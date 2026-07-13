ठाण्यात वाढदिवसाचा बॅनर अचानक कोसळला, दुचाकी स्वाराला दुखापत, धक्कादायक Video समोर

Thane Banner Collapse : ठाण्यात प्रसिद्धीसाठी राजकीय नेते नागरिकांच्या जीवाशी खेळ करत आहेत का? असा प्रश्न उपस्थित केला जातोय. ठाण्यातील ईस्टर्न एक्सप्रेस हायवेवरील तीन हात नाका परिसरातील फुट ओव्हर ब्रिजवर लावण्यात आलेल्या वाढदिवसाचा बॅनर सोमवारी सकाळी अचानक खाली कोसळला. ब्रिजच्या खालून रस्त्यावरून जाणाऱ्या एका दुचाकीस्वाराच्या डोक्यावर हा बॅनर कोसळला. त्यामुळे रस्त्यावरून जाणाऱ्या वाहन चालकांमध्ये घबराटीचं वातावरण निर्माण झालं.
ठाण्यातील ईस्टर्न एक्सप्रेस हायवेवरील तीन हात नाका परिसरातील फुट ओव्हर ब्रिजवर लावण्यात आलेल्या वाढदिवसाचा बॅनर हा अचानक पडल्याने खालून जाणाऱ्या वाहनांवर हा बॅनर पडणार तितक्यात एका दुचाकी स्वाराच्या डोक्यावर बॅनर कोसळला. सुदैवाने दुचाकीस्वार आणि त्याच्या मागे बसलेली महिला हे दोघे थोडक्यात बचावले आणि त्यांना गंभीर दुखापत झाली नाही. मात्र यानंतर आता हा बॅनर फुट ओवर ब्रिजवर कोणाच्या परवानगीने लावण्यात आला असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.कोणत्या सुरक्षिततेच्या निकषांनुसार लावण्यात आला होता, याची संबंधित प्रशासनाने तातडीने चौकशी करावी अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे.
सार्वजनिक रस्ते हे जाहिरातीसाठी नव्हे, तर नागरिकांच्या सुरक्षित प्रवासासाठी आहेत. नियमांचे उल्लंघन झाले असल्यास संबंधितांवर कायद्यानुसार कठोर कारवाई व्हावी आणि भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी प्रशासनाने तातडीने पावले उचलावीत अशी मागणी ही दुर्घटना घडली त्यावेळी उपस्थित असलेल्या नागरिकांनी केली.
ठाण्यातील बॅनर कोसळण्याच्या घटनेवर बोलताना काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, 'ही घटना होणारच होती. याबाबत तक्रारी माझ्याकडे आली होती.. MSRDC ने कंत्राटदार नेमून जाहिराती सुरू केल्या.. एक्सप्रेस वे, कोस्टल रोड असतील किंवा इतर रोड... जिथे जिथे महानगरपालिका कारवाईला जाते त्यावेळी ते यांच्याकडे बोट दाखवता किंवा ते यांच्याकडे दाखवतात.. मुंबईकरांचे जीवन धोक्यात आणतात....त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी केली होती. त्यावेळी केवळ थातूरमातूर कारवाई केली. कारवाईच्या वल्गना झाल्यात. आज जी पुनरावृत्तीची झाली अजून किती लोकांचा जीव महानगरपालिका आणि एमएसआरडीसी तातडीने कारवाई करण्याची गरज आहे. तातडीने अशा घटना टाळण्याकरता पाऊल टाकले पाहिजे.. मात्र दुर्दैवाने असे होत नाही'.
ठाण्यातील वर्तकनगर विभागात सुद्धा मागील आठवड्यात रस्त्यावर एक भलंमोठं होर्डिंग कोसळल्याची घटना घडली होती. मुसळधार पाऊस सुरु असताना सकाळी हे होर्डिंग पडलं होत. सुदैवाने तेव्हा रस्त्यावर जास्त रहदारी नसल्याने कोणत्याही व्यक्तीला गंभीर दुखापत झाली नव्हती. मात्र आता पुन्हा अशी घटना घडल्याने नागरिकांच्या जीविताचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.