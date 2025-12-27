Thane Municipal Corporation: 'आम्ही आधीच ठरवलं होतं...,' अजित पवारांच्या NCP उमेदवाराचा मोठा खुलासा, म्हणाले 'ठाण्यात....'

Thane Municipal Corporation Election: ठाण्यात महायुतीमधील राष्ट्रवादीने एकला चलोचा नारा दिल्यानंतर आता उमेदवारांनी अर्ज भरायला सुरुवात केली आहे. राबोडी येथील नजीब मुल्ला यांनी आता उमेदवारीचा अर्ज भरला आहे. यावेळी नजीब मुल्ला यांनी मोठ्या प्रमाणात शक्तीप्रदर्शन करत ढोल ताशे वाजवत प्रभागातून उमेदवारी अर्ज भरण्याकरिता रॅली देखील काढली होती. आम्ही आधीच ठरवलं होतं, आम्ही स्वबळाचा नारा आधीच दिला होता असं यावेळी त्यांनी सांगितलं. निवडणुकीची रचना आगळी वेगळी आहे. आम्ही स्ट्राइक रेटवर जास्त महत्व देऊन जास्तीत जास्त नगरसेवक कसे आणायचे हा प्रयत्न आहे असं ते म्हणाले.
काही ठिकाणी आमचे चांगले उमेदवार असतील, त्या ठिकाणी आम्ही उभे करणार. फक्त आम्हाला त्यांच्या स्ट्राईक रेटवर लक्ष ठेवायला लागेल असं त्यांनी सांगितलं आहे. 131 उमेदवार हे प्रत्येक पक्षाला मिळतील. आम्हाला चांगले उमेदवार द्यायचे आहेत. त्याबद्दलचा आमचा विचार आहे असंही ते म्हणाले.
पुढे त्यांनी सांगितलं की, "आज मी सुरुवात केली. प्रथमता अध्यक्ष म्हणून फॉर्म भरले असून आमच्या प्रभागातील चार उमेदवारांचे फॉर्म भरले असून निर्णय झालेला नाही. सर्वांना विचारून निर्णय घेणार आहे. एकला चलोरे चा नारा आहे. ते आम्ही पुढे घेऊन जाणार. आम्ही सगळ्यांनी उमेदवारीचा फॉर्म भरलेला आहे. त्यामध्ये एक ओबीसी फॉर्म नक्कीच दाखल करू असंही ते म्हणाले.
"भाजपची युती झाली असती तर भाजपने एवढे मोठे कट आउट लावले नसते. या पद्धतीने कटआउट लावलेले आहेत त्या पद्धतीने फिस्कटलेली आहे का? ते मला माहित नाही. मी अजून माहिती घेतलेली नाही. आम्हाला त्या भानगडीत पडायचं नव्हतं. कार्यकर्ता रात्रभर काय होणार असं विचार करत बसणार? त्यामुळे मी सगळ्या कार्यकर्त्यांना कामाला लागा आणि एबी फॉर्म देण्याची जबाबदारी आमची," असं ते म्हणाले आहेत.
अपक्ष उमेदवाराने अर्ज फाडून पाठिंबा दिल्यासंदर्भात ते म्हणाले, "ते प्रेम आहे. मी काही दिवस पक्षाचा कामानिमित्त नगरपंचायत नगरपालिकेच्या निवडणुकीत प्रचारामुळे बाहेर होतो. ती आपुलकी आणि प्रेम आहे. मी त्यांचा आदर करतो आणि त्यांच्यावर प्रेम करतो. फोन केल्यानंतर त्यांनी सांगितलं आपण एकत्र राहूया आणि राबोडीचा विकास करूया. अपक्ष फॉर्म फाडला त्यांचं नाव नईम खान आहे.
"माझ्यावर व्यक्तिगत टीका करायची आणि कामं करून घ्यायची. त्यांना लोकहिताची काही कामं नाहीत. 2017 निवडणुकीत देखील माझे विरोधक होते. हे लोकं आठ वर्ष कुठे होते. कोव्हिडच्या वेळेस कुठे होते. बाकीचे लोक पोटापाणीसाठी माझ्या विरोधात उभे आहेत. आव्हाड साहेबांनी मुख्यमंत्री पदासाठी दावा केला नाही. ती चांगली बाब आहे. जो काही दावा करतील तो त्यांचा अधिकार आहे. हे पक्षाचे नेते म्हणून बार्गेनिंग पॉवर साठी मांगणी करतात. मागच्या वेळी चार आम्ही निवडून आणले आहेत. बार्गेनिंग पॉवर आणि चर्चा केल्यानंतर मार्ग काढणं हे खूप फरक असतं. अजून राष्ट्रवादी पक्षाकडून कुठलाही प्रस्ताव आलेला नाही. आम्ही आमच्या पक्षाची तयारी सुरू केलेली आहे," असं ते म्हणाले.