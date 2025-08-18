ठाणे रेल्वे स्टेशनवर प्रवाशांची महाभयानक गर्दी; कल्याणच्या दिशेने जाणाऱ्या लोकल ट्रेन...

Thane District Rain Alert: संपूर्ण महाराष्ट्राला पावसाने झोपडून काढले आहे. मुंबई उपनगरसह ठाण्यात देखील तुफान पाऊस पडला. कामावरुन घरी निघालेल्या चाकरमान्यांचे प्रचंड हाल झाले आहेत. मुसळधार पावासामुळे लोकल खोळंबल्या आहेत. ठाणे रेल्वे स्टेशनवर प्रवाशांची महाभयानक गर्दी झाली आहे. कल्याणपुढे जाणाऱ्या सर्व लोकल पकडण्यासाठी प्रवाशांची झुंबड उडाली आहे.
ठाणे स्टेशन स्थानकात रेल्वे प्रवाशांची तुफान गर्दी पहायला मिळत आहे. मध्य रेल्वेच्या सर्व लोकल सेवा 10 ते 15 मिनिटे उशिराने धावत आहेत. सकाळपासून मुंबई ठाणे परिसरात मुसळधार पाऊस पडत होता. सकाळी कामाला जाण्यासाठी निघालेले चाकरमानी आता घरी जायला निघत आहे. त्यामुळे ठाणे स्टेशन स्थानकात प्रचंड गर्दी रेल्वे प्रवाशांची वाढली आहे.
ठाणे रेल्वे स्थानकातील प्लॅटफॉर्म नंबर 2, 3 आणि 5 या प्लॅटफॉर्मवर कसारा तसेच कर्जतच्या दिशेने जाणाऱ्या लोकल ट्रेन पकडण्यासाठी प्रवाशांची गर्दी झाली आहे. ठाणे शहरात मुसळधार पाऊस सुरु आहे. मध्य रेल्वेच्या मार्गावर सायन ते माटुंगा दरम्यान रेल्वे रुळावर पाणी साचले आहे. पावसाचा जोर कायम असल्यामुळे मध्य रेल्वेच्या लोकल वाहतुकीला मोठा फटका बसला आहे.
या पावसामुळे घोडबंदर मार्गावर गायमुख घाटाच्यापुढे रस्त्याच्या एका बाजूला पाणी साचलं. त्यामुळे वाहतुकीवर मोठा परिणाम झाला आहे. ठाण्यातील सर्व रस्ते जलमय झाले आहेत. मुंबई शहर, उपनगरासह ठाणे, पालघर आणि मुंबई महानगर क्षेत्रात गेल्या दोन दिवसांपासून मुसळधार पाऊस आहे. आज पावसाची तीव्रता वाढली असून मुंबईसह राज्यातील परिस्थितीचा आढावा घेतला. ठाणे जिल्ह्याधिकाऱ्यांशी चर्चा केली असून प्रशासनाला सतर्क राहण्याचे निर्देश दिले आहेत. हवामान खात्याने मुंबई, ठाणे,रायगड जिल्ह्यांसाठी रेड अलर्ट जारी केले असून पुढील 48 तासात मुसळधार आणि अतिमुसळधार पावसाची शक्यता आहे. या परिस्थिती काळजी घ्यावी, गरज असल्यासच घराबाहेर पडावे असे अवाहन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले आहे.