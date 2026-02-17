English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

ठाणेकरांची वाहतूक कोंडीतून सुटका! मुंबई-नाशिक हायवे, भिवंडीचा प्रवास होणार सुसाट

Thane News : मुंबईतून ठाणे किंवा ठाणे-भिवंडी हा प्रवास अनेकदा वाहतूक कोंडीमुळे कठीण होऊन जातं. अशावेळी वाहन धारकांना दिलासा देणारी ही बातमी. आता ठाणेकरांची वाहतूक कोंडीपासून सुटका होणार आहे. यामागचं कारण काय? 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Feb 17, 2026, 03:20 PM IST
ठाणेकरांची वाहतूक कोंडीतून सुटका! मुंबई-नाशिक हायवे, भिवंडीचा प्रवास होणार सुसाट

Saket Creek Bridge : ठाणे-नाशिक महामार्गावरील साकेत क्रीक कॉम्प्लेक्स येथील पुलाचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. शुक्रवारी जड वाहनांनी चाचणी घेतली. एका अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, पुढील दोन दिवसांत नवीन पुलावरील वाहतूक सुरू होईल. यामुळे मुंब्रा, माजीवाडा आणि खारेगाव येथील वाहतूक कोंडीतून आराम मिळण्याची अपेक्षा आहे. मुंबई-नाशिक महामार्गावरील माजीवाडा ते वडपे या रस्त्याचे रुंदीकरण करण्याचे काम सध्या एमएसआरडीसी करत आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

साकेत क्रीक कॉम्प्लेक्स येथील जुन्या पुलावर वाहनांसाठी फक्त दोन लेन आहेत. जड वाहतुकीमुळे सकाळी, संध्याकाळी आणि रात्री गर्दीच्या वेळी वाहनचालकांना वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागतो. पावसाळ्यात पुलावरील खड्ड्यांमुळे शहराची वाहतूक व्यवस्था विस्कळीत होते. जुन्या साकेत पुलाला लागून असलेल्या नवीन चार लेन पुलाचे बांधकाम सुरू आहे आणि ते पूर्ण झाल्याने लक्षणीय दिलासा मिळेल.

नवीन क्रीक पूल कसा असेल?

नवीन क्रीक पूल 200  मीटर लांबीचा आहे. ठाणे ते नाशिक, मुंब्रा, नवी मुंबई आणि भिवंडी या वाहतुकीसाठी याचा वापर केला जाईल. नाशिक, मुंब्रा, नवी मुंबई आणि भिवंडी ते ठाणे या वाहतुकीसाठी जुन्या पुलाचा वापर केला जाईल. तर जुन्या पुलाचा वापर नाशिक, मुंब्रा, नवी मुंबई आणि भिवंडी ते ठाण्याकडे जाण्यासाठी केला जात असे. यामुळे ठाण्यातील वाहतूक कोंडी कमी होईल. साकेत पुलाची क्षमता चांगली आहे. चार नवीन लेन जोडल्याने या महामार्ग विभागाची एकूण वहन क्षमता लक्षणीयरीत्या वाढली आहे.

नवा पूल कशासाठी?

जुना साकेत पूल वाहतुकीस अनुकूल नसल्यामुळे आणि समृद्धी महामार्ग जोडल्याने भविष्यातील वाहनसंख्या लक्षात घेऊन नवीन पुल उभारण्यात आला आहे. हे काम शहरातील वाहतुकीची गती वाढवण्यासाठी आणि प्रवाशांना सोयीस्कर प्रवासासाठी केले गेले आहे. लोड तपासणी दरम्यान 31 डम्पर पुलावरून 24 तास फेरफटका मारतील. डम्परच्या वजन, रस्त्यावरील दाब आणि पुलाचे संरक्षण याचा तपासणी अहवाल तयार होईल. अहवाल नोंदवल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मंजुरीनंतरच पुल वाहतुकीसाठी खुला होईल.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
saket creek bridge thanesaket creek bridge newsnew saket creek bridgeMumbai Nashik highwayMumbai news

इतर बातम्या

'विमानाची टेल सुस्थितीत मग त्यातला ब्लॅक बॉक्स......

महाराष्ट्र बातम्या