/ठाण्यात भीषण दुर्घटना! पोहायला गेले अन् परत आलेच नाहीत, रेतीबंदर खाडीत तिघांचा, तर तानसा नदीत 2 भावांचा मृत्यू

ठाण्यात रविवारी दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी मोठी दुर्घटना घडली. रविवार सुट्टीचा दिवस असल्याने पोहायला गेल्या पाच जणांचा बुडून मृत्यू झाला आहे. पहिली दुर्घटना ही मुंबई-नाशिक महामार्गाजवळ असलेल्या रेतीबंदर परिसरातील खाडीत पोहायला गेलेवल्या तीन जणांचा मृत्यू झाला आहे. दुसऱ्या घटनेत भिवंडी तालुक्यातील अकलोली परिसरातील तानसा नदीतही अशीच घटना घडली. आंघोळीसाठी गेलेल्या दोन सख्ख्या भावांचा यात मृत्यू झाला आहे. त्यामुळे या घटनेनंतर परिसरात हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, विरार येथे राहणारे रिक्षाचालक राम बच्च चौहान हे आपल्या कुटुंबासह रविवारी वजेश्वरी परिसरातील असलेल्या अकलोली या ठिकाणी फिरण्यासाठी आले होते. तानसा नदीपात्राजवळ विसावा घेतला तेव्हा मुलांची आई काहीतरी खाऊ आणण्यासाठी थोडी बाजूला गेली होती, तर त्यांचे वडील हे आपली रिक्षा स्वच्छ करत होते. याचदरम्यान 13 वर्षीय अरुण चौहान आणि 10 वर्षीय आयुष चौहान हे दोन्ही सख्खे भाऊ नदीपात्रात गेले. पण, नदीच्या पाण्याचा अंदाज न आल्याने हे दोन्ही मुले खोल पाण्यात गेले आणि ते बुडाले.
दुसऱ्या घटनेत रेतीबंदर परिसरातील गणेश विसर्जन घाटाजवळ रविवारी दुपारी तीन जण खाडीत पोहण्यासाठी गेले होते.
४२ वर्षीय आलम सय्यद आणि रिझवान सय्यद आणि ३० वर्षीय साहिल पोलंदास हे तिघेही पोहण्यासाठी तलावात उतरले.हे तिघेही मुंब्रा येथील ठाकूरपाडा परिसरातील होते. दुपारी सुमारे ३:0८ मिनिटांनी तीन जण खाडीत बुडाल्याची माहिती आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाला मिळाल्यानतंर जवानांनी तासाभर शोधण्याचा प्रयत्न केला पण त्यांचा बुडून मृत्यू झाला होता.