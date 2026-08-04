ठाणे महापालिकेची उधळपट्टी; महापौर, उपमहापौरांसाठी घेतल्या नवीन गाड्या

Thane Municipal Corporation : ठाणे महानगरपालिका एकीकडे आर्थिक तूट, निधीअभावी विकासकामे रखडल्याचा दावा करत सुमारे ४०० कोटी रुपयांचे कर्जरोखे उभारण्याची तयारी करत आहे. मात्र दुसरीकडे महापौर, उपमहापौर, सभागृह नेते, विरोधी पक्षनेते तसेच प्रमुख पदाधिकाऱ्यांसाठी लाखो रुपयांच्या आलिशान वाहनांची खरेदी केली जात असल्याचा निषेध शेतकरी कामगार पक्षाचे ठाणे शहर अध्यक्ष ऋषिकेश तायडे यांनी केला आहे.
याबाबत ठाणे महानगरपालिकेचे आयुक्त यांना निवेदन देऊन वाहन खरेदीचा निर्णय कोणी घेतला, त्यास मंजुरी कोणत्या ठरावाद्वारे देण्यात आली, आर्थिक तूट असताना निधी कोणत्या तरतुदीतून उपलब्ध करण्यात आला, यासह विविध प्रश्नांची लेखी उत्तरे देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. याचबरोबर ब्रह्माळा तलाव परिसरात झाड पडून गंभीर जखमी झालेल्या दीपा चौधरी यांना अद्याप नुकसानभरपाई मिळालेली नाही. या संदर्भात शेतकरी कामगार पक्षाच्या वतीने दोन वेळा निवेदन देऊनही प्रशासनाने कोणतीही ठोस कार्यवाही केलेली नसल्याचा आरोप ऋषिकेश तायडे यांनी केला आहे. सोबत चौधरी यांच्या कुटुंबाने देखील तत्काळ दखल घेऊन मदत करण्याचे आव्हान केले आहे.
ठाणे महानगरपालिकेवर लाखो रुपयांचे कर्ज असताना दुसरीकडे मात्र महापालिकेने विरोधी पक्ष नेते सभागृह नेते महापौर व उपमहापौर यांना आलिशान गाड्या दिल्या आहेत.. जुन्या गाड्यांमध्ये तांत्रिक बिघाडी असल्याने नवीन गाड्या देण्यात आल्या असल्याची माहिती महापौरांनी दिली होती. तर दुसरीकडे शहराच्या वेशीवरखंडे शहरातील वाहतूक कोंडी हे प्रश्न पहिले सोडवावेत अशा टीका विरोधी पक्षाने केले आहेत.
मागील महिनाभरापासून पडले आहेत. ठाणे महानगरपालिकेच्या तिजोरी मध्ये देखील खडखडाट असताना दुसरीकडे मात्र ठाणे सभागृह नेते ठाणे महापौर व उपमहापौर यांना नवीन कोऱ्या समसमित गाड्या देण्यात आले आहेत.