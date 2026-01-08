शिंदेंचा बिनविरोधचा मास्टर प्लॅन ठाकरेंनी हाणून पाडला; उपमुख्यमंत्र्यांना बालेकिल्ल्यातच कशी दिली शह? एकदा वाचाच

Thane Politics Eknath Shinde Vs Uddhav Thackeray: मुंबईप्रमाणेच ठाण्यामध्येही बिनविरोध निवडून येणाऱ्या उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या गटातील दोन उमेदवारांचा डाव माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी हाणून पाडला आहे. शिंदेंचा बालेकिल्ला असलेल्या ठाणे शहरामध्येही दोन प्रभागांमध्ये ऐनवेळी झालेल्या गोंधळामुळे शिंदेंच्या शिवसेनेचा कोणत्याही लढाईशिवाय विजय होईल असं वाटत असतानाच उद्धव ठाकरेंनी केलेल्या खेळीमुळे येथील निवडणूक अधिक रंजक झाली आहे.
ठाणे शहरातील वसंत विहारमधील प्रभाग क्रमांक 5 (ब) मध्ये ठाकरेंच्या पक्षाचे उमेदवार दादाभाऊ रेपाळेंनी अगदी शेवटच्या क्षणी आपला उमेदवारी अर्ज मागे घेत पक्षाला अडचणीत आणलं. रेपाळे अचानक नॉट रिचेबल झाल्यानंतर ठाकरेंच्या पक्षात गोंधळाचं वातावरण होतं. मात्र त्यांनी समोर येत अर्ज मागे घेतल्याचं जाहीर केल्याने शिंदेंच्या प्रभाग 5 (ब) मधील उमेदवार जयश्री डेव्हिड या बिनविरोध जिंकतील असं मानलं जात होतं. मात्र या साऱ्या गोंधळादरम्यान उद्धव ठाकरेंनी याच प्रभागातून उभे असलेले भारतीय जनता पार्टीचे बंडखोर उमेदवार विक्रम चव्हाण यांना पाठिंबा जाहीर केला. हा पाठिंबा जाहीर होण्याआधीच विक्रम चव्हाणांचा अर्ज बाद करण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. विक्रम चव्हाणांची समजूत घालण्याचा प्रयत्न भाजपाने केला.
दरम्यानच्या काळात दुसरीकडे त्यांच्या अर्जावरील सूचक असणाऱ्या व्यक्तीने परस्पर अर्ज मागे घेत असल्याचं जाहीर केलं. त्यामुळे चव्हाणही निवडणुकीच्या रिंगणातून बाहेर फेकले जाणार असं वाटत होतं. मात्र त्यांनी निवडणूक आयोगाच्या अधिऱ्यांना जाब विचारात अगदी त्वेषाने आपली बाजू लावून धरली आणि अर्ज बाद होण्यापासून वाचवला. आता ते जयश्री डेव्हिड यांच्यासमोर ठाकरेंनी पाठिंबा दिलेले उमेदवार म्हणून लढत असून यामुळे शिंदे गटासमोर आव्हान उभं राहिलं आहे. विशेष म्हणजे चव्हा यांनी माजी खासदार राजन विचारेंपासूनते ठाणे जिल्हाप्रमुख केदार दिघे आणि इतर स्थानिक पदाधिकाऱ्यांचीही मदत घेण्यास सुरुवात केली आहे.
अशाच प्रकारे ठाण्यामधील वागळे इस्टेट परिसरातील प्रभाग क्रमांक 16 (ड) येथेही उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेनं अपक्ष उमेदवाराला पाठिंबा जाहीर केला आहे. इथून शिंदे गटाच्या माणिक पाटील यांनी इच्छू असल्याचं पक्षाला कळवल्यानंतरही त्यांना तिकीट नाकारुन शिवसेनेनं अधिकृत उमेदवार म्हणून मनोज शिंदेंना उमेदवारी दिली. आता माणिक पाटील हे मनोज शिंदेंविरुद्ध निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. य़ा प्रभागातील ठाकरेंच्या उमेदवाराचा अर्ज बाद झाला आहे. म्हणूनच आता ठाकरेंनी या ठिकाणी आपली सर्व ताकद माणिक पाटलांच्या पाठीशी लावली आहे. 2017 मध्ये माणिक पाटलांनी मनोज शिंदेंना धूळ चारली होती. माणिक पाटील येथील स्थानिकांमध्ये लोकप्रिय आहेत. म्हणूनच या ठिकाणी चुरशीची लढत होण्याची शक्यता व्यक्त केली जातेय.