Marathi News
असं पहिल्यांदाच घडणार! तब्बल 132 इमारतींच्या खालून धावणार मेट्रो, ठाण्यातील या भागात चाचपणी सुरू

Thane Metro Update: ठाणेकरांच्या सेवेत लवकरच आणखी एक मेट्रो येणार असून या नोव्हेंबरमध्ये या मेट्रोचे काम सुरू होणार आहे. या मेट्रोसंदर्भात एक महत्त्वाची अपडेट समोर येत आहे.  

मानसी क्षीरसागर | Updated: Nov 2, 2025, 08:15 AM IST
Thane Metro Update: ठाणेकरांचा प्रवास अधिक सोप्पा व आरामदायी व्हावा यासाठी ठाण्यात बहुचर्चित असा ठाणे अंतर्गंत रिंग रोड प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. या प्रकल्पाची खूप आधीच घोषणा करण्यात आली होती. तर नोव्हेंबरमहिन्यापासून प्रत्यक्ष कामास सुरुवात होत आहे. या मेट्रोमुळं ठाणेकरांना प्रवासाचा आणखी एक पर्याय उपलब्ध होणार आहे. ठाणे मेट्रोसंदर्भात एक नवी अपडेट समोर येत आहे.

ठाणे अंतर्गंत मेट्रोच्या मार्गातील ठाणे स्टेशन ते नवीन ठाणे रेल्वेस्थानकादरम्यान असलेली दीड किमीच्या परिसरात येणाऱ्या 132 इमारतींच्या खालून आता ही मेट्रो धावणार आहे. या इमारतींचा पाया किती मजबूत आहे याची माहिती महामेट्रोने ठाणे महानगरपालिकेकडून मागवली आहे. 2029पर्यंत ही मेट्रो प्रवासी सेवेत दाखल होईल, अशी माहिती समोर येतेय. 

ठाणे रिंग रोड मेट्रोमुळं नागरिकांचा प्रवास जलद होणार असून वाहतूक कोंडी कमी होईल. तसंच, इंधन बचत आणि प्रदुषणातदेखील घट होणार आहे. या प्रकल्पासाठी निधी केंद्र व राज्य सरकारसह द्विपक्षीय वित्तीय संस्थांकडून मिळणार असून स्थानकांच्या नामकरण हक्कांद्वारे आणि मालमत्तेच्या मुद्रीकरणाद्वारेही निधी उभारला जाणार असल्याची माहिती समोर येतेय. 

ठाणे रिंग रोड प्रकल्पात किती असतील स्थानके?

ठाणे रिंग मेट्रोच्या स्थानकांमध्ये ठाणे जंक्शन, नवीन ठाणे, रायला देवी, वागळे सर्कल, गांधी नगर, लोकमान्य नगर बस डेपो, शिवाई नगर, नीळकंठ टर्मिनल, काशिनाथ घाणेकर थिएटर, मानपाडा, डोंगरीपाडा, विजय नगरी, वाघबिळ, वॉटर फ्रंट, मानपाडा, पाटलीपाडा, आझाद नगर बस स्टॉप, मनोरमा नगर, कोलशेत या स्थानकांचा समावेश आहे. कोलशेत औद्योगिक क्षेत्र, बाळकुम नाका, बाळकुमपाडा, राबोडी आणि शिवाजी चौक

FAQ 

प्रश्न १: ठाणे अंतर्गत रिंग रोड मेट्रो प्रकल्पाची मुख्य उद्दिष्टे काय आहेत?

उत्तर: ठाणेकरांचा प्रवास अधिक सोपा व आरामदायी व्हावा यासाठी हा प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. या मेट्रोमुळे ठाणेकरांना प्रवासाचा आणखी एक पर्याय उपलब्ध होणार असून, वाहतूक कोंडी कमी होईल, प्रवास जलद होईल, इंधन बचत होईल आणि प्रदूषणात घट होईल.

प्रश्न २: ठाणे मेट्रो प्रकल्पाचे काम कधी सुरू होत आहे?

उत्तर: या प्रकल्पाची घोषणा आधीच झाली असून, नोव्हेंबर महिन्यापासून प्रत्यक्ष कामास सुरुवात होत आहे.

प्रश्न ३: ठाणे स्टेशन ते नवीन ठाणे रेल्वेस्थानकादरम्यान मेट्रोचा मार्ग कसा असेल?

उत्तर: दीड किमीच्या परिसरात येणाऱ्या १३२ इमारतींच्या खालून ही मेट्रो धावणार आहे. या इमारतींचा पाया किती मजबूत आहे याची माहिती महामेट्रोने ठाणे महानगरपालिकेकडून मागवली आहे.

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

...Read More

Tags:
Thane Integral Ring MetroThane Stationthane metro updatethane news todayThane Internal Ring Metro Project

