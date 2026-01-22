Thane Mayor : ठाण्यात महापौर पदाच्या आरक्षणाची सोडत जाहीर, 'या' नावांवर शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता

Thane Mayor Post Reservation : राज्यातील 29 महानगरपालिकांच्या निवडणुकांचे निकाल 16 जानेवारी रोजी जाहीर झाले. या निवडणुकीत शिवसेनेला आतापर्यंत कधीही मिळालं नव्हतं तेवढं अभूतपूर्व यश मिळालंय. एकनाथ शिंदेंच्या (Eknath Shinde) नेतृत्वात ठाण्यात पुन्हा एकदा शिवसेनेची बहुमताची सत्ता आली आहे. त्यानंतर 22 जानेवारी रोजी नगरविकास विभागाकडून महापालिकांच्या महापौर पदाच्या आरक्षणासाठी सोडत जाहीर झाली. यात ठाणे महापालिकेचं (Thane Municipal Corporation) महापौर पद हे अनुसुचित जातीय प्रवर्गासाठी जाहीर झालंय.
ठाणे महानगरपालिकेच्या महापौर पदाकरिता अनुसूचित जातीय प्रवर्गासाठी महापौरपदाचे आरक्षण जाहीर झाले. त्यानुसार आता तीन नगरसेवकांची नावं महापौर पदासाठी चर्चेत आहेत. यात शिवसेनेच्या ज्येष्ठ नगरसेविका विमल भोईर यांच्यासह पहिल्यांदा निवडून आलेल्या डॉ. दर्शना जानकर यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता आहे. तर पुरुषांमध्ये गणेश कांबळे यांच्या नावाची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
ठाणे महापालिका निवडणूक 2017 रोजी जाहीर झालेल्या निकालांनुसार शिवसेना शिंदे गटाचे 75 उमेदवार निवडून आले आहेत. तर 28 जागा या भारतीय जनता पक्षाच्या उमेदवारांना मिळाल्या आहेत. AIMIM च्या उमेदवारांनी 5 तर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाने 11, राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाने 9 तर शिवसेना UBT ला अवघ्या एका जागेवर समाधान मानावं लागलं आहे. एम आय एमला - 5 जागा तर 1 अपक्ष उमेदवार निवडून आलेला आहे.