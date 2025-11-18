English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

ठाण्यात सापडला ऐतिहासिक वारसा; बंगल्याचं पाडकाम करताना आढळला प्राचीन ठेवा

Thane News Today: ठाणे प्रादेशिक मनोरुग्णालयाची वास्तू पुढच्या काही दिवसांत पाडण्यात येणार आहे. 

Updated: Nov 18, 2025, 08:43 AM IST
ठाण्यात सापडला ऐतिहासिक वारसा; बंगल्याचं पाडकाम करताना आढळला प्राचीन ठेवा
Thane news Sculpture found in Thane psychiatric hospital premises

Thane News Today: ठाणे प्रादेशिक मनोरुग्णालयाची वास्तू पाडण्यात येत आहे. नवीन आधुनिक मनोरुग्णालय उभारण्याच्या कामात अडथळा ठरणाऱ्या अनेक जुन्या इमारती हटवण्यात येत आहेत. याच प्रक्रियेत एका जुन्या बंगल्याचे पाडकाम करत असताना एक चमत्कारच घडला. जुन्या ठाण्याच्या पाऊलखूणा या परिसरात सापडल्या आहेत. 

Add Zee News as a Preferred Source

ठाणे शहराचे आता स्मार्ट सिटीत रुपांतर होत आहेत. या दरम्यान जुन्या अडथळा ठरत असलेल्या जुन्या इमारतींचे पाडकाम करण्यात येत आहे. या दरम्यान काळाच्या ओघात हरवलेल्या अनेक खुणा समोर येत आहेत. प्रादेशिक मनोरुग्णालयाच्या पाडकामात पगडी घातलेल्या संताची कोरीव प्रतिमा असलेला प्राचीन दगड सापडला आहे. 

सुमारे अडीच ते तीन फुट उंच आणि सव्वा ते दीड फुट रुंद असलेल्या या दगडावर सुंदर कोरीवकाम केलेले दिसतेय. डोक्यावर पगडी असलेले संत आणि त्यांच्या शेजारी उभा असलेला शिष्य दिसतोय. तसंच, दगडाच्या दोन्ही बाजूला खांब आणि त्याबाजूला उभ्या असलेल्या नर्तिका अशी प्राचीन कलाकृती दिसतेय. 

मनोरुग्णालयाच्या आवारात सापडलेला हा दगड अत्यंत प्राचीन असल्याचा अंदाज आहे. या परिसराच्या इतिहासाशी संबंधिक कोणतीही नोंद रुग्णालयाकडे नाहीये. त्यामुळं या दगडाचा संदर्भ काय आहे हे जाणून घेण्याची मागणी करण्यात येत आहे. तसंच, या वास्तुंचा प्राचीन काळाशी काही संबंध असल्याचा अंदाजदेखील व्यक्त करण्यात येत आहे. 

रुग्णालय परिसरात यापूर्वीही ब्रिटिशकालीन मुखवट्याचे दगड बांधकाम पाडताना दिसले होते. या जागेत आणखीही काही अवशेष दडलले असण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. 

कधी सुरू करण्यात आलं होतं मनोरुग्णालय

मनोरुग्णालय 1901 मध्ये सुरू करण्यात आलं होतं : राज्य शासन लवकरच नव्या इमारतींचं बांधकाम सुरू करणार आहे. मनोरुग्णालयाची काही जागा रेल्वे आणि महापालिकेला विकासासाठी दिल्या आहेत, मात्र उरलेल्या भागात रुग्णालयाचा आधुनिकतेचा नवा अध्याय लिहिला जाणार आहे. या ठिकाणी 1895 सालची कोनशिला असून, मनोरुग्णालय 1901 मध्ये सुरू करण्यात आलं होतं. पुढे मुंबई, ठाणे, पालघर, अलिबाग, नाशिक, धुळे नंदुरबार आणि जळगाव जिल्ह्यासाठी हे मनोरुग्णालय बांधलं गेलं. त्यावेळी नवरोतमदास माधवदास यांनी रुग्णालय बांधकामासाठी सुमारे 35 टक्के रक्कम दिली होती. आता कालांतराने एका नव्या जडणघडणीत रुग्णालय आकार घेणार आहे.

FAQ 

१) ठाणे प्रादेशिक मनोरुग्णालयाच्या परिसरात सध्या कोणती प्रक्रिया सुरू आहे?

मनोरुग्णालयाच्या आधुनिकीकरणासाठी आणि नवीन आधुनिक इमारत उभारण्यासाठी अडथळा ठरणाऱ्या अनेक जुन्या इमारती (वास्तू) पाडण्याचे काम सुरू आहे.

2) पाडकामादरम्यान कोणता महत्त्वाचा प्राचीन अवशेष सापडला आहे?

जुन्या बंगल्याचे पाडकाम करताना पगडी घातलेल्या संताची कोरीव प्रतिमा असलेला सुमारे अडीच ते तीन फूट उंच आणि सव्वा ते दीड फूट रुंद प्राचीन दगड सापडला आहे.

3) सापडलेल्या दगडावर कोणती कलाकृती कोरलेली आहे?

दगडावर पगडी घातलेले संत आणि त्यांच्या शेजारी उभा असलेला शिष्य कोरलेला आहे. तसेच, दगडाच्या दोन्ही बाजूंना खांब आणि त्यांच्याजवळ उभ्या असलेल्या नर्तिका अशी प्राचीन कलाकृती दिसते.

About the Author
Tags:
thane newsthane news todaythane live newsठाणे मनोरुग्णालयठाणे शिल्पचित्र

इतर बातम्या

लाडक्या बहिणींसाठी दिलासादायक बातमी! E-KYC संदर्भात महाराष्...

महाराष्ट्र बातम्या