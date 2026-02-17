ठाणेकरांची वाहतूक कोंडीतून सुटका! मुंबई-नाशिक हायवे, भिवंडीचा प्रवास होणार सुसाट

Saket Creek Bridge : ठाणे-नाशिक महामार्गावरील साकेत क्रीक कॉम्प्लेक्स येथील पुलाचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. शुक्रवारी जड वाहनांनी चाचणी घेतली. एका अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, पुढील दोन दिवसांत नवीन पुलावरील वाहतूक सुरू होईल. यामुळे मुंब्रा, माजीवाडा आणि खारेगाव येथील वाहतूक कोंडीतून आराम मिळण्याची अपेक्षा आहे. मुंबई-नाशिक महामार्गावरील माजीवाडा ते वडपे या रस्त्याचे रुंदीकरण करण्याचे काम सध्या एमएसआरडीसी करत आहे.
साकेत क्रीक कॉम्प्लेक्स येथील जुन्या पुलावर वाहनांसाठी फक्त दोन लेन आहेत. जड वाहतुकीमुळे सकाळी, संध्याकाळी आणि रात्री गर्दीच्या वेळी वाहनचालकांना वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागतो. पावसाळ्यात पुलावरील खड्ड्यांमुळे शहराची वाहतूक व्यवस्था विस्कळीत होते. जुन्या साकेत पुलाला लागून असलेल्या नवीन चार लेन पुलाचे बांधकाम सुरू आहे आणि ते पूर्ण झाल्याने लक्षणीय दिलासा मिळेल.
नवीन क्रीक पूल 200 मीटर लांबीचा आहे. ठाणे ते नाशिक, मुंब्रा, नवी मुंबई आणि भिवंडी या वाहतुकीसाठी याचा वापर केला जाईल. नाशिक, मुंब्रा, नवी मुंबई आणि भिवंडी ते ठाणे या वाहतुकीसाठी जुन्या पुलाचा वापर केला जाईल. तर जुन्या पुलाचा वापर नाशिक, मुंब्रा, नवी मुंबई आणि भिवंडी ते ठाण्याकडे जाण्यासाठी केला जात असे. यामुळे ठाण्यातील वाहतूक कोंडी कमी होईल. साकेत पुलाची क्षमता चांगली आहे. चार नवीन लेन जोडल्याने या महामार्ग विभागाची एकूण वहन क्षमता लक्षणीयरीत्या वाढली आहे.
जुना साकेत पूल वाहतुकीस अनुकूल नसल्यामुळे आणि समृद्धी महामार्ग जोडल्याने भविष्यातील वाहनसंख्या लक्षात घेऊन नवीन पुल उभारण्यात आला आहे. हे काम शहरातील वाहतुकीची गती वाढवण्यासाठी आणि प्रवाशांना सोयीस्कर प्रवासासाठी केले गेले आहे. लोड तपासणी दरम्यान 31 डम्पर पुलावरून 24 तास फेरफटका मारतील. डम्परच्या वजन, रस्त्यावरील दाब आणि पुलाचे संरक्षण याचा तपासणी अहवाल तयार होईल. अहवाल नोंदवल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मंजुरीनंतरच पुल वाहतुकीसाठी खुला होईल.