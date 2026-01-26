Mumbai News: पक्षशिस्तीमुळे कार्यकर्त्यांना सहन करावे लागले, वनमंत्री गणेश नाईकांची कबुली

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Ganesh Naik statement: ठाणे, कल्याण-डोंबिवली आणि उल्हासनगरमधील राजकीय घडामोडींवर वनमंत्री गणेश नाईक यांनी भाष्य केले आहे. भाजप कार्यकर्त्यांना संधी न मिळाल्याची नाराजी असली तरी, पक्षशिस्तीमुळे त्यांनी आदेश पाळल्याचे नाईक यांनी स्पष्ट केले.

प्रिती वेद | Updated: Jan 26, 2026, 11:16 AM IST
ठाणे, कल्याण-डोंबिवली आणि उल्हासनगरमधील राजकीय घडामोडींवर वनमंत्री गणेश नाईक यांनी केलेले वक्तव्य सध्या चर्चेत आहे. भाजप कार्यकर्त्यांना या भागांमध्ये अपेक्षित संधी न मिळाल्यामुळे नाराजी असली, तरीही पक्षशिस्तीमुळे कार्यकर्त्यांनी ती भावना मनात ठेवून आदेश पाळले, असे संकेत त्यांनी दिले. ठाण्यात बोलताना गणेश नाईक यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, काही ठिकाणी भाजपच्या हालचालींवर मर्यादा आल्या आणि त्याचा फटका थेट कार्यकर्त्यांना बसला. तरीही कार्यकर्त्यांनी पक्षासाठी संयम ठेवला, हे महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.

पक्षशिस्त आणि कार्यकर्त्यांची कसरत

गणेश नाईक यांनी सांगितले की, भारतीय जनता पक्ष हा शिस्त पाळणारा पक्ष आहे. एकदा वरिष्ठ पातळीवर निर्णय झाला की, तो कार्यकर्त्यांना मान्य करावा लागतो. ठाणे आणि कल्याण-डोंबिवलीत तसेच उल्हासनगरमध्येही स्थानिक पातळीवर कार्यकर्त्यांच्या अपेक्षा पूर्ण झाल्या नाहीत. तरीही त्यांनी पक्षादेश पाळले, याबद्दल नाईक यांनी कार्यकर्त्यांचे कौतुक केले. त्यांच्या मते, मनाला न पटणारे निर्णय स्वीकारणे हेच खरे पक्षनिष्ठेचे लक्षण आहे.

महापौर पदाबाबत व्यक्त केलेली भूमिका

महापौर पदाबाबत बोलताना गणेश नाईक म्हणाले की, महापालिका आणि नगरपालिका या कार्यकर्त्यांसाठी असतात. आमदार, खासदार हे नेते असतात, पण स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये कार्यकर्त्यांना संधी मिळायला हवी. महायुतीतील सर्व पक्षांनी स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवून, नंतर ज्यांचे नगरसेवक जास्त असतील त्यांना महापौर पद देण्याची पद्धत असती, तर अनेक ठिकाणी वेगळे चित्र दिसले असते, असे त्यांनी सांगितले. मात्र, काही ठिकाणी वाटाघाटी आणि परिस्थितीमुळे ती संधी मिळाली नाही.

कुठे समाधान, कुठे नाराजी

नवी मुंबईत कार्यकर्त्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला, पण ठाणे, कल्याण आणि उल्हासनगरमध्ये भाजपचे कार्यकर्ते समाधानी नाहीत, असे नाईक यांनी मान्य केले. त्यांनी स्पष्ट केले की, पक्षाने मोकळीक दिली असती तर या भागांमध्ये भाजपचा स्वतःचा महापौर होऊ शकला असता. यापूर्वी अनेक ठिकाणी त्यांनी वेगवेगळ्या राजकीय समीकरणांतून महापौर घडवून आणल्याचा दाखलाही त्यांनी दिला.

शेवटचा संदेश

गणेश नाईक यांनी सांगितले की, कोणताही किल्ला कायमचा कोणाचा नसतो. पक्षाने परवानगी दिली, तर राजकीय चित्र बदलण्याची ताकद भाजपकडे आहे. तरीही सध्या पक्षशिस्त महत्त्वाची असल्याने कार्यकर्त्यांनी आदेश पाळले. रंगांच्या राजकारणावर बोलताना त्यांनी स्पष्ट केले की, हिरव्या रंगाविषयी द्वेष नाही, तर प्रश्न विचारसरणीचा आहे. शेवटी, पक्ष आणि देशाच्या हितासाठी कार्यकर्त्यांनी केलेल्या त्यागाचे त्यांनी विशेष कौतुक केले.

About the Author

Priti Ved

प्रिती अतुल वेद या राजकारण, लाईफस्टाईल तसेच विविध घडामोडींवर लेखन करतात. मनोरंजन आणि फिचर स्टोरीजमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. आध्यात्मिक पुस्तकांविषयी माहिती असून इतर धार्मिक ग्रंथांचे वाचन करायला आवडते. त्यांनी पत्रकारितेत पदवी शिक्षण घेतलं असून के. जे. जोशी महाविद्यालयात त्या पदव्युत्तर शिक्षण घेत आहेत.  ...Read More

