ठाण्यात सापडला ऐतिहासिक वारसा; बंगल्याचं पाडकाम करताना आढळला प्राचीन ठेवा

Thane News Today: ठाणे प्रादेशिक मनोरुग्णालयाची वास्तू पाडण्यात येत आहे. नवीन आधुनिक मनोरुग्णालय उभारण्याच्या कामात अडथळा ठरणाऱ्या अनेक जुन्या इमारती हटवण्यात येत आहेत. याच प्रक्रियेत एका जुन्या बंगल्याचे पाडकाम करत असताना एक चमत्कारच घडला. जुन्या ठाण्याच्या पाऊलखूणा या परिसरात सापडल्या आहेत.
ठाणे शहराचे आता स्मार्ट सिटीत रुपांतर होत आहेत. या दरम्यान जुन्या अडथळा ठरत असलेल्या जुन्या इमारतींचे पाडकाम करण्यात येत आहे. या दरम्यान काळाच्या ओघात हरवलेल्या अनेक खुणा समोर येत आहेत. प्रादेशिक मनोरुग्णालयाच्या पाडकामात पगडी घातलेल्या संताची कोरीव प्रतिमा असलेला प्राचीन दगड सापडला आहे.
सुमारे अडीच ते तीन फुट उंच आणि सव्वा ते दीड फुट रुंद असलेल्या या दगडावर सुंदर कोरीवकाम केलेले दिसतेय. डोक्यावर पगडी असलेले संत आणि त्यांच्या शेजारी उभा असलेला शिष्य दिसतोय. तसंच, दगडाच्या दोन्ही बाजूला खांब आणि त्याबाजूला उभ्या असलेल्या नर्तिका अशी प्राचीन कलाकृती दिसतेय.
मनोरुग्णालयाच्या आवारात सापडलेला हा दगड अत्यंत प्राचीन असल्याचा अंदाज आहे. या परिसराच्या इतिहासाशी संबंधिक कोणतीही नोंद रुग्णालयाकडे नाहीये. त्यामुळं या दगडाचा संदर्भ काय आहे हे जाणून घेण्याची मागणी करण्यात येत आहे. तसंच, या वास्तुंचा प्राचीन काळाशी काही संबंध असल्याचा अंदाजदेखील व्यक्त करण्यात येत आहे.
रुग्णालय परिसरात यापूर्वीही ब्रिटिशकालीन मुखवट्याचे दगड बांधकाम पाडताना दिसले होते. या जागेत आणखीही काही अवशेष दडलले असण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
मनोरुग्णालय 1901 मध्ये सुरू करण्यात आलं होतं : राज्य शासन लवकरच नव्या इमारतींचं बांधकाम सुरू करणार आहे. मनोरुग्णालयाची काही जागा रेल्वे आणि महापालिकेला विकासासाठी दिल्या आहेत, मात्र उरलेल्या भागात रुग्णालयाचा आधुनिकतेचा नवा अध्याय लिहिला जाणार आहे. या ठिकाणी 1895 सालची कोनशिला असून, मनोरुग्णालय 1901 मध्ये सुरू करण्यात आलं होतं. पुढे मुंबई, ठाणे, पालघर, अलिबाग, नाशिक, धुळे नंदुरबार आणि जळगाव जिल्ह्यासाठी हे मनोरुग्णालय बांधलं गेलं. त्यावेळी नवरोतमदास माधवदास यांनी रुग्णालय बांधकामासाठी सुमारे 35 टक्के रक्कम दिली होती. आता कालांतराने एका नव्या जडणघडणीत रुग्णालय आकार घेणार आहे.
मनोरुग्णालयाच्या आधुनिकीकरणासाठी आणि नवीन आधुनिक इमारत उभारण्यासाठी अडथळा ठरणाऱ्या अनेक जुन्या इमारती (वास्तू) पाडण्याचे काम सुरू आहे.
