/एकनाथ शिंदेंच्या एस्कॉर्टमधील PSI चं निधन, ड्युटीवर आल्यानंतर छातीत दुखलं अन्...घरातील निघतानाचे ते शब्द ठरले शेवटचे

गणेशोत्सव काळात एकनाथ शिंदेंच्या एस्कॉर्टमधील PSI चं निधन झाल्यामुळे दु:खाचे वातावरण आहे. 57 वर्षे पोलीस उपनिरीक्षक विजय सांगडे नेहमी प्रमाणे ड्युटीवर आले पण त्यांच्या आजचा दिवस शेवटचा ठरला. ठाण्याच्या शासकीय विश्रामगृहात सकाळी ते ड्युटीवर आले. त्यानंतर त्यांच्या छातीत दुखायला लागलं आणि त्यांना चक्कर आली. त्यानंतर त्यांना तत्काळ रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. पण डॉक्टरांनी उपचार सुरु करण्याच्या पुढच्या क्षणीच पोलीस उपनिरीक्षक विजय सांगडे यांना मृत घोषित केलं. या घटनेमुळे त्यांच्या कुटुंबियांवर दु:खाचं डोंगर कोसळलंय.
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