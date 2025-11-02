असं पहिल्यांदाच घडणार! तब्बल 132 इमारतींच्या खालून धावणार मेट्रो, ठाण्यातील या भागात चाचपणी सुरू

Thane Metro Update: ठाणेकरांचा प्रवास अधिक सोप्पा व आरामदायी व्हावा यासाठी ठाण्यात बहुचर्चित असा ठाणे अंतर्गंत रिंग रोड प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. या प्रकल्पाची खूप आधीच घोषणा करण्यात आली होती. तर नोव्हेंबरमहिन्यापासून प्रत्यक्ष कामास सुरुवात होत आहे. या मेट्रोमुळं ठाणेकरांना प्रवासाचा आणखी एक पर्याय उपलब्ध होणार आहे. ठाणे मेट्रोसंदर्भात एक नवी अपडेट समोर येत आहे.
ठाणे अंतर्गंत मेट्रोच्या मार्गातील ठाणे स्टेशन ते नवीन ठाणे रेल्वेस्थानकादरम्यान असलेली दीड किमीच्या परिसरात येणाऱ्या 132 इमारतींच्या खालून आता ही मेट्रो धावणार आहे. या इमारतींचा पाया किती मजबूत आहे याची माहिती महामेट्रोने ठाणे महानगरपालिकेकडून मागवली आहे. 2029पर्यंत ही मेट्रो प्रवासी सेवेत दाखल होईल, अशी माहिती समोर येतेय.
ठाणे रिंग रोड मेट्रोमुळं नागरिकांचा प्रवास जलद होणार असून वाहतूक कोंडी कमी होईल. तसंच, इंधन बचत आणि प्रदुषणातदेखील घट होणार आहे. या प्रकल्पासाठी निधी केंद्र व राज्य सरकारसह द्विपक्षीय वित्तीय संस्थांकडून मिळणार असून स्थानकांच्या नामकरण हक्कांद्वारे आणि मालमत्तेच्या मुद्रीकरणाद्वारेही निधी उभारला जाणार असल्याची माहिती समोर येतेय.
ठाणे रिंग मेट्रोच्या स्थानकांमध्ये ठाणे जंक्शन, नवीन ठाणे, रायला देवी, वागळे सर्कल, गांधी नगर, लोकमान्य नगर बस डेपो, शिवाई नगर, नीळकंठ टर्मिनल, काशिनाथ घाणेकर थिएटर, मानपाडा, डोंगरीपाडा, विजय नगरी, वाघबिळ, वॉटर फ्रंट, मानपाडा, पाटलीपाडा, आझाद नगर बस स्टॉप, मनोरमा नगर, कोलशेत या स्थानकांचा समावेश आहे. कोलशेत औद्योगिक क्षेत्र, बाळकुम नाका, बाळकुमपाडा, राबोडी आणि शिवाजी चौक
उत्तर: ठाणेकरांचा प्रवास अधिक सोपा व आरामदायी व्हावा यासाठी हा प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. या मेट्रोमुळे ठाणेकरांना प्रवासाचा आणखी एक पर्याय उपलब्ध होणार असून, वाहतूक कोंडी कमी होईल, प्रवास जलद होईल, इंधन बचत होईल आणि प्रदूषणात घट होईल.
उत्तर: या प्रकल्पाची घोषणा आधीच झाली असून, नोव्हेंबर महिन्यापासून प्रत्यक्ष कामास सुरुवात होत आहे.
उत्तर: दीड किमीच्या परिसरात येणाऱ्या १३२ इमारतींच्या खालून ही मेट्रो धावणार आहे. या इमारतींचा पाया किती मजबूत आहे याची माहिती महामेट्रोने ठाणे महानगरपालिकेकडून मागवली आहे.