आंदोलक धकडले, मुंबईकर अडकले, आंदोलनामुळे मुंबईच्या वेगालाही ब्रेक लागला

Maratha Reservation : मराठा आरक्षणासाठी आलेल्या मराठा आंदोलकांमुळं मुंबई जाम होऊन गेलीय. मनोज जरांगे मुंबईत येण्याअगोदरपासूनच म्हणजे गुरुवारपासूनच मराठा आंदोलक मुंबईत येण्यास सुरुवात झाली होती. जरांगे सकाळी मुंबईत दाखल झाल्यानंतर आंदोलनाचा केंद्रबिंदू असलेल्या आझाद मैदानात भगवं वादळच अवतरल्याचा भास व्हावा एवढी गर्दी पाहायला मिळाली.
मुंबईत जवळपास सहा हजार वाहनं जरांगेंसोबत आल्यानं वाहतुकीचा मोठा प्रश्न निर्माण झालाय. मराठा आंदोलकांसाठी फ्री-वे राखीव ठेवण्यात आला होता. काही वेळानंतर तो बंद करण्यात आला. मनोज जरांगे आझाद मैदानातील व्यासपीठावर बसल्यानंतर आंदोलकांनी आपला मोर्चा आंघोळीसाठी वळवला. आझाद मैदानाच्या बाहेर लावण्यात आलेल्या पाण्याच्या टँकरखाली आंदोलकांनी आंघोळी उरकून घेतल्या.
एका आंदोलकानं तर जुगाड करुन छोटेखानी हौद तयार करुन आंघोळ उरकून घेतली. आझाद मैदानाला लागूनच छत्रपती शिवाजी महाराज रेल्वे टर्मिनस म्हणजेच सीएसएमटी आहे. दुपारी पाऊस सुरु झाल्यानंतर आंदोलकांची गर्दी सीएसएमटी स्टेशनवर गेली. तिथं जिथं मोकळी जागा मिळेल तिथं आंदोलकांनी पथारी पसरली होती. सकाळच्या सुमारास लोकल आणि एक्स्प्रेसमधून आलेल्या आंदोलकांची संख्या मोठी होती. त्यामुळे सीएसएमटीच्या प्लॅटफॉर्मला जत्रेचं स्वरुप आलं होतं. आंदोलकांनी एकवेळ रुळांवर उतरण्य़ाचा प्रयत्न केला. पण पोलीस आणि आंदोलकांमधील समन्वयकांनी लोकांची समजूत काढली.
मराठा आंदोलक आझाद मैदानाकडून मंत्रालयाकडे गेले होते. मंत्रालयासमोरच्या रस्त्यावर आंदोलकांनी गर्दी केली. दिवसभर मंत्रालयासमोरचा रस्ता आंदोलकांनी फुलून गेला होता. आंदोलक रस्त्यावर उतरल्यानं वाहतुकीला अडथळा निर्माण झाला होता. आंदोलक मंत्रालयासमोरही घोषणा देत होते. खबरदारी म्हणून मंत्रालयासमोर पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता.
मंत्रालयासमोरची गर्दी कायम असतानाच चर्चगेट रेल्वे स्टेशनवरही मराठा आंदोलकांची तुफान गर्दी पाहायला मिळाली. मुंबईत आलेले मराठा आंदोलक वेगवेगळ्या मार्गानं वेगवेगळ्या रेल्वे स्टेशनवरुन आझाद मैदानाकडं येत होते. काही आंदोलकांनी आझाद मैदानावर जाण्यासाठी पश्चिम रेल्वेचा मार्गही निवडला. त्यामुळं चर्चगेटसह काही रेल्वे स्टेशनवर तुफान गर्दी पाहायला मिळाली. मुंबईत दुपारच्या सुमारास जोरदार पावसाच्या सरी बरसल्या. या पावसात आझाद मैदानात ठिकठिकाणी डबकी साचली. आंदोलक या डबक्यांमध्येही उभे होते. काही लोकांनी तर भर पावसात पावसाच्या पाण्यात साचलेल्य़ा डबक्यातही बसकण मांडली होती. मराठा आंदोलकांचा उत्साह कुठंही कमी दिसत नव्हता.
मुंबईत फ्री वे वाहतुकीसाठी बंद होता. ईस्टर्न एक्स्प्रेस हायवेवर ठिकठिकाणी वाहतूक कोंडी होती. रेल्वे स्टेशन्सवर गर्दी होती. त्यामुळं सणासुदीच्या दिवसातही मुंबईकर घराबाहेर पडला नव्हता. एरव्ही गणेशोत्सवात लालबागचा राजा, चिंचपोकळीचा चिंतामणी, गणेशगल्लीचा मुंबईचा राजा या प्रसिद्ध गणपतींच्या दर्शन रांगांमध्ये फारशी गर्दी नव्हती.
आधीच आंदोलनामुळं वाहतूक कोंडी त्यात पावसाच्या जोरदार सरींमुळं गणेश मंडपांमध्ये फारशी गर्दी नव्हती. मुंबईत मराठा आंदोलक आले तर मुंबई जाम होईल असं आम्ही अगोदरच सांगितलं होतं, जे बोललो होतो ते करुन दाखवल्याचं जरांगे पाटलांनी सांगितलं. मुंबईत आज मराठ्यांचं भगवं वादळ पाहायला मिळालं. वारा वादळ पाऊस काहीही आलं तरी मुंबई थांबत नाही. पण भगव्या वादळानं मुंबईचा वेग मंदावला ही प्रांजल कबुली मात्र द्यावीच लागेल.