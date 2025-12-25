एकनाथ शिंदेंना बालेकिल्ल्यातच झटका, पालिका निवडणुकीच्या तोंडावर बड्या नेत्याचा राजीनामा!

Thane Municipal Corporation: आगामी पालिका निवडणुकींच्या पार्श्वभूमीवर राज्यभरात वेगवेगळ्या घडामोडी पाहायला मिळत आहेत. कुठे पक्षप्रवेश होतोय. तर कुठे हकालपट्टी केली जातेय. महायुतीविरोधात ठाकरे बंधु एकत्र आल्याने निवडणुकीची रंगत वाढलीय. दरम्यान एकनाथ शिंदेंना त्यांचा बालेकिल्ला असलेल्या ठाण्यातच मोठा धक्का बसलाय. काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.
मनोरमा नगरातील प्रभाग क्रमांक 3 मधील शाखेचे प्रमुख विक्रांत वायचळ यांच्यावर पक्षाच्या धोरणांविरुद्ध काही कृती केल्याचा ठपका ठेवण्यात आलाय. यानंतर पक्षाने त्यांना संघटनेतून बाहेर काढण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय पक्षाच्या नियमांचे पालन करण्यासाठी घेण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली. पण यामुळे स्थानिक पातळीवर पक्षकार्यकर्त्यांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झालेली वायचळ हे सक्रिय कार्यकर्ते होते, ज्यांनी प्रभागात पक्षासाठी बरेच प्रयत्न केले होते, पण पक्षविरोधी कारवायांमुळे त्यांच्यावर ही कारवाई झाल्याची माहिती देण्यात आलीय.
विक्रांत वायचळ यांना काढून टाकल्यानंतर शिवसेना पक्षात मोठ्या प्रमाणात नाराजी पसरली. अनेक कार्यकर्त्यांनी या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित केले आणि पक्षाच्या नेतृत्वावर टीका केली. हे नाराजीचे नाट्य पक्षाच्या एकात्मतेला धक्का देणारे ठरल्याची चर्चा सुरु आहे. यामुळे पक्षातील अंतर्गत गटबाजी उघड झाली असून, कार्यकर्त्यांमध्ये वेगवेगळ्या चर्चा सुरू झाल्या आहेत.
शिवसेना महिला आघाडीच्या प्रमुख आणि माजी महापौर मीनाक्षी शिंदे यांनी या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. त्या विक्रांत वायचळ यांच्या निकटवर्तीय असल्याने, त्यांच्या हकालपट्टीमुळे त्या खूप अस्वस्थ झाल्या. या राजीनाम्याने पक्षात आणखी तणाव वाढल्याचे चित्र दिसतंय. शिंदे या अनुभवी नेत्या आहेत. त्यांनी महापौर म्हणून शहरासाठी अनेक विकासकामे केली आहेत. पण पक्षातील या घडामोडींमुळे त्यांनी हे पाऊल उचलल्याचे बोलले जात आहे.
विक्रांत वायचळ हे मीनाक्षी शिंदे यांचे विश्वासू सहकारी आहेत. त्यांच्या हकालपट्टीमुळे शिंदे यांना मोठा धक्का बसला आणि त्यांनी पक्षावर नाराजी व्यक्त केली.