृत्यू झाला.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Oct 01, 2026, 07:00 AM IST|Updated: Oct 01, 2026, 07:00 AM IST
'वैचारिक मतभेद होते, पण...', प्रदीप पूर्णेकर हत्या प्रकरणात सहभागी असल्याच्या आरोपावर मिनाक्षी शिंदे स्पष्टच बोलल्या, 'आदित्य ठाकरे, संजय राऊत कधी...'
Image Credit: या प्रकरणात सहभागी असल्याच्या आरोपांवर बोलल्या मिनाक्षी शिंदे (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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