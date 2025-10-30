English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
ठाणे रिंग रोड प्रकल्पाबाबत समोर आली मोठी अपडेट; 29 KM मेट्रो मार्गिका अन् 22 स्थानके

Thane Ring Road Metro Update: ठाणे रिंग रोड प्रकल्पाबाबत मोठी अपडेट समोर आली आहे. आता ठाणेकरांचा प्रवास सुकर होणार आहे.   

मानसी क्षीरसागर | Updated: Oct 30, 2025, 01:37 PM IST
ठाणे रिंग रोड प्रकल्पाबाबत समोर आली मोठी अपडेट; 29 KM मेट्रो मार्गिका अन् 22 स्थानके
Thane Internal Ring Metro Project To Begin Civil Work In November Know All About Stations

Thane Ring Road Metro Update: मुंबई व मुंबई महानगरक्षेत्रातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी प्रशासनाकडून विविध उपाययोजना हाती घेण्यात आल्या आहेत. संपूर्ण एमएमआरएमध्ये मेट्रोचे जाळे विणण्यात येत आहे. मेट्रोमुळं उपनगरातील वाहतूक कोंडीदेखील कमी होणार आहे. ठाण्यातील बहुप्रतीक्षत मेट्रो प्रकल्प म्हणजे रिंग रोड प्रकल्पाबाबत मोठी अपडेट समोर आली आहे. 

ठाणे अंतर्गंत रिंग मेट्रो प्रकल्पाचे बांधकाम नोव्हेंबर महिन्यात सुरू होणार आहे. 29 किमीचा हा मेट्रो कॉरिडॉर शहरातील वाहतूक कोंडी फोडण्यास मदत करेल. तसंच, शहरातील पश्चिमेकडील भागाला जोडणार आहे. वागळे इस्टेट, मानपाडा आणि ठाणे जंक्शन यासारख्या प्रमुख निवासी आणि व्यवसायिक परिसरांना जोडणार आहे. 

ठाण्यातील रिंग रोड प्रकल्पाला ऑगस्ट 2024मध्ये मंत्रिमंडळाने मंजूर केला होता. या प्रकल्पासाठी 12,200 कोटींचा निधी मंजूर केला असून महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडकडून हा प्रकल्प राबवला जाणार आहे. या मेट्रो मार्गिकेवर 22 स्थानके असतील त्यातील 20 स्थानके उन्नत तर दोन भूमिगत स्थानके असणार आहेत. महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडकडून हा प्रकल्प राबवले जाणार आहेत. 

उल्हास नदी आणि संजय गांधी नॅशनल पार्क दरम्यान ही मेट्रो मार्गिकेचे नेटवर्क असणार आहे. यामुळं शहराच्या पश्चिम पट्ट्यातील कनेक्टिव्हिटी सुरळीत होणार आहे. ठाण्यातील वाढती लोकसंख्या आणि त्यामुळं होणारी वाहतूक कोंडीवर यावर मात करण्यासाठी पर्यावरणपूरक वाहतूकीचे साधन निर्माण करणे हे या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट आहे. या प्रकल्पामुळं रस्त्यांवरील गर्दी कमी होईल आणि प्रवासाचा स्पीड वाढेल, असं अधिकाऱ्यांनी म्हटलं आहे. मेट्रो प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर मेट्रो 2029मध्ये साधारण 6.47 लाख प्रवाशांना फायदा होणार आहे. तसंच, 2045पर्यंत 8.72 लाखांपर्यंत ही संख्या वाढणार आहे. 

ठाणे रिंग मेट्रोच्या स्थानकांमध्ये ठाणे जंक्शन, नवीन ठाणे, रायला देवी, वागळे सर्कल, गांधी नगर, लोकमान्य नगर बस डेपो, शिवाई नगर, नीळकंठ टर्मिनल, काशिनाथ घाणेकर थिएटर, मानपाडा, डोंगरीपाडा, विजय नगरी, वाघबिळ, वॉटर फ्रंट, मानपाडा, पाटलीपाडा, आझाद नगर बस स्टॉप, मनोरमा नगर, कोलशेत या स्थानकांचा समावेश आहे. कोलशेत औद्योगिक क्षेत्र, बाळकुम नाका, बाळकुमपाडा, राबोडी आणि शिवाजी चौक ही सर्व मेट्रो स्टेशन्स 2029 मध्ये येणार आहेत.2029पर्यंत ही मेट्रो सेवेत येणार आहे. 

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

Thane Internal Ring Metro Projectthane metro updatethane metro updateThane Metroठाणे मेट्रो प्रकल्प

