ठाणे ते डोंबिवली अंतर अवघ्या 25 मिनिटांत पूर्ण होणार; कुठून ते कसा असेल नवा मार्ग?

मुंबई आणि ठाणेलगतच्या परिसरातील वाहतूक कोंडी हा प्रश्न नेहमीचाच आहे. कधीकधी वाहतूक कोंडीमुळं प्रवासातच संपूर्ण दिवस जातो. 10 मिनिटांच्या प्रवासासाठी कधीकधी एक किंवा दोन तास लागतात. मुंबई व महानगर प्रदेशातील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी प्रशासनाकडून विविध प्रकल्प राबवण्यात येत आहे. ठाणे ते डोंबिवली प्रवास सोप्पा व्हावा यासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (MMRDA) ठाणे जिल्ह्यातील डोंबिवली परिसरातील मोठागाव येथे रेल्वे क्रॉसिंगवर चार-लेन उड्डाणपूल बांधण्यास मंजुरी दिली आहे.
मोठागाव येथेली रेल्वे फाटक हा अनेक वर्षांपासून मोठा अडथळा ठरत आहे. विशेषतः डोंबिवलीहून माणकोली उड्डाणपूलमार्गे ठाण्याकडे जाणाऱ्या प्रवाशांसाठी दिवा-वसई रेल्वेमार्गावरील वाहतूक कोंडीमुळं दररोज स्थानिकांना प्रचंड विलंबाचा सामना करावा लागत आहे. MMRDA ने मंजूर केलेल्या आराखड्यानुसार या प्रकल्पासाठी सुमारे 168 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. यात सुमारे 30 कोटी जमीन संपादनासाठी तर उर्वरित सुमारे 138 कोटी रुपये प्रवेशमार्ग बांधकाम आणि सुमारे 600 प्रभावित रहिवाशांच्या पुनर्वसनासाठी वापरले जाणार आहेत.
सुरुवातीला या पूलाचा आराखडा दोन लेनचा होता. मात्र नागरिकांच्या मागणीनंतर दोन लेनऐवजी चार-लेनचा विस्तारित उड्डाणपूल तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळं भविष्यात वाहतूक कोंडीचा प्रश्न निर्माण होणार नाही. उड्डाणपूल पूर्ण झाल्यानंतर नागरिकांच्या प्रवासाचा वेळ वाचणार आहे. रेतीबंदर-माणकोली मार्गावरील वाहतूक कोंडीदेखील दूर होणार आहे.
उड्डाणपुलामुळं ठाणे, मुंबई आणि नवी मुंबईकडे जाणाऱ्या मार्गांवरील प्रवास सोयीचा होणार आहे. या पुलामुळे डोंबिवली आणि ठाणे दरम्यान मानकोली उड्डाणपुलावरून प्रवासाचा वेळ जवळजवळ एक तासावरून फक्त 25मिनिटांपर्यंत कमी होण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे परिसरातील वाहतूक कोंडीचा सामना करणाऱ्या प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळेल.
