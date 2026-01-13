'ठाण्यात आमची ताकद जास्त असतानाही युतीत लढत आहोत ना...,' एकनाथ शिंदे BJP चा उल्लेख करत स्पष्टच बोलले, 'आमचा महापौर...'

Eknath Shinde on alliancce with BJP in Thane, Kalyan Dombivli: नगरपालिका निवडणुकांनंतर महापालिका निवडणुकीतही महायुतीमधील मित्रपक्ष काही ठिकाणी एकमेकांविरोधात लढत आहेत. सत्तेत मांडीला मांडी लावून बसलेले शिवसेना-भाजपा मुंबई, ठाण्यात एकत्र लढत असताना मीरा भाईंदरसह काही पालिकांत एकमेकांच्या विरोधात लढत आहेत. एकनाथ शिंदे यांनी मात्र महायुतीत आपली कोंडी होत नसल्याचं सांगत दावे फेटाळून लावले आहेत. झी 24 तासच्या 'टू द पॉइंट विथ कमलेश सुतार' मुलाखतीत त्यांनी माझ्यात आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्यात युतीसंदर्भात एकमत झाल्याचं म्हटलं आहे.
युतीमध्ये आधी नगरपालिका आणि आता पालिका निवडणुकीत एकनाथ शिंदेंची कोंडी होतीये का? असं विचारलं असता ते म्हणाले, "91 जागा आम्ही लढत आहोत. कल्याण डोंबिवलीसंदर्भात मुख्यमंत्र्यांशी बोलून झालं. त्यांनी मार्ग काढला. ठाणे आणि कल्याण डोंबिवलीत शिवसेना भाजपाची ताकद आहे. वेगळे लढू शकलो असतो पण लढलो नाही. दोन्ही पक्षांनी युतीत लढण्याचं ठरवलं. आमची विचारधारा एकच आहे. ठाण्यात आमची ताकद जास्त असतानाही युती लढत आहोत ना....जिथे ताकद जास्त युती करु नका असं सागणं किंवा ताकद कमी तिथे युती करा असा माझा आणि देवेंद्र फडणवीस दोघांचाही विचार नाही".
एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी मुंबईचा महापौर महायुतीचा आणि मराठी होईल असं स्पष्ट केलं. "शिवसेना भाजपा एकत्र आहे. आमची लढाई खूर्चीची नसून, मराठी माणसाच्या अस्तित्वाची आहे. हे अस्तित्व म्हणजे मराठी माणसाच्या सन्मानाची लढाई आहे. शिवसेनेचा महापौर व्हावा अशी आमची मागणी नाही. आम्ही कधी व्यवहार करत नाही. आम्ही एनडीएचे घटक आहोत. ही बाळासाहेब, अडवाणी, अटलजींची युती आहे. एका विचारधारेवर झालेली युती आहे. जे होईल ते चांगलंच होईल".
"आम्ही आता काही गोष्टी ठरवल्या आहेत. एकमेकाच्या पक्षाचे लोक घ्यायचे नाहीत. जर भविष्यात असं काही झालं तर बसून चर्चा करुन मिटवू. प्रत्येक गोष्टीवर उपाय असतो," असं ते म्हणाले. शिवसेना नमती भूमिका घेते यावर मी उद्धव ठाकरे नाही असं उत्तर त्यांनी दिलं. परिस्थितीनुसार निर्णय घ्यायला हवेत. मैत्री केल्यानंतर किती ताणलं पाहिजे, किती लवचिक राहिलं पाहिजे हे ठरवायलं हवं. शेवटी आपली विचारधारा आहे, काही गोष्टी कमी जास्त असतात. सत्तेसाठी, बाळासाहेबांच्या विचारासाठी कधी तडजोड करणार नाही," असं त्यांनी सांगितलं.
राज ठाकरेंनी मराठीसाठी सर्व पक्षातील लोकांना एकत्र येण्याचं आवाहन केलं आहे. त्यावर ते म्हणाले, "मराठी माणसं प्रत्येक पक्षात आहेत. मी मराठीच आहे ना. शिवसेना पक्ष आहे, भाजपात मराठीत नाही का. सगळे पक्ष सोडून एकत्र येणार का? सर्वांची विचारधारा आहे, पॉलिसी आहे. भाजपा-शिवसेना युती आहे त्याप्रमाणे लोकसभा, विधानसभा. काही नगरपालिका एकत्र लढलो. मुंबईत एकत्र लढत आहोत. बाळासाहेबांचा विचार घेऊन पुढे जात आहोत".
"सत्ता, खूर्ची, देवाणघेवाण हे आमचं लक्ष्य नाही. काम, विकास हेच आमचं लक्ष्य आहे. मला काय मिळालं यापेक्षा लोकांना काय देणार आहोत, काय बदल होणार आहे हे महत्वाचं आहे. लाडकी बहीण त्यातूनच आली आहे. मी गरिबी पाहिली आहे. आईची, पत्नीची घर चालवण्याची काटकसर पाहिली. ते दिवस मला आठवतात. मी मुख्यमंत्री झाल्यानंतर ठरवलं आणि लाडकी बहीण सुरु केली," असा दावा त्यांनी केला.
"मी राज ठाकरेंवर कशासाठी टीका करु? ठीक आहे त्यांचं मत असेल. टीका केली की माणूस मोठा होतो का? माझा स्वभाव असा नाही. माझ्यावर कोणी टोकाची टीका करतं आणि डिवचण्याचं काम करतं तेव्हा उत्तर द्यावं लागतं. माझ्याकडेही उत्तरं असतात. समोरचे बोलतात तसंच मलाही बोलता येतं. पण आपण कोणत्या पातळीवर बोलायचं. मी मुख्यमंत्री असतानाही द्वेषभावना ठेवली नाही. राजकारण, समाजकारण वैरत्व ठेवून काम करु शकत नाही. आपली ऊर्जा का घालवायची. सकारात्मक कामात ती घालवली पाहिजे. याचं वाईट करा, त्याला शिव्या घाला. याच्यावर आरोप करा याने काय होतं?," अशी विचारणा त्यांनी केली. महापालिका महायुती जिंकणार असा विश्वासही त्यांनी शेवटी व्यक्त केला.