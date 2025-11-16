English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
महाराष्ट्राच्या राजकारणातील सर्वात मोठी खेळी! निवडणुकीआधी महायुती सरकारने उद्धव ठाकरेंना 'त्या' समितीचे अध्यक्ष बनवले

महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सुरू असताना, महाराष्ट्र सरकारने एका मोठ्या निर्णयाने सर्वांना आश्चर्यचकित केले आहे. बाळासाहेब ठाकरे स्मारक समितीची घोषणा कऱण्यात आली आहे. समिती अध्यक्षपदी उद्धव ठाकरेंची नियुक्ती करण्यात आली आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Nov 16, 2025, 09:26 PM IST
महाराष्ट्राच्या राजकारणातील सर्वात मोठी खेळी! निवडणुकीआधी महायुती सरकारने उद्धव ठाकरेंना 'त्या' समितीचे अध्यक्ष बनवले

Maharashtra Politics : महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांनच्या निवडणुकांची धामधूम सुरु आहे. अशातच निवडणुकीआधी महायुती सरकारने मोठी खेळी केली आहे. महायुती सरकारने बाळासाहेब ठाकरे स्मारक समितीची घोषणा केली आहे. समिती अध्यक्षपदी उद्धव ठाकरेंची नियुक्ती करण्यात आली आहे. उद्धव ठाकरेंनी मविआ सरकारमध्ये मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेताना  राजीनामा दिला होता. 

राज्य सरकारने उद्धव ठाकरे यांना शिवसेना संस्थापक बाळ ठाकरे यांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ बांधण्यात येणाऱ्या राष्ट्रीय स्मारकाचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्त केले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा हा एक मोठा मास्टरस्ट्रोक म्हणून पाहिला जात आहे. राज्यात निवडणुकीची रणधुमाळी वाढत असताना सरकारने बाळासाहेब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारक सार्वजनिक ट्रस्टची पुनर्रचना केली.  

येत्या काही दिवसांत मुंबईतही निवडणुका होणार आहेत. एकनाथ शिंदे हे उद्धव ठाकरे यांच्यासह बाळासाहेब ठाकरेंचा वारसा देखील सांगतात. परिणामी, या निर्णयाकडे अनेक प्रकारे पाहिले जात आहे. महाराष्ट्र सरकारने पुन्हा एकदा बाळासाहेब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारक सार्वजनिक ट्रस्टची पुनर्रचना केली आहे. मुंबईत झालेल्या पुनर्रचना बैठकीत समितीने शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख आणि माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची अध्यक्षपदी नियुक्ती केली. मुंबईतील दादर परिसरातील शिवाजी पार्क येथील महापौर बंगल्यात सध्या शिवसेनेचे संस्थापक दिवंगत बाळ ठाकरे यांचे स्मारक बांधले जात आहे. सरकारने शनिवारी एक अधिसूचना जारी करून बाळ ठाकरे यांचे पुत्र उद्धव ठाकरे यांच्यासह स्मारकाच्या बांधकामाची देखरेख करणाऱ्या ट्रस्टमध्ये इतर चार सदस्यांची नियुक्ती केली. 

सामान्य प्रशासन विभागाने जारी केलेल्या सरकारी ठरावानुसार (जीआर) माजी मंत्री सुभाष देसाई यांची ट्रस्टचे सचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे, तर विद्यमान आमदार आणि माजी मंत्री आदित्य ठाकरे यांना सदस्य करण्यात आले आहे. आमदार पराग अलवाणी आणि माजी आमदार शिशिर शिंदे हे देखील बाळासाहेब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारक सार्वजनिक ट्रस्टचे सदस्य असतील. पाच पदसिद्ध सदस्य देखील ट्रस्टचा भाग असतील: महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव, प्रधान सचिव (शहरी विकास-II), प्रधान सचिव (कायदा आणि न्यायपालिका), बृहन्मुंबई महानगरपालिका आयुक्त आणि सर्वसाधारण सभेने निवडलेल्या सदस्यांसाठी राखीव असलेल्या दोन जागा. आदेशानुसार, अध्यक्ष आणि सदस्य सुभाष देसाई आणि आदित्य ठाकरे यांचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा असेल, तर अलवाणी आणि शिंदे यांचा कार्यकाळ तीन वर्षांचा असेल.

