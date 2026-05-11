ठाण्यात तब्बल 4 हजार इमारती धोकादायक! तुम्ही इथंच नाही राहात ना?

TMC Dangerous Buildings : मुंबई सह नजीकच्या शहरांमध्ये धोकादायक इमारतींचं प्रमाण वाढत आहे. अनेक इमारती या जीर्ण आणि धोकादायक स्थितीत असून अनेक कुटुंब या इमारतींमध्ये राहत आहेत. दरवर्षी ठाणे महापालिका पावसाळ्यापूर्वी अतिधोकादायक, धोकादायक इमारतींची यादी जाहीर करते. तेव्हा यंदाही ठाणे महापालिका प्रशासनाने शहरातील पावसाळ्यापूर्वी अतिधोकादायक, धोकादायक इमारतींची यादी जाहीर केली आहे. यावेळी ठाणे पालिका हद्दीततील तब्बल 4 हजार 437 इमारती धोकादायक असून सर्व इमारतींना प्रशासनाने नोटिसा चिटकवल्या आहेत. या इमारतींमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांनी पावसाळा सुरू होण्यापूर्वी आपला बंदोबस्त करावा, असे आवाहन करण्यात आले असून एखादी दुर्घटना घडून वित्तहानी, जीवितहानी झाल्यास पालिका जबाबदार राहणार नाही, असा अजब इशारा देत पालिकेने हात वर केले आहेत.
ठाणे महापालिकेने शहरातील धोकादायक आणि अतिधोकादायक इमारतींचे सर्वेक्षण केले आहे. यावर्षी केलेल्या सर्वेक्षणात 4 हजार 296 इमारती धोकादायक तर 93 इमारती या अतिधोकादायक असल्याचे आढळून आले. अनेक इमारतींमध्ये स्ट्रक्चरल ऑडिटचा घोळ सुरू आहे. तसेच बहुतेक इमारतींच्या स्ट्रक्चरल ऑडिटमध्ये धोकादायक आणि अतिधोकादायक असा अहवाल आला आहे. तर इमारती रिकाम्या करण्यास नागरिक तयार नसल्याचे समोर आले आहे. इमारती रिकाम्या करण्याच्या मोहिमेला महापालिकेच्या वतीने सुरुवात करण्यात आली आहे. परंतु इमारती रिकाम्या करताना महापालिका प्रशासनाला नागरिकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागत आहे.
ठाणे महापालिकेकडून नोंदवण्यात आलेल्या यादीमध्ये मुंब्रा प्रभागात 1 हजार 361, वागळेमध्ये 1 हजार 102, दिवा प्रभागात 552, नौपाडा-कोपरी 439, लोकमान्य- सावरकरनगर 257, कळवा 286, उथळसर 178, माजिवडा-मानपाडा 193 तर वर्तकनगरमध्ये 69 धोकादायक इमारती आहेत. यामध्ये मुंब्यात सर्वात जास्त धोकादायक इमारती असून त्याखालोखाल वागळे इस्टेटमध्ये इमारती आहेत.
महापालिका प्रशासनाने अतिधोकादायक सी - 1, रहिवाशांना इमारती रिकाम्या करून दुरुस्ती करण्यायोग्य इमारती सी - 2 ए, इमारतीमध्ये राहून दुरुस्ती करता येण्यासारख्या इमारती सी - 2 बी श्रेणीमध्ये येतात. तर सी 3 गटातील इमारती किरकोळ दुरुस्ती अशी वर्गवारी करण्यात येते. यामध्ये 93 अतिधोकादायक इमारतींवर यमाचा दबा आहें.